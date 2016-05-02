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Указ Путина о запрете анонимности в интернете "взорвал" блогосферу

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Старый Сегодня, 13:29
#1
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Указ Путина о запрете анонимности в интернете "взорвал" блогосферу


Очередной «майский указ Путина» №203 от 09.05.2017 вызвал бурные обсуждения в российских СМИ и на страницах известных блоггеров. Многие пункты указа просто дублируют существующие законы об интернете в России. Многие содержат противоречия.

Привожу пример. Действующее законодательство разрешает иметь серверы с персональными данными россиян только на территории России. Указ Путина это подтверждает, но в нем говориться о «необходимости развития международного сотрудничества в сфере хранения информации». Это как понимать?

Всего в указе 65 пунктов. Больше всего возмущений со стороны СМИ и блоггеров, вызвал п. «д» ст.34. В нем говорится о необходимости создания системы доверия в Интернете. Эта система должна гарантировать личную безопасность пользователей и конфиденциальность их информации. И тут же написано, что должна быть исключена «анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей». Каким образом, запрет анонимности гарантировать конфиденциальность?

Корреспонденты газеты «МК» попытались выяснить, кто именно из представителей Минсвязи России писал документ для президента? Они связались с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным. Чиновник ответил честно, что не знает. Говорит, что такие документы готовит обычно коллектив авторов.

В указе говориться о том, что в ближайшее время, правительство обязано разработать комплекс мер по контролю за ресурсами в сети Интернет, которые похожи на СМИ, но ими по закону не являются. В эти ресурсы входят социальные сети, мессенджеры, а также «сайты в сети интернет». Кто именно и каким образом должен будет заниматься контролем, в указе не сказано.

По сути, указ Путина о запрете анонимности в интернете, является документом обо всем, но ни о чем конкретно. Это как бонус к абсурдному «пакету Яровой», на исполнение которого требуется потратить миллиарды.
Указ опубликован на сайте http://kremlin.ru/
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Albinna вне форума  
Старый Сегодня, 13:36
#2
Интересующийся
 
Имя: Viktors
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Регистрация: 10.05.2017
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Это всё дружба с Китаем.
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klikser на форуме  
Сказали спасибо:
Albinna (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:39
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.05.2016
Сообщений: 210
Благодарностей: 62
УГ: 21
КП: 0.212
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Автор темы Re: Указ Путина о запрете анонимности в интернете "взорвал" блогосферу
Цитата:
Сообщение от klikser Посмотреть сообщение
Это всё дружба с Китаем.
Сомневаюсь, что отношения России с Китаем можно назвать дружбой. По крайней мере Китай о дружбе никогда не заявлял.
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Инвестиции в БизнесПлюс
Albinna вне форума  
Старый Сегодня, 13:47
#4
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,065
Благодарностей: 197
УГ: 0
КП: 0.165
Re: Указ Путина о запрете анонимности в интернете "взорвал" блогосферу
Цитата:
Кто именно и каким образом должен будет заниматься контролем, в указе не сказано.
На кого же взвалят проверку этой всеобщей Верификации ?
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simon4 на форуме  
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