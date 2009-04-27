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Имя: Алексей Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Россия Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.04.2009 Сообщений: 1,180 Благодарностей: 494 УГ: 0 КП: 0.353 подарки

Ликбез по золоту: как лучше всего покупать драгоценный металл Золото как популярный защитный актив остается актуальной инвестиционной стратегией в 2017 году. В каком виде лучше всего покупать драгоценный металл и что нужно знать инвестору о существующих «золотых» инструментах?





Согласно ежегодному обзору рынка золота GFMS Gold Survey, средняя цена на драгоценный металл в 2017 году составит $1259 за тройскую унцию — это примерно на 2,4% выше текущего уровня ($1229,51 за унцию). При этом некоторые отраслевые прогнозы предполагают более серьезное подорожание. «Мы опираемся на консенсус-прогноз Bloomberg по цене золота, согласно которому цель на ближайшие 12 месяцев составляет $1270 за унцию — это примерно на 3,3% больше текущих значений», — рассказывает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Михаил Кузин.



Финансист, впрочем, отметил, что интерес инвесторов к защитным активам, к числу которых относится и золото, сейчас не очень высок. Падения американского рынка пока не предвидится — индекс S&P500 трижды обновлял исторический максимум за последние пять сессий, а безработица в США находится на минимальном уровне за долгие годы. «Сейчас в золото можно инвестировать скорее с целью диверсификации», — подытоживает Кузин.



Впрочем, по



С учетом грядущего трудного месяца РБК решил разобраться, какой способ покупки золота является оптимальным для частного инвестора. Как купить драгоценный металл с наибольшей выгодой?



Монеты и слитки



Способов приобрести физическое золото всего два: вложиться в инвестиционные монеты и слитки. Ювелирные украшения из драгметалла не принято считать инвестиционным активом, поясняет старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. «Купить инвестиционные монеты и слитки можно в банках-дилерах, но отдать предпочтение все-таки стоит монетам, так как в случае их последующей продажи не потребуется уплачивать НДС в размере 18% в отличие от сделок со слитками», — рассказывает аналитик. Помимо банков-дилеров инвестиционные монеты также доступны в торговой системе RTS Board.



При этом банк за счет выставления спреда (разницы между ценой покупки и продажи металла) по факту берет себе небольшую комиссию на инвестиционные монеты, что совсем незаметно на долгосрочных горизонтах инвестирования, но невыгодно при краткосрочных операциях, добавляет начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Эксперт также отмечает, что инвестору необходимо знать, какие именно монеты принимаются к покупке Банком России и считаются инвестиционными. Так, в отличие от коллекционных инвестиционные монеты выпускаются центробанками по всему миру и являются средством накопления или сбережения активов. Их изготавливают из драгоценного металла высокой пробы, а цены на такие монеты привязаны к биржевой стоимости драгметалла, которая определяется на Лондонской бирже металлов.



Инвестируя в физическое золото, стоит помнить, что при неправильных условиях хранения монеты подвержены окислению. Например, когда в 2010 году предприниматель Герман Стерлигов раскопал спрятанные им золотые монеты, он



Обезличенные металлические счета



Покупка золота на ОМС — это наиболее доступный и удобный способ вложения в драгметалл для российского частного инвестора, считает аналитик Анна Бодрова. «Эти счета открываются в банках, доход формируется исходя из расчетной стоимости тройской унции золота. Существуют и риски — во-первых, цену как покупки, так и продажи формирует сам банк, во-вторых, ОМС не застрахованы в системе страхования вкладов», — рассказывает аналитик.



Константин Бушуев из «Открытие Брокер» добавляет, что важным преимуществом ОМС является отсутствие необходимости в открытии специальных брокерских счетов. Также покупателю не надо беспокоиться об условиях хранения, как в случае с физическим металлом. Впрочем, как отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин, из-за широкого спреда между покупкой и продажей металла приобретение золота на ОМС оправданно только на длительный срок.



