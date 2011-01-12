Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BITGARDEN LTD - bitgarden.biz

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Старый Сегодня, 11:46
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,105
Благодарностей: 1,117
УГ: 11
КП: 0.446
подарки
BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Я не админ!
Старт проекта 14.05.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Добро пожаловать в BitGarden.biz!
Добро пожаловать на сайт BitGarden Limited! Если вы окажетесь здесь, вы определенно в поисках надежных и выгодных инвестиций. Да, вы как раз в нужном месте! С 2015 года наша компания предлагает доверительное управление активами высшего качества на основе иностранной валюты и прибыльную торговлю через Bitcoin обменов. Там нет другого мирового финансового рынка, который может гарантировать ежедневную способность генерировать постоянную прибыль с большими колебаниями цен на Bitcoin. Предлагаемые условия для укрепления сотрудничества будет приняты всеми, кто использует криптовалюту и знает о его фантастических перспективах.
Тарифные планы:

7% ЕЖЕДНЕВНЫЙ
Min: 0,001 BTC
Макс: 50 BTC

9% ЕЖЕДНЕВНЫЙ
Min: 50,001 BTC
Max: 350 BTC

12% ЕЖЕДНЕВНЫЙ
Min: 350,001 BTC
Макс: Неограниченный


Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%-2%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:инстант

Официальная компания
Посмотреть сертификат

SSL: GeoTrust EV SSL CA - G4
Registrar:Namecheape,inc
Hosting: TOV Highload Systems
Name Servers:
ns6.strongns.net
ns18.strongns.net
ns18.strongns.biz
ns20.strongns.net
ns6.strongns.biz
ns20.strongns.biz


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% от 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitgarden.biz/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:1BTCHash d2d1b3a2ffb15c327388e5b38202d0672cacf774ae38d745aa a178508c75c226
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BITGARDEN LTD - 7% в день - рефбек 5% от депа
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davidd на форуме  
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Старый Сегодня, 12:27
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 51
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
депнул 0,04 d924cdee7dd2efc563a9856113ad71617d54a852d47cae0588 4c287b6006aa4b
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delfin1987 вне форума  
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Matanga (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:39
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 6,641
Благодарностей: 3,694
УГ: 10
КП: 0.072
подарки
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Депозит

You just sent 0.40059795 BTC
90c082d0f603e272982fd791cdad4ed3d07576325cc820eefe 8d4a1cd5e7076a
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Alexvv11 на форуме  
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davidd (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:40
#4
Любитель
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 561
Благодарностей: 68
УГ: 2
КП: 0.000
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Задепозител - 0.015
https://btc.blockr.io/tx/info/bac624...2a07364e304486
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Старый Сегодня, 12:52
#5
Топ Мастер
 
Имя: Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 10,418
Благодарностей: 6,974
УГ: 8
КП: 0.150
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
шо, прям так? и не поговорим штоле? сразу депозиты?)) давайте хоть для приличия чето скажем: шлак - не шлак))
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Сифа вне форума  
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Старый Сегодня, 12:53
#6
Интересующийся
 
Имя: андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.02.2017
Сообщений: 71
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
ДЕПОЗИТ:

Ƀ0.03000000
Batch: 224aa1fa1e8388416e37c5d36f49ab49847a3a2879645178c4 36a27edfee0eeb
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Старый Сегодня, 12:56
#7
Любитель
 
Имя: paramon
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.07.2015
Сообщений: 427
Благодарностей: 76
УГ: 10
КП: 0.000
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от Сифа Посмотреть сообщение
давайте хоть для приличия чето скажем: шлак - не шлак))
Аналитики видимо спят еще ))) А так сайт нравиться
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Matanga (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:58
#8
Профессионал
 
Имя: Макс
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.07.2013
Сообщений: 1,182
Благодарностей: 795
УГ: 1
КП: 0.129
подарки
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от Сифа Посмотреть сообщение
шо, прям так? и не поговорим штоле? сразу депозиты?)) давайте хоть для приличия чето скажем: шлак - не шлак))
Тихо.
Не кипешуй в засаде. Спугнешь
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Сифа (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:59
#9
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,265
Благодарностей: 1,666
УГ: 21
КП: 0.101
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Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от davidd Посмотреть сообщение
Ознакомиться с проектом
Ссылка не рабочая, поменяйте на правильную.
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davidd (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:02
#10
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,265
Благодарностей: 1,666
УГ: 21
КП: 0.101
подарки
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
А еще тут лицензионный GoldCoders
bitgarden.biz - Licensed
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 13:02
#11
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: 404
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.12.2014
Сообщений: 2,262
Благодарностей: 692
УГ: 2
КП: 0.275
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Странно, что то не открывается.
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prada99 вне форума  
Старый Сегодня, 13:04
#12
Топ Мастер
 
Имя: Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 10,418
Благодарностей: 6,974
УГ: 8
КП: 0.150
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Ссылка не рабочая, поменяйте на правильную.
а я зашла и даже регнулась) ниче так кабинетик
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СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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Сифа вне форума  
Старый Сегодня, 13:04
#13
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,265
Благодарностей: 1,666
УГ: 21
КП: 0.101
подарки
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от prada99 Посмотреть сообщение
Странно, что то не открывается.
Ссылка не рабочая, вот адрес сайта. https://bitgarden.biz/?language=ru
Кстати, русский перевод компьютерный, так же как и на другие языки.
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veranika55 на форуме  
Сказали спасибо:
prada99 (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:08
#14
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 1,827
Благодарностей: 183
УГ: 2
КП: 0.030
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от prada99 Посмотреть сообщение
Странно, что то не открывается.
Цитата:
Сообщение от davidd Посмотреть сообщение
Ознакомиться с проектом
problem 31/01/17 00:01 Bittwisted - Bittwisted.biz

через эту ссылку https://bitgarden.biz/?ref=davidd
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Tigr74 на форуме  
Старый Сегодня, 13:08
#15
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,282
Благодарностей: 11,059
УГ: 24
КП: 0.033
подарки
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от Сифа Посмотреть сообщение
шо, прям так? и не поговорим штоле? сразу депозиты?)) давайте хоть для приличия чето скажем: шлак - не шлак))
очередная гриновая лицуха на битках... медведя из кустов звать?
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 13:10
#16
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 6,641
Благодарностей: 3,694
УГ: 10
КП: 0.072
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Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Ссылка не рабочая
Верхняя рабочая
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Alexvv11 на форуме  
Старый Сегодня, 13:11
#17
Интересующийся
 
Имя: андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.02.2017
Сообщений: 71
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от davidd Посмотреть сообщение
BITGARDEN LTD
во самая верхняя ссылка работает на ура чё за бред вы несёте
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Качаю битки с BitBoomBlog
-Fantom- на форуме  
Старый Сегодня, 13:14
#18
Топ Мастер
 
Имя: Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 10,418
Благодарностей: 6,974
УГ: 8
КП: 0.150
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награды Волшебный горшочек 
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
очередная гриновая лицуха на битках... медведя из кустов звать?
вот я в замешательстве)
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Сифа вне форума  
Старый Сегодня, 13:19
#19
Любитель
 
Имя: paramon
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.07.2015
Сообщений: 427
Благодарностей: 76
УГ: 10
КП: 0.000
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от -Fantom- Посмотреть сообщение
во самая верхняя ссылка работает
veranika55 так то ТС помогла ,а так и незнали бы что ссылка не рабочая
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dikirr на форуме  
Старый Сегодня, 13:22
#20
Любитель
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 561
Благодарностей: 68
УГ: 2
КП: 0.000
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Если зайти с мобильной версией, то и нижняя ссылка работает!
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