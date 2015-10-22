OPLOTT



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Австралийцы чудят: прилетают за бургергами на вертолёте



В Южном полушарии нашей планеты расположена всем известная и чудесная страна как Австралия (напару с Новой Зеландией, конечно) и заселяют её очень даже удивительные люди, можно сказать с зачастую полностью раскрепощенным сознанием. По всей вероятности, это климат на них так действует, ведь известно, что в южных странах (или там где почти круглый год лето) людей с просветленным сознанием несомненно больше, чем остальных.



И вот как сегодня сообщил австралийский новостной сайт под названием



И тогда австралиец (видимо к счастью!) внизу себя, на земле увидел знакомые каждому жителю этой части планеты красные полотнища сети закусочных Макдональдс и прозрел! Это оно, спасение от голодной смерти и твердой рукой направил свою машину вниз - на площадку рядом с рестораном быстрого питания. Приземлился, как опытный подошел к окошечку выдачи пакетов с едой для автомобилистов - мол вот мой "конь" (летающий) вон там "под парами" стоит - обслужите меня поскорей, пожалуйста! Расплатился, взял пакет и еще и попал в объектив видеокамеры видимо одного из официантов ресторана. Кстати, он еще и тщеславным оказался - бросив пакет вертолёт, отошел немного в сторону и снял его (вертолёт) на фотокамеру - видимо для потомков, вот мол я какой - за гамбургерами в Макдональдс я на вертолёте летал! После этого сел на "боевого коня", соколом взмыл в небо и был таков!



Правда после того, как эти кадры попали в сеть, то сотрудник Управления по безопасности полётов официально пригрозил найти этого "сорванца" и штрафануть по полной программе - ведь он приземлился на площадке ресторана без разрешения владельца заведения, что по законам Австралии такое делать запрещено.



А вот ещё, кстати, в Дубае, как сообщило сегодня же издание "Gulf News", за питание и потребление чая за рулем автомобиля местная полиция пообещала не штрафовать. Зато за разговоры по телефону будут накладывать штраф в размере 220 долларов США, т.е. грубо говоря за поедание плова за рулём авто - это вам, пожалуйста, а за разговоры по мобильнику штраф! Интересный подход - правда ли?



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Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5918834f55e44 В Южном полушарии нашей планеты расположена всем известная и чудесная страна как Австралия (напару с Новой Зеландией, конечно) и заселяют её очень даже удивительные люди, можно сказать с зачастую полностью раскрепощенным сознанием. По всей вероятности, это климат на них так действует, ведь известно, что в южных странах (или там где почти круглый год лето) людей с просветленным сознанием несомненно больше, чем остальных.И вот как сегодня сообщил австралийский новостной сайт под названием 9NEWS.com.au, летел тут на днях на своём личном вертолёте один такой веселый австралиец, летел себе значит, летел и вдруг ни с того ни с сего проголодался. Ну вот захотелось есть человеку и всё тут. Что делать? Не умирать же с голоду? Тем более в полёте! Это опасно для находящихся на земле!И тогда австралиец (видимо к счастью!) внизу себя, на земле увидел знакомые каждому жителю этой части планеты красные полотнища сети закусочных Макдональдс и прозрел! Это оно, спасение от голодной смерти и твердой рукой направил свою машину вниз - на площадку рядом с рестораном быстрого питания. Приземлился, как опытный подошел к окошечку выдачи пакетов с едой для автомобилистов - мол вот мой "конь" (летающий) вон там "под парами" стоит - обслужите меня поскорей, пожалуйста! Расплатился, взял пакет и еще и попал в объектив видеокамеры видимо одного из официантов ресторана. Кстати, он еще и тщеславным оказался - бросив пакет вертолёт, отошел немного в сторону и снял его (вертолёт) на фотокамеру - видимо для потомков, вот мол я какой - за гамбургерами в Макдональдс я на вертолёте летал! После этого сел на "боевого коня", соколом взмыл в небо и был таков!Правда после того, как эти кадры попали в сеть, то сотрудник Управления по безопасности полётов официально пригрозил найти этого "сорванца" и штрафануть по полной программе - ведь он приземлился на площадке ресторана без разрешения владельца заведения, что по законам Австралии такое делать запрещено.А вот ещё, кстати, в Дубае, как сообщило сегодня же издание "Gulf News", за питание и потребление чая за рулем автомобиля местная полиция пообещала не штрафовать. Зато за разговоры по телефону будут накладывать штраф в размере 220 долларов США, т.е. грубо говоря за поедание плова за рулём авто - это вам, пожалуйста, а за разговоры по мобильнику штраф! Интересный подход - правда ли?Специально для mmgp.ru

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