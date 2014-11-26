OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,736 Благодарностей: 886 УГ: 20 КП: 0.172 подарки

С начала года Россия продала в Китай больше товаров, чем купила



Сообщается, что за первый квартал этого года (с января по апрель) китайцы купили у России товаров на 13 млрд долл. США, а россияне у Китая на 11,6 млрд долл. США. Другими словами они у нас стали покупать больше наших товаров, чем мы у них. Такие данные были представлены в обнародованном отчёте Главного таможенного управления Китая. Только за этот год мы увеличили наши поставки в Китай почти на 35%.



Естественно, продав товаров в Китай почти 1,5 миллиарда больше, чем они нам, возникает законный вопрос: - а что же мы туда везём в таком большом количестве? Ведь у нас как: - зайди в любой магазин и там обязательно что-то есть из китайского ассортимента и неужели и Китае сейчас наблюдается то же самое, но только с российским ассортиментом?



"Нет, это не так" - отвечает директор по развитию "Руспродсоюза" (это Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров) г-н Востриков. По его словам 80% нашего экспорта это всё сырьевая продукция и в 2016 году Китай стал одним из крупных импортеров продуктов питания российского происхождения. Сейчас он ввозит от нас в огромном количестве рыбу - это в общем объеме составляет почти 98% нашего экспорта туда продовольствия. А еще например, то только в этом году купил у нас более 1,5 тысячи тонн шоколада, причем китайцы стараются брать наш шоколад с российским Знаком качества.



Другие российские эксперты, как к примеру, директор по организации международных проектов Российского экспортного центра г-н Мамонов утверждают, что ещё китайцев вполне могут заинтересовать наша парфюмерия и косметика, продукты нашей фармацевтики, медоборудование и в какой-то степени одежда, но бесспорно - продукты питания они и раньше покупали у нас и будут покупать и в будущем - это у них в приоритете. В Китайской Народной Республике они уже получили статус экологически чистых и безопасных товаров, которым китайцы всегда рады.



И как пишут российски СМИ, в прошлом году общий торговый оборот между КНР и РФ подрос на 2 с лишним процента по сравнению с 2015 годом и приблизился к ощутимой цифре - почти 70 млрд. долл. США. И хотя, конечно, до объемов торговли американцев с китайцами нам пока еще далековато (а в 2016 году торговый оборот между США и Китаем составил 520 млрд долл. США), но ведь у американцев он снижается - на 7% в прошлом году. Так что шанс есть!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591869fce39cf Сообщается, что за первый квартал этого года (с января по апрель) китайцы купили у России товаров на 13 млрд долл. США, а россияне у Китая на 11,6 млрд долл. США. Другими словами они у нас стали покупать больше наших товаров, чем мы у них. Такие данные были представлены в обнародованном отчёте Главного таможенного управления Китая. Только за этот год мы увеличили наши поставки в Китай почти на 35%.Естественно, продав товаров в Китай почти 1,5 миллиарда больше, чем они нам, возникает законный вопрос: - а что же мы туда везём в таком большом количестве? Ведь у нас как: - зайди в любой магазин и там обязательно что-то есть из китайского ассортимента и неужели и Китае сейчас наблюдается то же самое, но только с российским ассортиментом?"Нет, это не так" - отвечает директор по развитию "Руспродсоюза" (это Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров) г-н Востриков. По его словам 80% нашего экспорта это всё сырьевая продукция и в 2016 году Китай стал одним из крупных импортеров продуктов питания российского происхождения. Сейчас он ввозит от нас в огромном количестве рыбу - это в общем объеме составляет почти 98% нашего экспорта туда продовольствия. А еще например, то только в этом году купил у нас более 1,5 тысячи тонн шоколада, причем китайцы стараются брать наш шоколад с российским Знаком качества.Другие российские эксперты, как к примеру, директор по организации международных проектов Российского экспортного центра г-н Мамонов утверждают, что ещё китайцев вполне могут заинтересовать наша парфюмерия и косметика, продукты нашей фармацевтики, медоборудование и в какой-то степени одежда, но бесспорно - продукты питания они и раньше покупали у нас и будут покупать и в будущем - это у них в приоритете. В Китайской Народной Республике они уже получили статус экологически чистых и безопасных товаров, которым китайцы всегда рады.И как пишут российски СМИ, в прошлом году общий торговый оборот между КНР и РФ подрос на 2 с лишним процента по сравнению с 2015 годом и приблизился к ощутимой цифре - почти 70 млрд. долл. США. И хотя, конечно, до объемов торговли американцев с китайцами нам пока еще далековато (а в 2016 году торговый оборот между США и Китаем составил 520 млрд долл. США), но ведь у американцев он снижается - на 7% в прошлом году. Так что шанс есть!Специально для mmgp.ru

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Крипта на Халяву! Тут __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:48 .