Лабиринт в Петергофе изобразили на монете от International Coin House

International Coin House отчеканил новую серебряную монету, выпущенную для Республики Македония, с изображением великолепного здания, расположенного недалеко от Санкт-Петербурга, под названием Петергофский дворец. Основной темой монеты является лабиринт, находящийся в Нижнем парке, строительство которого было начато при Петре Великом. Монета отчеканена из 50 грамм серебра 925-й пробы. На ее аверсе изображен стилизованный рисунок лабиринта, а уже на реверсе можно увидеть набор элементов, более конкретно связанных с основной темой. Лицевая сторона монеты содержит изображение герба Республики Македония и год выпуска - 2017. По ободу монеты есть надписи "Республика Македония" и "100 денар", а также "PER ASPERA AD ASTRA” (через тернии к звездам).
На заднем фоне обратной стороны монеты изображен фасад дворца Петергофа, а слева и справа расположены портреты Петра I и его племянницы Анны, при которой были продолжены дворцовые работы. Основную часть монеты занимает цветное изображение лабиринта. На этой стороне присутствую надписи "RUSSIAN LABYRINTH" (Русский лабиринт) в центре, а также "Peter the Great" (Петр Великий) и “Anna Ioannovna” (Анна Иоанновна) по бокам. Внизу упомянут металл, из которого отчеканена монета, серебро 925-й пробы. Тираж монеты составляет 5 000 экземпляров и она будет доступна для отгрузки в течение ближайших пары месяцев.
Сам лабиринт в Нижнем парке имеет площадь около двух гектаров и в его центре находится овальный пруд с фонтаном, от которого расходятся 8 дорожек. Они пересекают кольцевую дорожку и создают 16 секций, в которых растут цветы.
Номинал монеты: 100 денар
Металл: серебро 925-й пробы
Вес: 50,41 грамм
Диаметр: 47 мм
Качество: пруф
Тираж: 5 000 экземпляров.
Уникальность
Специально для mmgp.ru