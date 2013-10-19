Украинцы за 2017 год потратили $189 млн на компьютерные игры

Украинцы принесли компьютерным разработчикам игр за 2017 год более 189 миллионов долларов
В обновленном рейтинг компьютерных игр по доходу Украина заняла 43 позицию. Отчет опубликовало исследовательское агентство NewZo. ИА публикует ежегодный рейтинг игровой компьютерной индустрии. В апреле NewZo предоставило новый список по доходности от компьютерных игр, где Украина заняла 43 место с доходом в 189 миллионов долларов. Первое место, как и раньше занимает КНР. Общий доход от игровой индустрии в Китае составил 27 миллиардов долларов. США заняло второе место с показателем чуть более 25 миллиардов долларов, а на третьей позиции Япония с 12 с половиной миллиардами.
Список формировался с характеристиками учета населенности государств и объема игровой индустрии. В рейтинге указан доход со стран за первые четыре месяца 2017 года. Все данные о платежах поступили к исследованию из систем оплаты по транзакциям. Населенность взята с данных переписи населения. Доход брался только от физических потребителей, без учета компаний предоставляющих игровые услуги.
Если рассмотреть статистику нескольких лет, то можно отметить стремительный рост доходов от игровой индустрии. Украина за 3 года увеличила доход игровых индустрий на 71 миллион долларов. При этом потеряв 3 ступеньки в рейтинге. Согласно данным АА NewZoo к 2020 году доход игровой индустрии в Украине может превзойти 1 миллиард долларов в год.
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Специально для mmgp.ru