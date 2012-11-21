Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ALT-TRADE-alt-trade.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:55
#1
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,826
Благодарностей: 5,969
УГ: 12
КП: 0.038
подарки
ALT-TRADE-alt-trade.com
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Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления
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Старт: 12.05.2017

Регистрация
ALT-TRADE.COM
О КОМПАНИИ

Цитата:
Компания Alt-Trade - это дружная команда профессионалов из разных стран мира. Успешные трейдеры и финансисты сплоченно трудятся над разработкой наилучшей инвестиционной платформы по работе с криптовалютами. Финансовые эксперты делают упор не только на биткоинах, но и ставят акцент на альткоинах, как на «цифровой» валюте будущего. Наша команда заинтересована в развитии технологий блокчейн. Сотрудники компании Alt-Trade всегда нацелены на положительный результат получения высокого дохода инвесторам. Все специалисты команды имеют высокий квалификационный уровень, что служит преимуществом в работе с клиентами. Если вы мечтаете иметь высокую прибыль на криптовалюте, но не хотите сами торговать, то вам по пути с Alt-Trade. Почему мы? Работаем 24 часа в сутки без выходных и всегда на связи. Главное преимущество – трейдеры компании умеют профессионально торговать, приумножая ваш инвестиционный капитал.

Тарифы

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• Начисления каждый календарный день - процент плавающий
• Доходность не менее 30% в месяц
• Срок работы вклада : 90 дней - зачем вывод или реинвест
• Количество начислений: 90
• Минимальный депозит: 10$
• Минимальный вывод : 1$

Платежные системы

• Perfectmoney
• ADVCASH
• BITCOIN (в ближайшее время)

Регламент выплат
48 часов - сумма от 1 $

Реферальная программа

Цитата:
Реферальная программа состоит из двух уровней - начисляется от прибыли депозита партнеров.

1-й Уровень 12%
2-й Уровень 3%
Связь и поддержка
Для наших клиентов работает служба поддержки в режиме 24/7 (из кабинета), вы в любой момент можете задать вопрос и наши специалисты с радостью на него ответят.


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Последний раз редактировалось Trapper77; Сегодня в 20:15.
Trapper77 на форуме  
Старый Сегодня, 20:24
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 607
Благодарностей: 140
УГ: 542
КП: 0.000
Re: ALT-TRADE-alt-trade.com
Цитата:
Сообщение от Trapper77 Посмотреть сообщение
• BITCOIN (в ближайшее время)
Анекдот какой-то. Фонд, который заявляет что зарабатывает торговлей криптовалютами, принимает обычные ПС, но не принимает биткоины.
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Старый Сегодня, 20:26
#3
vk.com/s_s.hyip
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 424
Благодарностей: 118
УГ: 5
КП: 0.000
Re: ALT-TRADE-alt-trade.com
что ж там такого интересного что 500 со старта ?
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Старый Сегодня, 20:29
#4
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 82
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ALT-TRADE-alt-trade.com
Кнопка "кабинет" справа в шапке не понял для чего предназначена , толи демка, толи не сверстали до конца!
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Старый Сегодня, 20:35
#5
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,826
Благодарностей: 5,969
УГ: 12
КП: 0.038
подарки
Автор темы Re: ALT-TRADE-alt-trade.com
Цитата:
Сообщение от Sonikov Посмотреть сообщение
что ж там такого интересного что 500 со старта ?
а смысл заходить меньше в такого рода проекты? c соткой или полтинником неинтересно, для этого фасты есть. Если пойдет нормальное развитие дольюсь еще.
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