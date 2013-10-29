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ООН объявило о запуске обучения инструкторов с использованием криптовалют

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ООН объявило о запуске обучения инструкторов с использованием криптовалют
Агентство ООН, призванное бороться с наркоторговлей и организованной преступностью, разработало новую программу обучения, посвященную цифровым валютам.

На этой неделе Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) опубликовало свою программу «Исследование криптовалют: подготовка инструкторов». Составлена она была совместно с представителями правоохранительных органов из 22 стран мира.

Что происходит: По данным УНП ООН, которое в прошлом уже принимало участие в подобных обсуждениях, эта инициатива сосредоточена вокруг «отслеживания развития и движения биткоина в рамках более масштабного финансового расследования». Этот тренинг разработан специально для того, чтобы представители различных компаний могли больше узнать о технологии.

В разработке программы также принимает участие блокчейновский стартап Chainalysis, который специализируется на аналитике.

«Стоит поблагодарить донорское правительство Великобритании, США и Норвегии за то, что УНП ООН GPML есть такая возможность разработать и внедрить этот инновационный курс», прокомментировал проект Нейл Уолш, ответственный УНП ООН по киберпреступности.

Более широкая картина: благодаря запуску этого нового курса, еще одно агентство ООН вольется в мир блокчейна.

Как ранее сообщал CoinDesk, различные элементы ООН тестируют технологию, чтобы понять сможет ли она помочь в процессе денежных переводов, предоставлении финансовой помощи и борьбе с детской бедностью.

Некоторые из агентств даже объединяются в попытке создать новые решения. Такое воодушевление свидетельствует лишь о том, что ООН положительно оценивает роль блокчейна в своих мировых операциях.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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