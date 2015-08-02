veranika55 Профессионал

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Долги с граждан все чаще взыскивают в упрощенном судебном порядке



Чтобы уменьшить судебные издержки и издержки банков по найму специальных адвокатов - представителей банка в суде и существует упрощенный порядок судопроизводства - приказное судопроизводство. В порядке приказа суд рассматривает дело исключительно одним судьей без вызова представителей сторон. Не надо будет банку нанимать адвокатов или держать в штате специального человека, так же как и не надо судье отыскивать ответчика и переносить дело каждый раз, когда ответчик не пришел. Да и решение в порядке судебного приказа выносится гораздо быстрее, пошлина по нему ниже.



Приказное производство все чаще стало применяться судами. Если в 2015 году на долю приказного производства приходилось 51% поданных исков о взыскании долгов или 1.3 миллиона штук, то в 2015 году процент судебных приказов в общем долговом исковом производстве увеличился до 69%, что составило 2.1 миллиона штук выданных судебных приказов.



И хотя юристы банков считают, что данная практика выгодна не только банкам и судам, но и самим должникам, так как намного снижает их судебные издержки, которые тяжким бременем лягут на кредитные обязательства, многие независимые юристы выступают против повсеместного применения судебных приказов. Дело в том, что при рассмотрении судебного приказа не участвует ответчик, он не может пояснить судье на обстоятельства, которые вынудили его не платить по кредиту, а это могут быть весьма существенные обстоятельства, которые суд обязательно должен принять во внимание. На основании этого многие юристы практику повсеместного использования судебных приказов считают спорным. В оправдании использования судебных приказов банковские юристы и судьи называют простой порядок обжалования судебных приказов, а так же тот факт, что максимальный долг, который может рассматриваться в рамках приказного производства составляет 500 000 рублей. Но в любом случае, чтобы оспорить судебный приказ должнику надо нанимать юристов и судебные издержки уже лягут не на банк, а на должника.



Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59182dc2cccdd О росте кредиторской задолженности среди населения России сейчас не говорит только ленивый, тем не менее банки в погоне за прибылью продолжают выдавать кредиты населению. Часто кредиты нечем не обеспечены, с должником банк самостоятельно договориться не может, иногда бывает должник просто физически не идет на контакт, на телефонные звонки он не отвечает или отвечают, что такого человека по этому телефону нет, по прописке в паспорте должник не проживает и у банка нет возможностей с ним связаться. В таком случае у банка единственный выход подать документы в суд. Но если с должником не может связаться банк, то с ним не сможет связаться суд, ведь в исковом заявлении банк укажет именно те реквизиты, которые указал должник при заключении договора и получении кредита и по которым его нельзя найти. Так же как и банк суд каждый раз будет связываться с должником - ответчиком, вызывая его на очередное судебное заседание. Связаться будет не возможно, суд вынужден будет переносить судебное заседание раз за разом, время будет идти, судебные издержки расти. Ведь банк специально для судебных дел нанимает юристов (или они входят в штат). Все расходы на юристов, а также судебные издержки, банк в дальнейшем через суд возложит на должника, таким образом, размер долга только увеличится, так же как увеличивается и без того огромная нагрузка на суды, которые вынуждены раз за разом переносить судебные заседания, откладывая время вынесения приговора по делу.Чтобы уменьшить судебные издержки и издержки банков по найму специальных адвокатов - представителей банка в суде и существует упрощенный порядок судопроизводства - приказное судопроизводство. В порядке приказа суд рассматривает дело исключительно одним судьей без вызова представителей сторон. Не надо будет банку нанимать адвокатов или держать в штате специального человека, так же как и не надо судье отыскивать ответчика и переносить дело каждый раз, когда ответчик не пришел. Да и решение в порядке судебного приказа выносится гораздо быстрее, пошлина по нему ниже.Приказное производство все чаще стало применяться судами. Если в 2015 году на долю приказного производства приходилось 51% поданных исков о взыскании долгов или 1.3 миллиона штук, то в 2015 году процент судебных приказов в общем долговом исковом производстве увеличился до 69%, что составило 2.1 миллиона штук выданных судебных приказов.И хотя юристы банков считают, что данная практика выгодна не только банкам и судам, но и самим должникам, так как намного снижает их судебные издержки, которые тяжким бременем лягут на кредитные обязательства, многие независимые юристы выступают против повсеместного применения судебных приказов. Дело в том, что при рассмотрении судебного приказа не участвует ответчик, он не может пояснить судье на обстоятельства, которые вынудили его не платить по кредиту, а это могут быть весьма существенные обстоятельства, которые суд обязательно должен принять во внимание. На основании этого многие юристы практику повсеместного использования судебных приказов считают спорным. В оправдании использования судебных приказов банковские юристы и судьи называют простой порядок обжалования судебных приказов, а так же тот факт, что максимальный долг, который может рассматриваться в рамках приказного производства составляет 500 000 рублей. Но в любом случае, чтобы оспорить судебный приказ должнику надо нанимать юристов и судебные издержки уже лягут не на банк, а на должника.Специально для mmgp.ru100% уникальный текст

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