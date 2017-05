pilot10 Топ Мастер

Poloniex снова оказалась под DDos-атакой

В субботу, 13 мая, ведущая криптовалютная биржа Poloniex во второй раз за последнюю неделю оказалась под DDos-атакой. Об этом администрация биржи уведомила в Twitter.



Как утверждает Poloniex, атака длится уже достаточно долгое время, и ее сотрудники делают все возможное для восстановления нормальной работы.



Первое сообщение было опубликовано еще в пятницу вечером:



Читать

Poloniex Exchange ✔ @Poloniex

Severe DDoS; mitigating.

02:07 - 13 May 2017



… но в субботу биржа снова уведомила о проблемах:



Читать

Poloniex Exchange ✔ @Poloniex

We've been under continuous DDoS attack which inevitably affects other areas of operations. We're mitigating as fast as we can.

20:31 - 13 May 2017



По свидетельствам в соцсетях, сам сайт доступен, однако проблемы возникают с выставлением и закрытием ордеров, что, безусловно, отражается на потенциальных доходах трейдеров.



Издание CoinTelegraph тем временем пишет, что проблемы наблюдаются и с использованием API Poloniex.



Ранее на этой неделе базирующаяся в Делавэре биржа уже сообщала о DDos-атаке. Этому, однако, предшествовал другой инцидент в ночь с воскресенья на понедельник, когда биржа на несколько часов ушла офлайн, но объяснений так и не предоставила.



Среди трейдеров подобные события, безусловно, могут зародить сомнения относительно политики биржи, однако, как считает авторитетный в соцсетях аккаунт ActualAdviceBTC, упрекать Poloniex, по крайней мере в отношении внешних атак, не в чем.



Follow

🐔ActualAdvice BTC @ActualAdviceBTC

From what I know of the Poloniex guys, I'm pretty sure that DDoSing their own exchange is the only shenanigans they're not doing.

11:16 PM - 13 May 2017



«Насколько я знаю этих парней, я убежден, что DDos-ить собственную биржу – это единственное, чем они не занимаются».

В комментариях к своей записи ActualAdviceBTC продолжает мысль и говорит, что убивать птицу, которая несет золотые яйца, Poloniex попросту не может. Однако определенные инсайдерские манипуляции он все же не исключает:



7h

Jean-Pierre Buntinx @jdebunt

@ActualAdviceBTC Would you really put it past them tho?

Follow

🐔ActualAdvice BTC @ActualAdviceBTC

@jdebunt Frontrunning deposits, exploiting leveraging info, pump listing their investments? For sure. But attacking the golden goose you built up? No

11:34 PM - 13 May 2017



Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что базирующаяся в Калифорнии юридическая фирма Berns Weiss LLP займется расследованием сбоев в работе Poloniex и Kraken.



