Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Coffee-Room - coffee-room.company

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Старый Сегодня, 06:34
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 2,600
Благодарностей: 274
УГ: 13
КП: 0.000
Coffee-Room - coffee-room.company
Я не админ

https://coffee-room.company



Цитата:
История компании

Coffee Room возникла в 2011 году, когда два деловых партнера и любители кофе, Барбара Эдвардс и Хелен Брук, решили воплотить свою мечту в жизнь: сделать хороший кофе доступным для всех.

Сначала Барбара и Хелен поставляли кофе в местные кофейни и рестораны, постепенно развивая положительную репутацию не только самого высокого качества, но и выполняя свои обязательства перед своими партнерами в полном объеме и в установленные сроки. Их приверженность устойчивому и транспарентному подходу охватывает более шести лет отличной работы. За это время кафе превратилось из небольшого товарищества в крупную компанию с персоналом из почти 400 человек, чья деятельность расширилась далеко за пределы оптовых поставок кофе и теперь включает в себя более 70 розничных магазинов.





Наша философия основана на одном вопросе: что мы можем сделать, чтобы каждое звено цепи от производителя кофе до потребителя было полностью удовлетворено нашей работой. Мы считаем, что качество лежит в основе экологической и экологической устойчивости, которая является основой нашего подхода. Мы поддерживаем экологические сертификаты и используем методы, которые позволяют производить кофе высшего качества и обеспечивать достойные условия жизни для тех, кто его производит.

Именно этот вопрос, поднятый с первых же дней нашей работы, позволил нам развить безупречную репутацию и стать одним из крупнейших поставщиков кофе в Великобритании. Сегодня Coffee Room работает с несколькими тысячами учреждений от небольших кофейни и ресторанов до крупных сетей общественного питания и супермаркетов.

Но первоначальная миссия компании превысила границы одной страны. Поэтому в начале 2017 года было решено выйти на международный рынок. Имея обширный опыт и налаженные производственно-сбытовые цепочки, мы столкнулись с одной проблемой: необходимостью быстрого расширения текущего капитала компании, что позволило бы нам не сдерживать темпы роста.

Для решения этой проблемы 13 мая 2017 года была запущена кампания по сбору средств от инвесторов через сайт https://coffee-room.company. Это возможность для нас достичь уровня крупнейших мировых поставщиков Кофе в кратчайшие сроки. И для инвесторов это уникальный шанс увеличить свои средства в течение короткого времени. Это временное предложение, которое будет действовать в течение второго и третьего кварталов 2017 года.
Инвестиционные планы:


[quote]Выберите план:
+ 02% за 18 часов

Сумма вклада
От 5 $ до 35 $

Чистая прибыль
2%

Депонирование на 18 часов
Доход начисляется автоматически, 5,67% в час
*


+ 106% через 1 день

Сумма вклада
От 10 $ до 250 $

Чистая прибыль
6%

Депозит за 1 день
Доход начисляется по истечении срока вклада


+ 108% на 36 часов

Сумма вклада
От 25 $ до 85 $

Чистая прибыль
8%

Депонирование на 36 часов
Доход начисляется автоматически, 3% в час

+ 130% через 3 дня

Сумма вклада
От 10 $ до 500 $

Чистая прибыль
30%

Депонирование на 3 дня
Доход начисляется по истечении срока вклада

+ 155% через 5 дней

Сумма вклада
От 10 $ до 1000 $

Чистая прибыль
55%

Депонирование на 5 дней
Доход начисляется по истечении срока вклада

Примите: Perfecty Money, Payeer, Bitcoin, ADVCash



Мин. Вклад: 10 $
Макс. Расход: 10.000 $

Наши инвестиции:
Цитата:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U14823645. Memo: Shopping Cart Payment. Coffee Room - for user hyipregular.. Date: 16:47 13.05.17. Batch: 176003462.
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Последний раз редактировалось lynguyenchina; Сегодня в 06:39.
lynguyenchina вне форума  
Старый Сегодня, 08:14
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 744
Благодарностей: 100
УГ: 3
КП: 0.000
Китайский товарищ
1. Поместил тему не в тот раздел. По 1ому плану это почасовик.
2. Не пользовался поиском. Такая тема уже есть.

http://mmgp.ru/showthread.php?t=5154...ht=Coffee-Room
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m7a5 на форуме  
Старый Сегодня, 08:44
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,681
Благодарностей: 5,977
УГ: 35
КП: 0.116
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Coffee-Room - coffee-room.company
всё всё хорош
интересно откуда киты узнали об русскоязычном проекте, по ходу у юхайпа увидели
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Ярослав Яценко вне форума  
Старый Сегодня, 09:36
#4
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,425
Благодарностей: 5,921
УГ: 33
КП: 0.387
подарки
Re: Coffee-Room - coffee-room.company
lynguyenchina,
Еще вчера Андрей заТСил! А Ваша тема Дубль!
http://mmgp.ru/showthread.php?t=515477
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