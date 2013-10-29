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Крипто-валюты препятствуют уголовным расследованиям

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Крипто-валюты препятствуют уголовным расследованиям
Экс-глава ФБР: Крипто - валюты препятствуют уголовным расследованиям
Работе Федерального Бюро Расследований препятствует незаконное использование виртуальных валют. Об этом на прошлой неделе заявил теперь уже бывший глава агентства.

Джеймс Коми был назначен на эту должность в сентябре 2013 года бывшим президентом США Бараком Обамой. 3 мая Коми выступил перед юридическим комитетом Сената, где во время более широкого обсуждения работы агентства поднял вопрос о негативном влиянии криптовалют на работу агентства.

Коми выступил буквально за несколько дней до своего увольнения. Решение об увольнении принял уже нынешний президент Дональд Трамп во вторник вечером и таким образом спровоцировал вспышку гнева в политических кругах США. Обостряется эта ситуация еще и тем, что ФБР на данный момент расследует предвыборную кампанию Трампа и его возможные связи с правительством России.

Что же он сказал: во время своего выступления Коми поднял вопрос о том, как все большее количество преступников уходят от ответственности, заметая свои следы с помощью технологии. В результате ФБР оказывается в затруднительном положении, что, по словам Коми, негативно сказывается на работе агентства.

Как именно он упомянул виртуальные валюты:

«Некоторые из наших следователей столкнулись с проблемой идентификации личностей в Интернете – они скрывают свои преступления и персональные данные с помощью анонимных технологий, а наркоторговцы используют виртуальные валюты для отслеживания своих сделок».

Каковы последствия: Согласно Коми агентство пытается найти выход из сложившейся ситуации, но пока что все попытки не дали никаких результатов.

Он назвал процесс поиска решений «трудоемким, затратным и неопределенным». А любые варианты, к которым на данный момент пришло агентство, несовершенны.

«Даже если они и возможно, то эти методы сложно применить в расследованиях широкомасштабно и их нереально использовать длительный период времени из-за короткого технического цикла жизни или из-за раскрытия тайн следствия», объяснил Коми.

ФБР не единственное агентство, озадаченное такой проблемой. В марте два ведущих правоохранительных органа Европейского Союза опубликовали заявление, в котором обвиняют технологию в затруднении «слежения за денежным потоком» во время расследований.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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