Фьючерсные контракты



Срочные контракты (фьючерсы на золото) подходят только тем клиентам, которые хотят спекулировать на рынке, рассказывает портфельный управляющий ФГ «Финам» Алексей Белкин. Важным преимуществом фьючерсов по сравнению с другими инструментами для инвестиций в золото является их высокая ликвидность. Белкин также отмечает, что фьючерсы на золото торгуются без спредов и банковских наценок и они доступны для покупки на Московской бирже.



Бушуев из «Открытие Брокер» напоминает, что фьючерсы — это инструмент с периодом обращения в несколько месяцев. По истечении этого срока инвестору необходимо приобрести новый контракт. Работа с фьючерсами требует открытия брокерского счета и регулярного перекладывания позиций из коротких в более дальние фьючерсы (роллирования), так как контракты регулярно завершают свой срок обращения (экспирируются) и открываются фьючерсы на новый срок, говорит финансист.



В процессе роллирования могут теряться дополнительные средства, иногда существенные. Кроме того, при резком движении цены на товар может требоваться дополнительное увеличение гарантийного обеспечения под фьючерс, что часто может приводить к принудительным закрытиям позиций и большим убыткам, подытоживает Бушуев.



ПИФ и ETF



Еще один способ инвестировать в золото — купить пай в отраслевом ПИФе, который может вкладываться как в физическое золото, так и ОМС, акции, облигации и фьючерсы, либо приобрести бумагу соответствующего биржевого инвестиционного фонда (ETF). И то и другое можно сделать через управляющие и брокерские компании. По словам Анны Бодровой, ПИФы — это наиболее консервативный вариант инвестиционной стратегии со сниженной доходностью. Более того, ПИФ может «забирать» до 5% от стоимости активов в качестве вознаграждения за управление.



В отличие от ПИФов ETF не инвестирует деньги инвесторов в ОМС, отдавая предпочтение акциям и облигациям. Однако в



Константин Бушуев считает, что акции фондов ETF на золото могут быть наиболее интересным видом вложений для глобальных инвесторов. «И тут есть своя специфика. Если фонд ETF вкладывается в физическое золото, то, как правило, ошибка следования акций фонда за ценой товара крайне низка. Но если ETF вкладывается в «бумажные» фьючерсы на золото, то со временем может накапливаться колоссальная ошибка из-за необходимости постоянных ребалансировок позиций», — рассказывает эксперт.



Акции золотодобывающих компаний



Косвенно вложиться в золото позволяют акции золотодобывающих компаний. По словам Бушуева, эти бумаги нередко опережают широкий рынок. Например, отраслевой индекс FTSE Gold Mines с начала года показал рост на 6,56%, достигнув отметки 1497,02 пункта. Его динамика незначительно обогнала индекс S&P500, который за этот же период вырос на 6,47%, до 2390,65 пункта.



Также в период глобального продолжительного спада на рынке золота акции золотодобытчиков обычно дешевеют быстрее драгметалла, но в периоды роста они точно так же обгоняют в своей динамике цены на него. ​Тем не менее такие инвестиции считаются рискованными, поскольку динамика ценных бумаг золотодобытчиков зависит не только от стоимости золота, но и от операционных показателей бизнеса.



Анна Бодрова из «Альпари» добавляет, что приобретение акций золотодобытчиков несет в себе риски рыночной волатильности. Нет ник​акой гарантии, что инвестору удастся продать бумагу по более высокой цене, чем он заплатил при покупке. А Михаил Кузин из УК «Райффайзен Капитал» убежден, что инвестировать в расчете на рост золота лучше через сам товар, чем через акции добывающих компаний — у них слишком много своей специфики.



