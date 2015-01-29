topocean.ru - TopOcean

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 12.05.2017
Об игре:
Наем водолазов
Цитата:
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TopOcean - инновационный проект в котором Вам открывается возможность заработка денежных средств с нуля.
В данном проекте Вам предстоит стать искателем кладов на дне океана.
Суть проекта заключается в том, что Вам необходимо приобретать водолазов и получать прибыль.
Здесь вы можете нанять водолазов.
Каждый водолаз находит для вас клад, который затем нужно собрать и обменять на монеты, а монеты – на реальные деньги.
Чем дороже водолаз тем больше клада он находит.
Хранилище
Здесь вы можете собрать, и обменять на монеты, клад собранный вашими водолазами!
Вырученные от обмена монеты идут 100% на вывод!
Курс продажи: 100 клад = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.
БОНУСЫ:
Бонус +70% на первое пополнение!
100 монет в подарок.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 15% от каждого их пополнения баланса на счет для вывода!
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer
МОЙ ВКЛАД: