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Apple приобрел еще один стартап, стоимость сделки с Lattice Data составила $200 млн

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Apple приобрел еще один стартап, стоимость сделки с Lattice Data составила $200 млн



Компания Lattice Data приобретена Apple за $200 млн

Стартап из Калифорнии приобрел новых хозяев. Стартап-компания Lattice Data которая специализируется на изучении и создании ИИ (искусственный интеллект) была продана создателями за 200 миллионов долларов, покупателем выступил яблочный гигант Apple. Официально финансовая сторона сделки остается закрыта, но по информации от приближенных персон к покупателю известно, что Apple перечислила создателям стартапа около 200 миллионов долларов. В договоре так же указан, переход команды технического отдела в количестве 20 человек в Apple.

Официально же пресс-центр Apple заявил, что покупать стартапы, которые имеют высокий потенциал одно из самых главных факторов. Во время купить проект который в будущем может вырасти в большую компанию главная цель Apple. Конкретно же по проекту в комментариях было отказано. Купленный стартап будет заниматься усовершенствованием смартфон помощника Siri.

Стартап был основан несколькими выпускниками калифорнийского университета. Их проект в самом начале получил более 20 миллионов инвестиций. Основной целью стартапа было изучение DARK DATA. Проект занимался анализом данных, которые было сложно структурировать.

Уникальность: 100.00%
По материалам rb.ru
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Метки
apple, инвестиции, стартап
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