Источник Согласно ежегодному обзору рынка золота GFMS Gold Survey, средняя цена на драгоценный металл в 2017 году составит $1259 за тройскую унцию — это примерно на 2,4% выше текущего уровня ($1229,51 за унцию). При этом некоторые отраслевые прогнозы предполагают более серьезное подорожание. «Мы опираемся на консенсус-прогноз Bloomberg по цене золота, согласно которому цель на ближайшие 12 месяцев составляет $1270 за унцию — это примерно на 3,3% больше текущих значений», — рассказывает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Михаил Кузин.Финансист, впрочем, отметил, что интерес инвесторов к защитным активам, к числу которых относится и золото, сейчас не очень высок. Падения американского рынка пока не предвидится — индекс S&P500 трижды обновлял исторический максимум за последние пять сессий, а безработица в США находится на минимальном уровне за долгие годы. «Сейчас в золото можно инвестировать скорее с целью диверсификации», — подытоживает Кузин.Впрочем, по мнению рыночного аналитика по драгметаллам Даррена Каприотти с сайта Gold Eagle News, специализирующегося на инвестициях в золото, предстоящий июнь будет богат на важные для инвестора даты, открывающие дорогу спекуляциям. Так, 13 и 14 июня в ФРС будет обсуждаться возможное повышение процентной ставки, к тому же 8 июня в Великобритании пройдут парламентские выборы, которые могут как снизить, так и повысить интерес к защитному активу.С учетом грядущего трудного месяца РБК решил разобраться, какой способ покупки золота является оптимальным для частного инвестора. Как купить драгоценный металл с наибольшей выгодой?Способов приобрести физическое золото всего два: вложиться в инвестиционные монеты и слитки. Ювелирные украшения из драгметалла не принято считать инвестиционным активом, поясняет старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. «Купить инвестиционные монеты и слитки можно в банках-дилерах, но отдать предпочтение все-таки стоит монетам, так как в случае их последующей продажи не потребуется уплачивать НДС в размере 18% в отличие от сделок со слитками», — рассказывает аналитик. Помимо банков-дилеров инвестиционные монеты также доступны в торговой системе RTS Board.При этом банк за счет выставления спреда (разницы между ценой покупки и продажи металла) по факту берет себе небольшую комиссию на инвестиционные монеты, что совсем незаметно на долгосрочных горизонтах инвестирования, но невыгодно при краткосрочных операциях, добавляет начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Эксперт также отмечает, что инвестору необходимо знать, какие именно монеты принимаются к покупке Банком России и считаются инвестиционными. Так, в отличие от коллекционных инвестиционные монеты выпускаются центробанками по всему миру и являются средством накопления или сбережения активов. Их изготавливают из драгоценного металла высокой пробы, а цены на такие монеты привязаны к биржевой стоимости драгметалла, которая определяется на Лондонской бирже металлов.Инвестируя в физическое золото, стоит помнить, что при неправильных условиях хранения монеты подвержены окислению. Например, когда в 2010 году предприниматель Герман Стерлигов раскопал спрятанные им золотые монеты, он обнаружил на них пятна. Банк России эти монеты принимать отказался. В итоге инвестиционные монеты были проданы Сбербанку с трехпроцентным дисконтом.Покупка золота на ОМС — это наиболее доступный и удобный способ вложения в драгметалл для российского частного инвестора, считает аналитик Анна Бодрова. «Эти счета открываются в банках, доход формируется исходя из расчетной стоимости тройской унции золота. Существуют и риски — во-первых, цену как покупки, так и продажи формирует сам банк, во-вторых, ОМС не застрахованы в системе страхования вкладов», — рассказывает аналитик.Константин Бушуев из «Открытие Брокер» добавляет, что важным преимуществом ОМС является отсутствие необходимости в открытии специальных брокерских счетов. Также покупателю не надо беспокоиться об условиях хранения, как в случае с физическим металлом. Впрочем, как отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин, из-за широкого спреда между покупкой и продажей металла приобретение золота на ОМС оправданно только на длительный срок.