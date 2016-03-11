Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 21:01
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Знакомства
Хочу познакомится с будущими партнерами которые интересуются криптовалютой, в частности Биткоином. В последнее время все чаще заходят разговоры про криптовалюту. Рост этой валюты стремительно растет.

добавлено через 2 минуты
В мире интересного!!!
Интересно, почему стёкла автомобиля запотевают у пьяного водителя?
Да потому, что точка росы для водяного пара повышается, если в воздухе есть пары спирта.
Точкой росы называют температуру до которой нужно охладить воздух, содержащий определенную, долю водяного пара , чтобы этот пар начал конденсироваться. Если температура стекла приблизительно равна внешней температуре воздуха и если она ниже точки росы для воздуха в салоне- стёкла запотевают.
Например, представим, что температура чуть выше. Пьяный выдыхает пары спирта, которые легче воздуха в салоне. И водяной пар легче чем воздух в салоне, его становится все больше – и поэтому лишнее количество оседает, конденсируется на стекле.
Среди инспекторов ДПС, которые не упускают возможности поинтересоваться содержанием спирта в крови водителя. И поэтому, чтоб точка росы вас не выдавала-включайте кондиционер.

добавлено через 11 минут
У нас в команде "Успех", разработана новая методика заработка,для тек кто воспользовался возможностью утроения! Теперь вы не только можете утраивать свои средства, но при этом дополнительно заработать! Без приглашений и без обязательств!!! Интересно узнать как?
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добавлено через 14 минут
Немного юмора!
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Последний раз редактировалось dieamond9; Сегодня в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
dieamond9 на форуме  
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