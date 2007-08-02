Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BTC FINE INVEST - btcfineinvest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Старый Сегодня, 06:32
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 68,953
Благодарностей: 4,910
Записей в блоге: 3
УГ: 26
КП: 0.140
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награды Ветеран MMGP.RU 
BTC FINE INVEST - btcfineinvest.com
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 12.05.2017 PerfectMoney Верифицирован, 4.7 Trust Score point(s) Bitcoin

языки: EN



Описание:

Цитата:
Btcfineinvest.com является частной, юридически зарегистрированной онлайн-инвестиционной компанией с целью получения максимальной прибыли от рынка криптовалюты. У нас есть команда опытных трейдеров, финансовых аналитиков и риск-менеджеров, которые работают в этой области более 5 лет. Наша цель - предоставить всем пользователям, независимо от возраста, местонахождения, инвестиционных технологий или опыта, возможность участвовать в рынке криптовалюты.
Инвест планы:

2.16% DAILY FOR 60 DAYS
Min Deposit: $10
Max Deposit: $25
Return Principal

2.64% DAILY FOR 60 DAYS
Min Deposit: $26
Max Deposit: $50
Return Principal

3.12% DAILY FOR 60 DAYS
Min Deposit: $51
Max Deposit: $500
Return Principal

3.6% DAILY FOR 50 DAYS
Min Deposit: $501
Max Deposit: $1,000
Return Principal

4.08% DAILY FOR 50 DAYS
Min Deposit: $1001
Max Deposit: $5,000
Return Principal

4.8% DAILY FOR 50 DAYS
Min Deposit: $5,001
Max Deposit: $100,000
Return Principal

депозит:

14.05.17 00:10 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U1019594 from U1294xxx. Batch: 176026964. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to btcfineinvest.com User all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 100000$
Реферальские: 10%
Выплаты: инстантом
Скрипт: GoldCoders btcfineinvest.com - Licensed
Особенности: SSL +

Registrar URL: godaddy.com
Registrant Name: Registration Private
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Name Server: NS5.DDOSCURE.COM
Name Server: NS6.DDOSCURE.COM
Name Server: PROTECTED3.DDOSCURE.COM
Name Server: PROTECTED4.DDOSCURE.COM

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