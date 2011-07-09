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opposition-x.com - Opposition-X

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Старый Сегодня, 16:05
#1
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Имя: Larisa
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opposition-x.com - Opposition-X
Всем привет

Я не администратор и не создатель проекта.

Новый проект - Opposition-X - увлекательная игра.

Старт проекта: 14.05.2017

Цитата:
Opposition-X — игра-состязание, аналогов которой нет.
Ее принцип заключается в противостоянии между синей и красной командами. На игровом поле участники команд соревнуются в так называемых турах, где покупают слоты различной стоимости.
Игра, в которой побеждают все! Твоя команда ждет тебя! Проведи время с пользой и получи доступ к неограниченным финансовым возможностям.

Если ты регистрируешься на сайте по партнерской ссылке, цвет твоей команды уже определен; если без ссылки, команду выбираешь себе сам.

Маркетинг проекта

Цитата:
Проект предлагает различные туры, в каждом из котором доступны для приобретения слоты с различной доходностью от 0,1% до 50% и с различным сроком для начисления процентов. Так же присутствует дополнительный бонус участникам команды которая побеждает.
Покупки совершаются в Xcoin

Xcoin это внутренняя валюта игры, с помощью которой покупаются слоты. При пополнении Баланса выбранной тобой валюты, деньги переводятся на внутренний счет в виде Xcoin (USD, Bitcoin или Рубль). Покупая слот в игровом туре, ты выбираешь с какого баланса (USD, Bitcoin или Рубль) приобрести слоты. Выводить денежные средства также необходимо с Балансов вышеуказанных валют.

Курс Xcoin фиксированный для всех валют и равен:
1$=1 Xcoin USD, 60 руб=1 Xcoin RUB, 1300$=1 Xcoin BTC.


Виды туров

Цитата:
Игровые туры отличаются между собой правилами покупки, необходимыми для победы условиями, а также прибыльностью. Ты можешь участвовать в любом из них, выбирая подходящие по формату, доходности и условиям, которые интересны тебе.
Flash тур - цвет зеленый.

- Условия победы:
а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), или
б) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;
- Заявленная прибыль моментально зачисляется на баланс инвестора после покупки слота;
- Бонус за победу: зачисляется после того, как будет определен победитель тура;

Speed тур - цвет фиолетовый.

- Условия победы:
а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), или
б) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;
- Заявленная прибыль зачисляется на баланс инвестора после завершения тура
- Бонус за победу: зачисляется после того как будет определен победитель тура.

Premium тур - цвет золотой.

- Условия победы:
а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), или
б) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;
- Заявленная прибыль зачисляется на баланс инвестора по истечению 24 часов после того как будет определен победитель тура;
- Бонус за победу зачисляется через 24 часа, после того как будет определен победитель тура;

Важно знать

Слот — это товар игры номиналом от $ 1 до $1000.
Администрация проекта, анализируя текущее количество активных участников в командах и динамику развития, назначает процент прибыльности слотов в том или ином игровом туре, который может колебаться в пределах от 0,1% до 50%.

Лимиты - После регистрации участнику доступно 10 лимитов на участие в турах и 10 лимитов на покупку слотов в каждом туре.

В 12.00 и в 00.00 по МСК лимиты обновляются, и тебе снова предоставляется возможность вступить в сражение за победу.

Партнерская программа предлагает получать прибыль с 3-х уровней приглашенных участников. Вознаграждение начисляется от прибыли твоих рефералов в размере 15-5-2%.

Комиссия на вывод денежных средств составляет 10%.

Минимальная сумма, доступная к выводу, составляет $1.

Вывод денежных средств осуществляется в ручном режиме с 10.00 до 22.00 по МСК. Регламент выплат — не более 24 часов за исключением некоторых платежных систем.

Принимают платежные системы:
Advanced cash, Bitcoin, NixMoney

Подарочный бонус
Всем участникам при регистрации начисляется бонус в размере 1 $.

Что бы не было значительных перевесов в командах, предлагаю 2 моих реферальных ссылки, выбирайте сами

Присоединиться в мою :

СИНИЮ команду или КРАСНУЮ команду


Мой вклад:

Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID: c4fe05bc-8bc8-428b-9b1e-d4e5ea091274
Кому: opposition.x.game@gmail.com
Снято: -100.00 USD
Комиссия: Без комиссии
Отправлено: 100.00 USD

Тема создана для ознакомления и не является призывом к действию.
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Последний раз редактировалось queenshares; Сегодня в 16:08.
queenshares на форуме  
Старый Сегодня, 16:13
#2
Интересующийся
 
Имя: Gleb
Пол: Мужской
Возраст: 21
Регистрация: 19.03.2017
Сообщений: 97
Благодарностей: 8
УГ: 18
КП: 0.000
Re: opposition-x.com - Opposition-X
Интересненько, поглядим
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glebomaninvest на форуме  
Старый Сегодня, 16:15
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Дублин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 251
Благодарностей: 14
УГ: 26
КП: 0.000
Re: opposition-x.com - Opposition-X
Чет вообще не понятно ничего, есть нормальное описание маркетинга?
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Старый Сегодня, 16:20
#4
Профессионал
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2014
Сообщений: 1,088
Благодарностей: 735
УГ: 0
КП: 0.000
Re: opposition-x.com - Opposition-X
Интересно
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HYIPach на форуме  
Старый Сегодня, 16:22
#5
Профессионал
 
