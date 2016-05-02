Указ Путина о запрете анонимности в интернете "взорвал" блогосферу

Очередной «майский указ Путина» №203 от 09.05.2017
вызвал бурные обсуждения в российских СМИ и на страницах известных блоггеров. Многие пункты указа просто дублируют существующие законы об интернете в России. Многие содержат противоречия.
Привожу пример. Действующее законодательство разрешает иметь серверы с персональными данными россиян только на территории России. Указ Путина это подтверждает, но в нем говориться о «необходимости развития международного сотрудничества в сфере хранения информации». Это как понимать?
Всего в указе 65 пунктов. Больше всего возмущений со стороны СМИ и блоггеров, вызвал п. «д» ст.34
. В нем говорится о необходимости создания системы доверия в Интернете. Эта система должна гарантировать личную безопасность пользователей и конфиденциальность их информации. И тут же написано, что должна быть исключена «анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей». Каким образом, запрет анонимности гарантировать конфиденциальность?
Корреспонденты газеты «МК
» попытались выяснить, кто именно из представителей Минсвязи России писал документ для президента? Они связались с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным. Чиновник ответил честно, что не знает. Говорит, что такие документы готовит обычно коллектив авторов.
В указе говориться о том, что в ближайшее время, правительство обязано разработать комплекс мер по контролю за ресурсами в сети Интернет, которые похожи на СМИ, но ими по закону не являются. В эти ресурсы входят социальные сети, мессенджеры, а также «сайты в сети интернет». Кто именно и каким образом должен будет заниматься контролем, в указе не сказано.
По сути, указ Путина о запрете анонимности в интернете, является документом обо всем, но ни о чем конкретно. Это как бонус к абсурдному «пакету Яровой
», на исполнение которого требуется потратить миллиарды.
Указ опубликован на сайте http://kremlin.ru/