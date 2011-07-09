opposition-x.com - Opposition-X

Всем привет
Я не администратор и не создатель проекта.
Новый проект - Opposition-X - увлекательная игра.
Старт проекта: 14.05.2017
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Opposition-X — игра-состязание, аналогов которой нет.
Ее принцип заключается в противостоянии между синей и красной командами. На игровом поле участники команд соревнуются в так называемых турах, где покупают слоты различной стоимости.
Игра, в которой побеждают все! Твоя команда ждет тебя! Проведи время с пользой и получи доступ к неограниченным финансовым возможностям.
Если ты регистрируешься на сайте по партнерской ссылке, цвет твоей команды уже определен; если без ссылки, команду выбираешь себе сам.
Маркетинг проекта
Покупки совершаются в Xcoin
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Проект предлагает различные туры, в каждом из котором доступны для приобретения слоты с различной доходностью от 0,1% до 50% и с различным сроком для начисления процентов. Так же присутствует дополнительный бонус участникам команды которая побеждает.
Xcoin это внутренняя валюта игры, с помощью которой покупаются слоты. При пополнении Баланса выбранной тобой валюты, деньги переводятся на внутренний счет в виде Xcoin (USD, Bitcoin или Рубль). Покупая слот в игровом туре, ты выбираешь с какого баланса (USD, Bitcoin или Рубль) приобрести слоты. Выводить денежные средства также необходимо с Балансов вышеуказанных валют.
Курс Xcoin фиксированный для всех валют и равен:
1$=1 Xcoin USD, 60 руб=1 Xcoin RUB, 1300$=1 Xcoin BTC.
Flash тур - цвет зеленый.
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Игровые туры отличаются между собой правилами покупки, необходимыми для победы условиями, а также прибыльностью. Ты можешь участвовать в любом из них, выбирая подходящие по формату, доходности и условиям, которые интересны тебе.
- Условия победы:
а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), или
б) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;
- Заявленная прибыль моментально зачисляется на баланс инвестора после покупки слота;
- Бонус за победу: зачисляется после того, как будет определен победитель тура;
Speed тур - цвет фиолетовый.
- Условия победы:
а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), или
б) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;
- Заявленная прибыль зачисляется на баланс инвестора после завершения тура
- Бонус за победу: зачисляется после того как будет определен победитель тура.
Premium тур - цвет золотой.
- Условия победы:
а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), или
б) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;
- Заявленная прибыль зачисляется на баланс инвестора по истечению 24 часов после того как будет определен победитель тура;
- Бонус за победу зачисляется через 24 часа, после того как будет определен победитель тура;
Важно знать
Слот — это товар игры номиналом от $ 1 до $1000.
Администрация проекта, анализируя текущее количество активных участников в командах и динамику развития, назначает процент прибыльности слотов в том или ином игровом туре, который может колебаться в пределах от 0,1% до 50%.
Лимиты
- После регистрации участнику доступно 10 лимитов на участие в турах и 10 лимитов на покупку слотов в каждом туре.
В 12.00 и в 00.00 по МСК лимиты обновляются, и тебе снова предоставляется возможность вступить в сражение за победу.
Партнерская программа
предлагает получать прибыль с 3-х уровней приглашенных участников. Вознаграждение начисляется от прибыли твоих рефералов в размере 15-5-2%.
Комиссия
на вывод денежных средств составляет 10%.
Минимальная сумма
, доступная к выводу, составляет $1.
Вывод денежных средств осуществляется в ручном режиме с 10.00 до 22.00 по МСК. Регламент выплат — не более 24 часов за исключением некоторых платежных систем.
Принимают платежные системы:
Advanced cash, Bitcoin, NixMoney
Подарочный бонус
Всем участникам при регистрации начисляется бонус в размере 1 $.
Что бы не было значительных перевесов в командах, предлагаю 2 моих реферальных ссылки, выбирайте сами
Мой вклад:
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID: c4fe05bc-8bc8-428b-9b1e-d4e5ea091274
Кому: opposition.x.game@gmail.com
Снято: -100.00 USD
Комиссия: Без комиссии
Отправлено: 100.00 USD
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