Срочные контракты (фьючерсы на золото) подходят только тем клиентам, которые хотят спекулировать на рынке, рассказывает портфельный управляющий ФГ «Финам» Алексей Белкин. Важным преимуществом фьючерсов по сравнению с другими инструментами для инвестиций в золото является их высокая ликвидность. Белкин также отмечает, что фьючерсы на золото торгуются без спредов и банковских наценок и они доступны для покупки на Московской бирже.Бушуев из «Открытие Брокер» напоминает, что фьючерсы — это инструмент с периодом обращения в несколько месяцев. По истечении этого срока инвестору необходимо приобрести новый контракт. Работа с фьючерсами требует открытия брокерского счета и регулярного перекладывания позиций из коротких в более дальние фьючерсы (роллирования), так как контракты регулярно завершают свой срок обращения (экспирируются) и открываются фьючерсы на новый срок, говорит финансист.В процессе роллирования могут теряться дополнительные средства, иногда существенные. Кроме того, при резком движении цены на товар может требоваться дополнительное увеличение гарантийного обеспечения под фьючерс, что часто может приводить к принудительным закрытиям позиций и большим убыткам, подытоживает Бушуев.Еще один способ инвестировать в золото — купить пай в отраслевом ПИФе, который может вкладываться как в физическое золото, так и ОМС, акции, облигации и фьючерсы, либо приобрести бумагу соответствующего биржевого инвестиционного фонда (ETF). И то и другое можно сделать через управляющие и брокерские компании. По словам Анны Бодровой, ПИФы — это наиболее консервативный вариант инвестиционной стратегии со сниженной доходностью. Более того, ПИФ может «забирать» до 5% от стоимости активов в качестве вознаграждения за управление.В отличие от ПИФов ETF не инвестирует деньги инвесторов в ОМС, отдавая предпочтение акциям и облигациям. Однако в отдельных случаях ETF может вкладываться и в физическое золото, и в фьючерсы на него. Эти фонды торгуются на биржах, а комиссии за управление ими обычно на порядок ниже, чем у ПИФов, отмечают опрошенные РБК эксперты. При этом для покупки ETF на зарубежном рынке россиянину необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. Чтобы получить его, нужно иметь на счете 6 млн руб. или обладать квалификационным сертификатом профучастника (ФСФР, CFA). Альтернативой может стать биржевой фонд FinEx Gold ETF, отслеживающий цены на физическое золото (стандартные лондонские золотые слитки по 12 кг), — он торгуется на Московской бирже.Константин Бушуев считает, что акции фондов ETF на золото могут быть наиболее интересным видом вложений для глобальных инвесторов. «И тут есть своя специфика. Если фонд ETF вкладывается в физическое золото, то, как правило, ошибка следования акций фонда за ценой товара крайне низка. Но если ETF вкладывается в «бумажные» фьючерсы на золото, то со временем может накапливаться колоссальная ошибка из-за необходимости постоянных ребалансировок позиций», — рассказывает эксперт.Косвенно вложиться в золото позволяют акции золотодобывающих компаний. По словам Бушуева, эти бумаги нередко опережают широкий рынок. Например, отраслевой индекс FTSE Gold Mines с начала года показал рост на 6,56%, достигнув отметки 1497,02 пункта. Его динамика незначительно обогнала индекс S&P500, который за этот же период вырос на 6,47%, до 2390,65 пункта.Также в период глобального продолжительного спада на рынке золота акции золотодобытчиков обычно дешевеют быстрее драгметалла, но в периоды роста они точно так же обгоняют в своей динамике цены на него. ​Тем не менее такие инвестиции считаются рискованными, поскольку динамика ценных бумаг золотодобытчиков зависит не только от стоимости золота, но и от операционных показателей бизнеса.Анна Бодрова из «Альпари» добавляет, что приобретение акций золотодобытчиков несет в себе риски рыночной волатильности. Нет ник​акой гарантии, что инвестору удастся продать бумагу по более высокой цене, чем он заплатил при покупке. А Михаил Кузин из УК «Райффайзен Капитал» убежден, что инвестировать в расчете на рост золота лучше через сам товар, чем через акции добывающих компаний — у них слишком много своей специфики.

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