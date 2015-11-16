OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,732 Благодарностей: 884 УГ: 20 КП: 0.172 подарки

Боны: инвестируя в эти инструменты можно зарабатывать до 80% годовых



Давайте сразу оговоримся, что такой способ инвестирования, о котором будет рассказано ниже - это на "любителя" или скорее даже на фаната этого дела, но по-любому: узнать больше о таком вложении средств, уверены, что будет интересно многим людям. Речь в основном пойдёт о бонах - под этим понимаются старинные банкноты и акции, ну и еще будут также упомянуты монеты и другие предметы старины, в которые можно вложить свободные средства и со временем извлечь от этого свою прибыль.



На Западе идея извлечения прибыли через инвестирование своих средств в старые банкноты и заметьте, даже акции эксплуатируется уже давно и для этого, к примеру, успешно открыты и функционируют такие аукционные дома как: Spink & Son (Великобритания) или Heritage и Stack (США). Ну а из стран экс-СССР, то единственно пока можно выделить российский аукционный дом "



Однако эти 80% на торгах, периодически проводимых в его аукционом доме, нужно именно заработать, а не просто получить, вложив средства и для этого есть 2 пути. Первый путь прост, но затратен: - наймите себе консультанта, стоимость услуг, которого оценивается от 10 до 20 процентов от суммы купленного или проданного бона и тогда от вас лично уже мало что будет зависеть в смысле стратегии инвестирования - он всё вам подскажет и направит. И конечно, что чем больше стоимость бона, то тем меньший процент вы заплатите такому своему помощнику.



Также можно пробовать становится экспертом по бонам и самому и это есть путь номер два и тогда уже всё будет зависеть только от вас и ваших принятых решений. Кстати, самих специализированных аукционов "Знакъ" проводит в среднем 3 раза в год и именно там можно купить (или продать) самые ценные лоты, хотя онлайн-аукционны идут в "Знаке" каждый месяц и стартовые цены там вполне "народные" - от 100 рублей и выше. За участие в аукционах нужно платить комиссию: от 5 до 10%.



Кроме бонов, аукционный дом еще выставляет на свои торги другие предметы, как например, монеты, памятные медали, ордена, знаки, жетоны и другие предметы как старины, так и недавней истории тоже. И на ближайшем аукционе, который запланирован в "Знаке" на 27 мая этого года, аукционисты выставят на торги, к примеру, "Государственное обязательство СССР от 1931 г." причем, которое предоставлялось в английских фунтах-стерлингах (£10 000) и стартовая цена этого лота уже определена в 140 000 рублей, а та же крайне редкая банкнота Бухарского эмирата в 20 теньге выпуска 1918 г. начнет торговаться с цены в 280 000 рублей. Хотя будут и другие лоты - где стартовая цена будет в десятки раз ниже, так что товар представлен практически на любой вкус и цвет, вернее кошелёк.



Кстати, аукционный дом "Знакъ" проводящий свои торги в России с 2013 года не стоит на месте, а развивается довольно приличными темпами. Например, с конца 2014 г. "Знакъ" самостоятельно ведёт оценку бонов как по международной шкале, так и по собственной, которая называется "Индекс коллекционной ценности" и такая дополнительная услуга будет стоить вам от 500 рублей и до 18 000 рублей - это максимум. Соответственно, после экспертизы выдается сертификат подлинности - он крайне приветствуется на время проведения любых торгов.



По словам российских финансовых консультантов такой способ инвестирования действительно скорее рассчитан на фанатов этого дела, как уже и было упомянуто выше. Финансовые консультанты не так однозначны как вышеупомянутый г-н Илья Горянов, который, конечно, с головой погружен в процесс торгов и приобретения и продажи новых лотов в его аукционном доме и говорят хотя и старинный бон может иметь хорошую ценность, но зачастую покупатель может долго не проявляться, а это делает процесс инвестирования не таким уж и эффективным. Вообщем это дело в основном подходит тем, кто рассчитывает играть в долгую и не имеет желания сорвать прямо почти немедленный куш.



А как комментирует это направление инвестирования директор по развитию бизнеса известной российской компании БКС г-н Граборов, то оптимально тратить на это направление не более 5% стоимости своего портфеля и это где-то начиная от 20 тыс. долл. США. А еще лучше, то если уж слишком интересно, то самому переквалифицироваться" в коллекционера бонов и старинных монет и тогда, если уж финансовая сторона вопроса не совсем себя оправдает на начальном этапе инвестирования, то безусловно, у вас будет радость, что вы обладаете хотя бы ценной коллекцией странных предметов. Это вполне подойдёт для обеспеченных людей. И ниже на скриншоте можно "вживую" убедится, что разброс стартовых цен действительно на таких торгах в онлайне большой, а именно: от 5000 до 400 000 рублей. (Для увеличение кликайте по картинке).







