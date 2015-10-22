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Австралийцы чудят: прилетают за бургергами на вертолёте

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Старый Сегодня, 20:28
#1
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Австралийцы чудят: прилетают за бургергами на вертолёте


В Южном полушарии нашей планеты расположена всем известная и чудесная страна как Австралия (напару с Новой Зеландией, конечно) и заселяют её очень даже удивительные люди, можно сказать с зачастую полностью раскрепощенным сознанием. По всей вероятности, это климат на них так действует, ведь известно, что в южных странах (или там где почти круглый год лето) людей с просветленным сознанием несомненно больше, чем остальных.

И вот как сегодня сообщил австралийский новостной сайт под названием 9NEWS.com.au, летел тут на днях на своём личном вертолёте один такой веселый австралиец, летел себе значит, летел и вдруг ни с того ни с сего проголодался. Ну вот захотелось есть человеку и всё тут. Что делать? Не умирать же с голоду? Тем более в полёте! Это опасно для находящихся на земле!

И тогда австралиец (видимо к счастью!) внизу себя, на земле увидел знакомые каждому жителю этой части планеты красные полотнища сети закусочных Макдональдс и прозрел! Это оно, спасение от голодной смерти и твердой рукой направил свою машину вниз - на площадку рядом с рестораном быстрого питания. Приземлился, как опытный подошел к окошечку выдачи пакетов с едой для автомобилистов - мол вот мой "конь" (летающий) вон там "под парами" стоит - обслужите меня поскорей, пожалуйста! Расплатился, взял пакет и еще и попал в объектив видеокамеры видимо одного из официантов ресторана. Кстати, он еще и тщеславным оказался - бросив пакет вертолёт, отошел немного в сторону и снял его (вертолёт) на фотокамеру - видимо для потомков, вот мол я какой - за гамбургерами в Макдональдс я на вертолёте летал! После этого сел на "боевого коня", соколом взмыл в небо и был таков!

Правда после того, как эти кадры попали в сеть, то сотрудник Управления по безопасности полётов официально пригрозил найти этого "сорванца" и штрафануть по полной программе - ведь он приземлился на площадке ресторана без разрешения владельца заведения, что по законам Австралии такое делать запрещено.

А вот ещё, кстати, в Дубае, как сообщило сегодня же издание "Gulf News", за питание и потребление чая за рулем автомобиля местная полиция пообещала не штрафовать. Зато за разговоры по телефону будут накладывать штраф в размере 220 долларов США, т.е. грубо говоря за поедание плова за рулём авто - это вам, пожалуйста, а за разговоры по мобильнику штраф! Интересный подход - правда ли?


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5918834f55e44
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:30.
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