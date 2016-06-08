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Сколько и в какие украинские проекты инвестировал ЕБРР в 2016 году

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Старый Сегодня, 15:33
#1
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Имя: Андрей
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Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
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Сколько и в какие украинские проекты инвестировал ЕБРР в 2016 году


За прошлый год Европейский банк реконструкции и развития совершил инвестиций в украинскую экономику на сумму 581 млн. евро.

Сумма инвестиций в страну сократилась на 42%, ведь годом ранее Украина получила от ЕБРР 997 млн. евро.

Несмотря на это Украина в 2016-м году оказалась шестой по количеству вложенных средств. Большие суммы получили такие страны как Турция (1,925 млрд. евро), Казахстан (1,05 млрд. евро), Польша (776 млн. евро), Египет (744 млн. евро), и Болгария (321млн. евро). Это притом, что лишь турецкая сторона получила порядка 2 млрд. евро в 2015-м году, для урегулирования миграционного кризиса.

За время существования ЕБРР профинансировал всевозможные проекты на территории Украины на сумму порядка 13,35 млрд. евро. Больше финансирования получила только Россия, эта сумма составила 26,22 млрд. евро.

Давайте ближе рассмотрим деятельность ЕБРР в Украине.

Самым крупным по объемам финансирования в Украине стал проект по накрытию саркофагом четвертого блока ЧАЭС. Его возведение стоило порядка 1,5 млрд. евро. Но это не единственный проект, связанный с саркофагом который профинансировал ЕБРР, общая сумма составила около 2,1 млрд. евро.

На протяжении прошлого года ЕБРР вложил немало средств, в пару проектов которые предназначены для устранения ряда проблем которые возникают при экспорте зерна из страны. Долгосрочные кредиты под эти цели получили две компании, первая из них получила 40 миллионов долларов это GN Terminal Enterprises, для увеличения мощности зернового терминала в Одессе. А вторая компания "М.В. Карго" получила 37 миллионов долларов, для постройки зернового терминала в порту «Южный».

Для проектов «зеленой экономики», было выделено 467 млн. евро. Пятнадцать миллионов кредита получил «Львовводоканал», для постройки теплоэлектроцентрали работающей на биогазе.

Порядка 8,2 млн. долларов ЕБРР выдал почтовой компании «Meest Express», для увеличения сети почтоматов. Используя эти средства, компания планирует расширить сеть почтоматов до 2020 года.

Помимо этого ЕБРР поддерживает в Украине проекты помощи малому и среднему бизнесу, финансированию торговли, развитию экспортных возможностей, и т.д.

Специально для mmgp.ru
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