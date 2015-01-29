Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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topocean.ru - TopOcean

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 11:28
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,764
Благодарностей: 98
УГ: 6
КП: 0.049
topocean.ru - TopOcean

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 12.05.2017




Цитата:
TopOcean - инновационный проект в котором Вам открывается возможность заработка денежных средств с нуля.
В данном проекте Вам предстоит стать искателем кладов на дне океана.
Суть проекта заключается в том, что Вам необходимо приобретать водолазов и получать прибыль.
Об игре:

Наем водолазов
Здесь вы можете нанять водолазов.
Каждый водолаз находит для вас клад, который затем нужно собрать и обменять на монеты, а монеты – на реальные деньги.
Чем дороже водолаз тем больше клада он находит.



Хранилище
Здесь вы можете собрать, и обменять на монеты, клад собранный вашими водолазами!
Вырученные от обмена монеты идут 100% на вывод!

Курс продажи: 100 клад = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.

БОНУСЫ:


Бонус +70% на первое пополнение!
100 монет в подарок.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 15% от каждого их пополнения баланса на счет для вывода!


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer


МОЙ ВКЛАД:


__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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