queenshares Топ Мастер

Имя: Larisa Пол: Женский Адрес: Italy Инвестирую в: HYIP Регистрация: 10.04.2013 Сообщений: 6,710 Благодарностей: 7,965 УГ: 1 КП: 2.174 подарки награды

opposition-x.com - Opposition-X Всем привет



Я не администратор и не создатель проекта.



Новый проект - Opposition-X - увлекательная игра.

Старт проекта: 14.05.2017



Цитата: Opposition-X — игра-состязание, аналогов которой нет.

Ее принцип заключается в противостоянии между синей и красной командами. На игровом поле участники команд соревнуются в так называемых турах, где покупают слоты различной стоимости.

Игра, в которой побеждают все! Твоя команда ждет тебя! Проведи время с пользой и получи доступ к неограниченным финансовым возможностям.



Если ты регистрируешься на сайте по партнерской ссылке, цвет твоей команды уже определен; если без ссылки, команду выбираешь себе сам.

Маркетинг проекта



Цитата: Проект предлагает различные туры, в каждом из котором доступны для приобретения слоты с различной доходностью от 0,1% до 50% и с различным сроком для начисления процентов. Так же присутствует дополнительный бонус участникам команды которая побеждает. Покупки совершаются в Xcoin



Xcoin это внутренняя валюта игры, с помощью которой покупаются слоты. При пополнении Баланса выбранной тобой валюты, деньги переводятся на внутренний счет в виде Xcoin (USD, Bitcoin или Рубль). Покупая слот в игровом туре, ты выбираешь с какого баланса (USD, Bitcoin или Рубль) приобрести слоты. Выводить денежные средства также необходимо с Балансов вышеуказанных валют.



Курс Xcoin фиксированный для всех валют и равен:

1$=1 Xcoin USD, 60 руб=1 Xcoin RUB, 1300$=1 Xcoin BTC.





Виды туров

Цитата: Игровые туры отличаются между собой правилами покупки, необходимыми для победы условиями, а также прибыльностью. Ты можешь участвовать в любом из них, выбирая подходящие по формату, доходности и условиям, которые интересны тебе. Flash тур - цвет зеленый.



- Условия победы:

а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), или

б) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;

- Заявленная прибыль моментально зачисляется на баланс инвестора после покупки слота;

- Бонус за победу: зачисляется после того, как будет определен победитель тура;



Speed тур - цвет фиолетовый.



- Условия победы:

а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), или

б) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;

- Заявленная прибыль зачисляется на баланс инвестора после завершения тура

- Бонус за победу: зачисляется после того как будет определен победитель тура.



Premium тур - цвет золотой.



- Условия победы:

а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), или

б) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;

- Заявленная прибыль зачисляется на баланс инвестора по истечению 24 часов после того как будет определен победитель тура;

- Бонус за победу зачисляется через 24 часа, после того как будет определен победитель тура;



Важно знать



Слот — это товар игры номиналом от $ 1 до $1000.

Администрация проекта, анализируя текущее количество активных участников в командах и динамику развития, назначает процент прибыльности слотов в том или ином игровом туре, который может колебаться в пределах от 0,1% до 50%.



Лимиты - После регистрации участнику доступно 10 лимитов на участие в турах и 10 лимитов на покупку слотов в каждом туре.



В 12.00 и в 00.00 по МСК лимиты обновляются, и тебе снова предоставляется возможность вступить в сражение за победу.



Партнерская программа предлагает получать прибыль с 3-х уровней приглашенных участников. Вознаграждение начисляется от прибыли твоих рефералов в размере 15-5-2%.



Комиссия на вывод денежных средств составляет 10%.



Минимальная сумма, доступная к выводу, составляет $1.



Вывод денежных средств осуществляется в ручном режиме с 10.00 до 22.00 по МСК. Регламент выплат — не более 24 часов за исключением некоторых платежных систем.



Принимают платежные системы:

Advanced cash, Bitcoin, NixMoney



Подарочный бонус

Всем участникам при регистрации начисляется бонус в размере 1 $.



Что бы не было значительных перевесов в командах, предлагаю 2 моих реферальных ссылки, выбирайте сами



Присоединиться в мою :



СИНИЮ команду или КРАСНУЮ команду



Мой вклад:



Внутренняя транзакция SCI

Transaction ID: c4fe05bc-8bc8-428b-9b1e-d4e5ea091274

Кому:

Снято: -100.00 USD

Комиссия: Без комиссии

Отправлено: 100.00 USD



Тема создана для ознакомления и не является призывом к действию. Xcoin это внутренняя валюта игры, с помощью которой покупаются слоты. При пополнении Баланса выбранной тобой валюты, деньги переводятся на внутренний счет в виде Xcoin (USD, Bitcoin или Рубль). Покупая слот в игровом туре, ты выбираешь с какого баланса (USD, Bitcoin или Рубль) приобрести слоты. Выводить денежные средства также необходимо с Балансов вышеуказанных валют.1$=1 Xcoin USD, 60 руб=1 Xcoin RUB, 1300$=1 Xcoin BTC.- Условия победы:а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), илиб) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;- Заявленная прибыль моментально зачисляется на баланс инвестора после покупки слота;- Бонус за победу: зачисляется после того, как будет определен победитель тура;- Условия победы:а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), илиб) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;- Заявленная прибыль зачисляется на баланс инвестора после завершения тура- Бонус за победу: зачисляется после того как будет определен победитель тура.- Условия победы:а) команда, игроки которой первыми купят 50% слотов +1 победный (*слот-звезда), илиб) по окончанию отведенного времени работы тура побеждает команда, у которой больше купленных слотов, чем у команды соперников;- Заявленная прибыль зачисляется на баланс инвестора по истечению 24 часов после того как будет определен победитель тура;- Бонус за победу зачисляется через 24 часа, после того как будет определен победитель тура;Администрация проекта, анализируя текущее количество активных участников в командах и динамику развития, назначает процент прибыльности слотов в том или ином игровом туре, который может колебаться в пределах от 0,1% до 50%.- После регистрации участнику доступно 10 лимитов на участие в турах и 10 лимитов на покупку слотов в каждом туре.В 12.00 и в 00.00 по МСК лимиты обновляются, и тебе снова предоставляется возможность вступить в сражение за победу.предлагает получать прибыль с 3-х уровней приглашенных участников. Вознаграждение начисляется от прибыли твоих рефералов в размере 15-5-2%.на вывод денежных средств составляет 10%., доступная к выводу, составляет $1.Вывод денежных средств осуществляется в ручном режиме с 10.00 до 22.00 по МСК. Регламент выплат — не более 24 часов за исключением некоторых платежных систем.Advanced cash, Bitcoin, NixMoneyВсем участникам при регистрации начисляется бонус в размере 1 $.Внутренняя транзакция SCITransaction ID: c4fe05bc-8bc8-428b-9b1e-d4e5ea091274Кому: opposition.x.game@gmail.com Снято:Комиссия: Без комиссииОтправлено: 100.00 USD

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