По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59183091e7e42 Давайте сразу оговоримся, что такой способ инвестирования, о котором будет рассказано ниже - это на "любителя" или скорее даже на фаната этого дела, но по-любому: узнать больше о таком вложении средств, уверены, что будет интересно многим людям. Речь в основном пойдёт о бонах - под этим понимаются старинные банкноты и акции, ну и еще будут также упомянуты монеты и другие предметы старины, в которые можно вложить свободные средства и со временем извлечь от этого свою прибыль.На Западе идея извлечения прибыли через инвестирование своих средств в старые банкноты и заметьте, даже акции эксплуатируется уже давно и для этого, к примеру, успешно открыты и функционируют такие аукционные дома как: Spink & Son (Великобритания) или Heritage и Stack (США). Ну а из стран экс-СССР, то единственно пока можно выделить российский аукционный дом " Знакъ" , имеющий свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Господин Илья Горянов, который является владельцем "Знака" утверждает, что опытный инвестор, занимаясь покупкой или перепродажей предметов представленных даже в его аукционном доме, вполне способен заработать свои 70-80% прибыли в течение 1 года, что согласитесь очень даже неплохо.Однако эти 80% на торгах, периодически проводимых в его аукционом доме, нужно именно заработать, а не просто получить, вложив средства и для этого есть 2 пути. Первый путь прост, но затратен: - наймите себе консультанта, стоимость услуг, которого оценивается от 10 до 20 процентов от суммы купленного или проданного бона и тогда от вас лично уже мало что будет зависеть в смысле стратегии инвестирования - он всё вам подскажет и направит. И конечно, что чем больше стоимость бона, то тем меньший процент вы заплатите такому своему помощнику.Также можно пробовать становится экспертом по бонам и самому и это есть путь номер два и тогда уже всё будет зависеть только от вас и ваших принятых решений. Кстати, самих специализированных аукционов "Знакъ" проводит в среднем 3 раза в год и именно там можно купить (или продать) самые ценные лоты, хотя онлайн-аукционны идут в "Знаке" каждый месяц и стартовые цены там вполне "народные" - от 100 рублей и выше. За участие в аукционах нужно платить комиссию: от 5 до 10%.Кроме бонов, аукционный дом еще выставляет на свои торги другие предметы, как например, монеты, памятные медали, ордена, знаки, жетоны и другие предметы как старины, так и недавней истории тоже. И на ближайшем аукционе, который запланирован в "Знаке" на 27 мая этого года, аукционисты выставят на торги, к примеру, "Государственное обязательство СССР от 1931 г." причем, которое предоставлялось в английских фунтах-стерлингах (£10 000) и стартовая цена этого лота уже определена в 140 000 рублей, а та же крайне редкая банкнота Бухарского эмирата в 20 теньге выпуска 1918 г. начнет торговаться с цены в 280 000 рублей. Хотя будут и другие лоты - где стартовая цена будет в десятки раз ниже, так что товар представлен практически на любой вкус и цвет, вернее кошелёк.Кстати, аукционный дом "Знакъ" проводящий свои торги в России с 2013 года не стоит на месте, а развивается довольно приличными темпами. Например, с конца 2014 г. "Знакъ" самостоятельно ведёт оценку бонов как по международной шкале, так и по собственной, которая называется "Индекс коллекционной ценности" и такая дополнительная услуга будет стоить вам от 500 рублей и до 18 000 рублей - это максимум. Соответственно, после экспертизы выдается сертификат подлинности - он крайне приветствуется на время проведения любых торгов.По словам российских финансовых консультантов такой способ инвестирования действительно скорее рассчитан на фанатов этого дела, как уже и было упомянуто выше. Финансовые консультанты не так однозначны как вышеупомянутый г-н Илья Горянов, который, конечно, с головой погружен в процесс торгов и приобретения и продажи новых лотов в его аукционном доме и говорят хотя и старинный бон может иметь хорошую ценность, но зачастую покупатель может долго не проявляться, а это делает процесс инвестирования не таким уж и эффективным. Вообщем это дело в основном подходит тем, кто рассчитывает играть в долгую и не имеет желания сорвать прямо почти немедленный куш.А как комментирует это направление инвестирования директор по развитию бизнеса известной российской компании БКС г-н Граборов, то оптимально тратить на это направление не более 5% стоимости своего портфеля и это где-то начиная от 20 тыс. долл. США. А еще лучше, то если уж слишком интересно, то самому переквалифицироваться" в коллекционера бонов и старинных монет и тогда, если уж финансовая сторона вопроса не совсем себя оправдает на начальном этапе инвестирования, то безусловно, у вас будет радость, что вы обладаете хотя бы ценной коллекцией странных предметов. Это вполне подойдёт для обеспеченных людей. И ниже на скриншоте можно "вживую" убедится, что разброс стартовых цен действительно на таких торгах в онлайне большой, а именно: от 5000 до 400 000 рублей. (Для увеличение кликайте по картинке).По материалам источник

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