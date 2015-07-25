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Торговцы ювелирки из Нью-Йорка снимают хороший навар, играя на пороках своих граждан

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Торговцы ювелирки из Нью-Йорка снимают хороший навар, играя на пороках своих граждан


Американец по имени Джакоб Ворт, живущий сейчас в Нью-Йорке, однажды обратил внимание как блестят глаза у покупателей в магазинах ювелирных драгоценностей, особенно когда они просят продавцов показать им так сказать "товар лицом". У многих их глаза и лицо, говоря образно, просто излучают лучи какого-то божественного света, когда они разглядывают какую-нибудь дорогую брошь, а может быть цепочку из золота или платины. И тогда он подумал: - а действительно ли тот товар, который представлен на витрине дорогих ювелирных магазинов стоит таких диких денег и ему реально стало интересно. Он решил исследовать этот вопрос на профессиональном уровне и даже создал и запустил в сети свой проект под названием: "I Want What It’s Worth" («Я хочу знать, сколько это стоит») / iwantwhatitsworth.com.

И вот по прошествии какого-то времени после запуска своего проекта, Ворт с помощью скрытой камеры установил какой из нескольких брендов лакшери сегмента связанного с продажами бриллиантов в Нью-Йорке назначает в своей торговой сети самую высокую торговую наценку и причём за одинаковые камни. Но для этого ему для начала пришлось обойти (конечно, спрятав внутри одежды скрытую камеру) ювелирные магазины таких всемирно известных грандов торгующих обработанными алмазами как: Tiffany, Cartier, Harry Winston и Van Cleef. Было непросто, но отсмотрев свои видеозаписи Ворт пришёл к выводу, что большая часть ньюйоркских ювелиров торгуют в своих магазинах можно сказать, что одинаковыми бриллиантами, но пишут на своих ценниках цену с торговой наценкой, которая значительно выше средних по рознице. Проще говоря - эти ребята из люксовых брендов сильно мухлюют и делают хорошие деньги на комплексах богатых людей.

Так и как им удаётся делать это? - конечно спросит любой. В ответ на это Ворт выпустил свой видеофильм, где он раскрывает эту схему жадности торговцев бриллиантами. И в нём он обращает внимание на 3 ключевых вещи и первое - это то что во всех магазинах строго запрещено делать снимки драгоценностей или их ценников, тем самым торговцы не дают информации как бы сильно распространяться за пределы магазинов и за счет этого получают преимущество - не каждый же вспомнит в другом ювелирном магазине, что он видел точно такой же камень в соседней лавке и по приблизительно такое цене. Или не такой? Однако Ворт все же снимал, но тайно.

Во-вторых, самих работников стоящих за торговыми прилавками поощряют нести покупателям зачастую всякую чушь, чтобы только приукрасить продаваемый бриллиант. К примеру, во многих магазинах продавцы уверяли его, что он держит в руках бриллиант добытый в США, хотя Ворт точно знает, что в США производят только синтетические бриллианты, но никак не добывают. То есть чем больше, мягко говоря неправды, то тем дороже можно товар продать.

Ну и в третьих - "а давайте ка напишем ценник скажем на этот бриллиант от балды, все равно ж у народа деньги есть, ну и купят, куда денутся?" Вот где-то примерно так владельцы дорогих ювелирных магазинов Нью-Йорка и пишут свои ценники.

Ворт также приводит данные его проведенного исследования связанного ценами на товар и утверждает, что например, кольцо-солитер от Tiffany (это обручальное кольцо с "дорогим камушком") имеет сейчас торговую наценку в 250%, а вот Cartier ставит уже 275%. Дальше больше и такой бренд как Van Cleef ставит наценку на такой же камушек в золоте уже в размере 315%, но всех перещеголял бренд Winston - 335% - не хило, правда? Буквально деньги из воздуха! В то время как в обычных ювелирных магазинах (не лакшери сегмента) такая наценка не поднимается выше 50%.

Сейчас сам Ворт, кстати, зарабатывает на помощи в восстановлении и продаже ювелирных изделий и для этого и работает его запущенный проект в нынешнем виде. Однако, Ворт своими выступлениями пытается предупредить как можно большее количество людей - не верьте ценникам в дорогих магазинах драгоценностей - это просто обман зрения, ведь на вас пытаются хорошо заработать!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5918d5ebbab53
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 02:30.
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