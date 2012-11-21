ALT-TRADE-alt-trade.com

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Старт: 12.05.2017
О КОМПАНИИ
Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления
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Тарифы
Единый тариф по Доверительному упралению
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Компания Alt-Trade - это дружная команда профессионалов из разных стран мира. Успешные трейдеры и финансисты сплоченно трудятся над разработкой наилучшей инвестиционной платформы по работе с криптовалютами. Финансовые эксперты делают упор не только на биткоинах, но и ставят акцент на альткоинах, как на «цифровой» валюте будущего. Наша команда заинтересована в развитии технологий блокчейн. Сотрудники компании Alt-Trade всегда нацелены на положительный результат получения высокого дохода инвесторам. Все специалисты команды имеют высокий квалификационный уровень, что служит преимуществом в работе с клиентами. Если вы мечтаете иметь высокую прибыль на криптовалюте, но не хотите сами торговать, то вам по пути с Alt-Trade. Почему мы? Работаем 24 часа в сутки без выходных и всегда на связи. Главное преимущество – трейдеры компании умеют профессионально торговать, приумножая ваш инвестиционный капитал.
• Начисления каждый календарный день - процент плавающий
• Доходность не менее 30% в месяц
• Срок работы вклада : 90 дней - зачем вывод или реинвест
• Количество начислений: 90
• Минимальный депозит: 10$
• Минимальный вывод : 1$
Платежные системы
• Perfectmoney
• ADVCASH
• BITCOIN (в ближайшее время)
Регламент выплат
48 часов - сумма от 1 $
Реферальная программа
Связь и поддержка
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Реферальная программа состоит из двух уровней - начисляется от прибыли депозита партнеров.
1-й Уровень 12%
2-й Уровень 3%
Для наших клиентов работает служба поддержки в режиме 24/7 (из кабинета), вы в любой момент можете задать вопрос и наши специалисты с радостью на него ответят.