Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 14:19
Сегодня, 11:46
#
1
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,105
Благодарностей: 1,117
УГ: 11
BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Я не админ! Старт проекта 14.05.2017
Легенда(google перевод):
Цитата:
Добро пожаловать в BitGarden.biz!
Добро пожаловать на сайт BitGarden Limited! Если вы окажетесь здесь, вы определенно в поисках надежных и выгодных инвестиций. Да, вы как раз в нужном месте! С 2015 года наша компания предлагает доверительное управление активами высшего качества на основе иностранной валюты и прибыльную торговлю через Bitcoin обменов. Там нет другого мирового финансового рынка, который может гарантировать ежедневную способность генерировать постоянную прибыль с большими колебаниями цен на Bitcoin. Предлагаемые условия для укрепления сотрудничества будет приняты всеми, кто использует криптовалюту и знает о его фантастических перспективах.
Тарифные планы:
7% ЕЖЕДНЕВНЫЙ
Min: 0,001 BTC
Макс: 50 BTC
9% ЕЖЕДНЕВНЫЙ
Min: 50,001 BTC
Max: 350 BTC
12% ЕЖЕДНЕВНЫЙ
Min: 350,001 BTC
Макс: Неограниченный
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%-2%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:инстант
Официальная компания
Посмотреть сертификат
SSL: GeoTrust EV SSL CA - G4
Registrar:Namecheape,inc
Hosting: TOV Highload Systems
Name Servers:
ns6.strongns.net
ns18.strongns.net
ns18.strongns.biz
ns20.strongns.net
ns6.strongns.biz
ns20.strongns.biz
Ознакомиться с проектом Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения! Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% от 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitgarden.biz/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:1BTCHash d2d1b3a2ffb15c327388e5b38202d0672cacf774ae38d745aa a178508c75c226
Сегодня, 12:27
#
2
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 51
Благодарностей: 12
УГ: 0
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
депнул 0,04 d924cdee7dd2efc563a9856113ad71617d54a852d47cae0588 4c287b6006aa4b
Сегодня, 12:39
#
3
Профессионал
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 6,641
Благодарностей: 3,694
УГ: 10
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Депозит
You just sent 0.40059795 BTC
90c082d0f603e272982fd791cdad4ed3d07576325cc820eefe 8d4a1cd5e7076a
Сегодня, 12:40
#
4
Любитель
Имя:
Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 561
Благодарностей: 68
УГ: 2
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Сегодня, 12:52
#
5
Топ Мастер
Имя:
Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 10,418
Благодарностей: 6,974
УГ: 8
награды
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
шо, прям так? и не поговорим штоле? сразу депозиты?)) давайте хоть для приличия чето скажем: шлак - не шлак))
__________________
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ
-
только платящие проекты
Сегодня, 12:53
#
6
Интересующийся
Имя:
андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.02.2017
Сообщений: 71
Благодарностей: 8
УГ: 0
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
ДЕПОЗИТ:
Ƀ0.03000000
Batch: 224aa1fa1e8388416e37c5d36f49ab49847a3a2879645178c4 36a27edfee0eeb
Сегодня, 12:56
#
7
Любитель
Имя:
paramon
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.07.2015
Сообщений: 427
Благодарностей: 76
УГ: 10
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от
Сифа
давайте хоть для приличия чето скажем: шлак - не шлак))
Аналитики видимо спят еще ))) А так сайт нравиться
Сегодня, 12:58
#
8
Профессионал
Имя:
Макс
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.07.2013
Сообщений: 1,182
Благодарностей: 795
УГ: 1
подарки
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от
Сифа
шо, прям так? и не поговорим штоле? сразу депозиты?)) давайте хоть для приличия чето скажем: шлак - не шлак))
Тихо.
Не кипешуй в засаде. Спугнешь
Сегодня, 12:59
#
9
Профессионал
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,265
Благодарностей: 1,666
УГ: 21
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от
davidd
Ознакомиться с проектом
Ссылка не рабочая, поменяйте на правильную.
Сегодня, 13:02
#
10
Профессионал
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,265
Благодарностей: 1,666
УГ: 21
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
А еще тут лицензионный GoldCoders
bitgarden.biz - Licensed
Сегодня, 13:04
#
12
Топ Мастер
Имя:
Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 10,418
Благодарностей: 6,974
УГ: 8
награды
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от
veranika55
Ссылка не рабочая, поменяйте на правильную.
а я зашла и даже регнулась) ниче так кабинетик
__________________
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ
-
только платящие проекты
Сегодня, 13:04
#
13
Профессионал
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,265
Благодарностей: 1,666
УГ: 21
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от
prada99
Странно, что то не открывается.
Ссылка не рабочая, вот адрес сайта.
https://bitgarden.biz/?language=ru
Кстати, русский перевод компьютерный, так же как и на другие языки.
Сегодня, 13:08
#
14
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 1,827
Благодарностей: 183
УГ: 2
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от
prada99
Странно, что то не открывается.
Цитата:
Сообщение от
davidd
Ознакомиться с проектом
problem 31/01/17 00:01 Bittwisted - Bittwisted.biz
через эту ссылку
https://bitgarden.biz/?ref=davidd
Сегодня, 13:08
#
15
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,282
Благодарностей: 11,059
УГ: 24
подарки
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от
Сифа
шо, прям так? и не поговорим штоле? сразу депозиты?)) давайте хоть для приличия чето скажем: шлак - не шлак))
очередная гриновая лицуха на битках... медведя из кустов звать?
Сегодня, 13:10
#
16
Профессионал
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 6,641
Благодарностей: 3,694
УГ: 10
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от
veranika55
Ссылка не рабочая
Верхняя рабочая
Сегодня, 13:11
#
17
Интересующийся
Имя:
андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.02.2017
Сообщений: 71
Благодарностей: 8
УГ: 0
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от
davidd
BITGARDEN LTD
во самая верхняя ссылка работает на ура чё за бред вы несёте
Сегодня, 13:14
#
18
Топ Мастер
Имя:
Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 10,418
Благодарностей: 6,974
УГ: 8
награды
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от
kodyaich
очередная гриновая лицуха на битках... медведя из кустов звать?
вот я в замешательстве)
__________________
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ
-
только платящие проекты
Сегодня, 13:19
#
19
Любитель
Имя:
paramon
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.07.2015
Сообщений: 427
Благодарностей: 76
УГ: 10
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Цитата:
Сообщение от
-Fantom-
во самая верхняя ссылка работает
veranika55
так то ТС помогла
,а так и незнали бы что ссылка не рабочая
Сегодня, 13:22
#
20
Любитель
Имя:
Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 561
Благодарностей: 68
УГ: 2
Re: BITGARDEN LTD - bitgarden.biz
Если зайти с мобильной версией, то и нижняя ссылка работает!
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 14:19