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Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду

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Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду
В хайповской среде постоянно идут разговоры, что финансовые пирамиды не наказуемы и можно сколько угодно обманывать доверчивых граждан, маскируясь реальной деятельностью. Все это отчасти правда, но не всегда, до тех пор пока дело не дойдет до прямых банковских платежей и выходы на банки. Ведь не даром в хайпах настолько популярны анонимные платежки, где процесс верификации носит исключительно формальный характер и покупается буквально за копейки на любой паспорт любого государства.

Если же создатели пирамид захотят использовать в своих денежных махинациях счета в банках, здесь процесс несколько сложнее. Обычно банки в своих расследованиях начинают раскручивать клубок с конца, они отслеживают, кто в конечном итоге снимал деньги, полученные с пирамид, ведь всем понятно, что официально пирамиды зачастую оформляются на подставных лиц, которые даже и не знают о существовании пирамиды и никакого дохода от нее не получили.

Поэтому часто первоначальные исследования по жалобе людей потерявших деньги в пирамидах проводят службы безопасности банков, а уже потом по результатам расследований они направляют дела в следственные комитеты, если есть на то основания.

Согласно отчету банка России в 1 квартале 2017 года банками России была обнаружена 31 финансовая пирамида, что в 1.6 раз меньше чем за аналогичный период годом раннее. Тогда за первые 3 месяца было раскрыто 50 пирамид.

Всего за весь 2016 год службами безопасности банков России было выявлено 180 финансовых пирамид, а в 2015 году раскрыто и передано дел в следственные комитеты по 200 финансовым пирамидам.

Как видно с каждым годом количество выявленных финансовых пирамид уменьшается. Возможно их на самом деле стало меньше, а может быть создатели пирамид стали более изворотливы и придумали новые схемы, которые сотрудники банков еще не в состоянии отследить.

Так же согласно данных регулятора (Банка России) уменьшаются и потери граждан от действий финансовых пирамид. Так согласно отчетов Банка России в 2015 году от действий финансовых мошенников люди потеряли 5.5 миллиарда рублей, в 2016 году потери населения от организаторов финансовых пирамид уже составили 1.5 миллиардов рублей. Это по данным банковского сектора. Возможно люди стали осторожней, а может мошенники нашли другие способы отъема денег (не через банки).

Так по данным МВД, а сюда входят все финансовые пирамиды, а не только те которые были раскрыты через банковский сектор, в 2014 году было выявлено 160 финансовых пирамид. От их деятельности пострадало более 9 тысяч граждан, которые потеряли в общей сложности более 1.7 миллиарда рублей. Всего было возбуждено за 2014 год более 200 дел, связанных с организацией финансовых пирамид.

Как видно из представленной информации банки играют важную роль в раскрытии деятельности финансовых пирамид.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/05/12/cbr/

https://text.ru/antiplagiat/5918356319b0d
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