Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 05:05
#1
Топ Мастер
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 50,208
Благодарностей: 6,072
УГ: 5
КП: 0.357
topkings - topkings.biz
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 13.05.2017

Машинный перевод:

Цитата:
Top Kings LIMITED - международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная в Великобритании в ноябре 2002 года. Она была создана группой профессиональных трейдеров и квалифицированных аналитиков с ценным опытом, особенно на фондовом рынке, а также обширным практическим опытом в области комбинированных знаний и возможностей, позволяющих Для участия в рынке в среде без риска инвестирования. Top Kings LIMITED превратили онлайн-инвестиции в очень удобный, быстрый и легкий процесс. Одним из наших самых сильных преимуществ перед конкурентами является то, что мы предоставляем страхование при инвестировании средств. Мы также предлагаем нашим клиентам лучшее управление, а также систему управления рисками, чтобы обеспечить эффективное управление их средствами и повышение уровня безопасности.
Планы:

3.0% Daily For 60 Calendar Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Professional $10.00 - $100000.00 3.00
Calculate your profit >>

Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.

Рефералка: 1%

-== Посмотреть проект и принять участие ==-

Мой вклад:

Date : 05/14/2017 01:56
From/To Account : U14950766
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 176029745
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to Top Kings LIMITED User mega-hyip.ru.

***Тема создана для ознакомления!!!
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