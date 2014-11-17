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Европейский инвестиционный фонд вкладывает £20 млн. в WestBridge II

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Европейский инвестиционный фонд вкладывает £20 млн. в WestBridge II

Европейский инвестиционный фонд подписал соглашение об инвестициях в размере 20 миллионов фунтов стерлингов в фонд WestBridge II, который специализируется на инвестировании в малые и средние компании Великобритании.

Инвестиции Европейского инвестиционного фонда, который поддерживал WestBridge с момента создания в 2009 году уже тогда выступая в качестве основного инвестора в первом фонде, позволят WestBridge II увеличить финансирование для британских компаний в секторе малого и среднего бизнеса, обеспечивая их капиталом для роста и расширения бизнеса.

Через офисы в Лондоне и Кардиффе WestBridge II продолжит инвестиционную стратегию, начатую фондом-предшественником, и будет поддерживать малые и средние предприятия в регионах Великобритании, которые имеют потенциал для быстрого роста и доминирования в своей нише деятельности. WestBridge Capital обычно инвестирует в прибыльные, быстрорастущие британские малые и средние компании, преимущественно технологического сектора, стоимость которых составляет от 10 до 20 миллионов фунтов стерлингов.

Фонд малых и средних предприятий WestBridge (WestBridge SME Fund) включает компании, работающие в аэрокосмической отрасли, в области электроники, B2B-услуг, медицинских технологий, критически важного программного обеспечения для бизнеса и HR-систем.

Европейский инвестиционный фонд ставит своей главной задачей оказывать поддержку малым и средним предприятиям Европы, помогая им получить доступ к финансам. С этой целью он стремится удовлетворять существующие и будущие потребности рынка, разрабатывая инновационные финансовые продукты, адресованные своим партнерам (банки, гаранты, лизинговые и микрофинансовые организации, фонды прямых инвестиций и венчурного капитала). Предлагая комплексные продукты для финансирования малого и среднего бизнеса организациям-посредникам, Европейский инвестиционный фонд дополняет продукты, предлагаемые Европейским инвестиционным банком (EIB), с которым он формирует EIB Group.

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