Имя: LadyX
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 908
Благодарностей: 921
УГ: 0
КП: 1.915
подарки
Re: opposition-x.com - Opposition-X
Так непонятно надо пробовать
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В отпуске)))
carolina на форуме  
Старый Сегодня, 16:23
#6
Специалист
 
Имя: Toxa
Пол: Мужской
Адрес: Владивосток
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.11.2014
Сообщений: 1,339
Благодарностей: 184
УГ: 22
КП: 0.143
Re: opposition-x.com - Opposition-X
10% - комиссия на вывод!
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Gansik Ponomarev на форуме  
Старый Сегодня, 16:24
#7
Профессионал
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 4,624
Благодарностей: 2,485
УГ: 0
КП: 0.008
Re: opposition-x.com - Opposition-X
Ничего не понятно, но депозит)
Дата время
14.05.2017 14:21
Перевод внутри системы
Выполнен
Кому
opposition.x.game@gmail.com
Сумма
-120.00 USD
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Amarillion на форуме  
Старый Сегодня, 16:29
#8
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 3,879
Благодарностей: 1,265
УГ: 3
КП: 0.155
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Re: opposition-x.com - Opposition-X
Ого, фурор в теме!

Цитата:
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Старый Сегодня, 16:30
#9
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,283
Благодарностей: 11,062
УГ: 25
КП: 0.033
подарки
Re: opposition-x.com - Opposition-X
Цитата:
Сообщение от Gansik Ponomarev... Посмотреть сообщение
10% - комиссия на вывод!
мама дарагая!
Цитата:
Сообщение от Amarillion Посмотреть сообщение
Ничего не понятно, но депозит)
ничего непонятно - лучше пройду
__________________
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 16:31
#10
Интересующийся
 
Имя: Gleb
Пол: Мужской
Возраст: 21
Регистрация: 19.03.2017
Сообщений: 97
Благодарностей: 8
УГ: 18
КП: 0.000
Re: opposition-x.com - Opposition-X
Номер транзакции bd7188c0-a7cf-4224-be26-1bbc3965ec59
Дата и время 14.05.2017 12:29
Магазин Opposition X
Сумма платежа $40.00
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glebomaninvest на форуме  
Старый Сегодня, 16:31
#11
Профессионал
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2014
Сообщений: 1,088
Благодарностей: 735
УГ: 0
КП: 0.000
Re: opposition-x.com - Opposition-X
Закинул немного:

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HYIPach на форуме  
Старый Сегодня, 16:33
#12
Топ Мастер
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Montenegro
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 6,280
Благодарностей: 8,819
УГ: 0
КП: 0.170
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Re: opposition-x.com - Opposition-X
ого, ща заценим и сыгранем
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axay22 на форуме  
Старый Сегодня, 16:38
#13
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.09.2016
Сообщений: 319
Благодарностей: 29
УГ: 0
КП: 0.000
Re: opposition-x.com - Opposition-X
Наверняка интересен и увлекателен проект,но... заморачиваться и вникать во все это не хочется,чесслово!Время дороже...
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GUFI178 на форуме  
Старый Сегодня, 16:39
#14
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Аватар Metamorfozzz
 
Пол: Мужской
Адрес: Moscow
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.02.2017
Сообщений: 1,296
Благодарностей: 388
УГ: 3
КП: 0.012
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Re: opposition-x.com - Opposition-X
Хм, интересное начало. Надо попробовать
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Metamorfozzz на форуме  
Старый Сегодня, 16:39
#15
Профессионал
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2014
Сообщений: 1,088
Благодарностей: 735
УГ: 0
КП: 0.000
Re: opposition-x.com - Opposition-X
Ещё депозит:

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+23224$ НА HYIP ЗА ГОД
ИНВЕСТИРУЮ ТОЛЬКО СВОИ $$$
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Старый Сегодня, 16:45
#16
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: БОМЖ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.10.2015
Сообщений: 3,093
Благодарностей: 4,205
УГ: 3
КП: 0.654
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Re: opposition-x.com - Opposition-X
Да уж. Задался вопросом: зачем такой старт? Ответ один. Печально. Удачи инвесторам!
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toen на форуме  
Старый Сегодня, 16:46
#17
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Пол: Мужской
Адрес: БЕЛАРУСЬ
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Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 89
Благодарностей: 58
УГ: 0
КП: 0.000
Re: opposition-x.com - Opposition-X
Здесь присутствуют: 192 (пользователей: 92 , гостей: 100) ОДНАКО! ажиотаж...
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saidbabay на форуме  
Старый Сегодня, 16:49
#18
Топ Мастер
 
Имя: Larisa
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Адрес: Italy
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 6,710
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Автор темы Re: opposition-x.com - Opposition-X
Небольшое дополнение по туру FLASH :
Цитата:
В данном туре можно сделать покупку только 1 раз!
поправить тему уже не могу, прошу модераторов добавить в топик.
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