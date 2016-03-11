Знакомства

Хочу познакомится с будущими партнерами которые интересуются криптовалютой, в частности Биткоином. В последнее время все чаще заходят разговоры про криптовалюту. Рост этой валюты стремительно растет.
добавлено через 2 минуты
В мире интересного!!!
Интересно, почему стёкла автомобиля запотевают у пьяного водителя?
Да потому, что точка росы для водяного пара повышается, если в воздухе есть пары спирта.
Точкой росы называют температуру до которой нужно охладить воздух, содержащий определенную, долю водяного пара , чтобы этот пар начал конденсироваться. Если температура стекла приблизительно равна внешней температуре воздуха и если она ниже точки росы для воздуха в салоне- стёкла запотевают.
Например, представим, что температура чуть выше. Пьяный выдыхает пары спирта, которые легче воздуха в салоне. И водяной пар легче чем воздух в салоне, его становится все больше – и поэтому лишнее количество оседает, конденсируется на стекле.
Среди инспекторов ДПС, которые не упускают возможности поинтересоваться содержанием спирта в крови водителя. И поэтому, чтоб точка росы вас не выдавала-включайте кондиционер.
добавлено через 11 минут
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добавлено через 14 минут
Немного юмора!