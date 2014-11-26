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С начала года Россия продала в Китай больше товаров, чем купила

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Старый Сегодня, 18:44
#1
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С начала года Россия продала в Китай больше товаров, чем купила


Сообщается, что за первый квартал этого года (с января по апрель) китайцы купили у России товаров на 13 млрд долл. США, а россияне у Китая на 11,6 млрд долл. США. Другими словами они у нас стали покупать больше наших товаров, чем мы у них. Такие данные были представлены в обнародованном отчёте Главного таможенного управления Китая. Только за этот год мы увеличили наши поставки в Китай почти на 35%.

Естественно, продав товаров в Китай почти 1,5 миллиарда больше, чем они нам, возникает законный вопрос: - а что же мы туда везём в таком большом количестве? Ведь у нас как: - зайди в любой магазин и там обязательно что-то есть из китайского ассортимента и неужели и Китае сейчас наблюдается то же самое, но только с российским ассортиментом?

"Нет, это не так" - отвечает директор по развитию "Руспродсоюза" (это Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров) г-н Востриков. По его словам 80% нашего экспорта это всё сырьевая продукция и в 2016 году Китай стал одним из крупных импортеров продуктов питания российского происхождения. Сейчас он ввозит от нас в огромном количестве рыбу - это в общем объеме составляет почти 98% нашего экспорта туда продовольствия. А еще например, то только в этом году купил у нас более 1,5 тысячи тонн шоколада, причем китайцы стараются брать наш шоколад с российским Знаком качества.

Другие российские эксперты, как к примеру, директор по организации международных проектов Российского экспортного центра г-н Мамонов утверждают, что ещё китайцев вполне могут заинтересовать наша парфюмерия и косметика, продукты нашей фармацевтики, медоборудование и в какой-то степени одежда, но бесспорно - продукты питания они и раньше покупали у нас и будут покупать и в будущем - это у них в приоритете. В Китайской Народной Республике они уже получили статус экологически чистых и безопасных товаров, которым китайцы всегда рады.

И как пишут российски СМИ, в прошлом году общий торговый оборот между КНР и РФ подрос на 2 с лишним процента по сравнению с 2015 годом и приблизился к ощутимой цифре - почти 70 млрд. долл. США. И хотя, конечно, до объемов торговли американцев с китайцами нам пока еще далековато (а в 2016 году торговый оборот между США и Китаем составил 520 млрд долл. США), но ведь у американцев он снижается - на 7% в прошлом году. Так что шанс есть!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/591869fce39cf
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:48.
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