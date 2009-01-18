Сельское хозяйств Белоруссии получит 1,2 миллиарда долларов китайских инвестиций

Китайский бизнесмены хотят инвестировать в развитие сельского хозяйства Белоруссии $1,2 миллиарда
Пресс-служба Белорусского Министерства СХ заявила, что инвесторы из Китая готовы вложить в развитие производства продуктов из Белоруссии 1,2 миллиарда долларов. Договор заключен между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии и крупной компанией из Китая. Сумма договора колеблется в пределах 1 миллиарда долларов. Главным продуктом для инвестирования выбраны продукты произведенные в Белоруссии. Проект будет возможен в рамках замены государственного проекта по замене импортных товаров - отечественными.
Так же крупная китайская корпорация дополнительно инвестирует молокозавод более 200 миллионов долларов. Предприятие по изготовлению молока будет строиться с нуля.
Так же производимая продукция будет поставляться на экспорт. В Китае Белорусская продукция на высоком счету. Основываясь на высоком качестве и натуральности продукта, молоко продается "на ура". В рамках контракта с корпорацией, производимые молочные продукты будут экспортным путем отправляться в китайские города. Даже несмотря на затраты в транспортировку товара, продукт пользуется спросом, благодаря высокому доверию к товарам из Белоруссии.
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Специально для mmgp.ru