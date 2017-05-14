topkings - topkings.biz

Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект:
Старт: 13.05.2017
Машинный перевод:
Планы:
Цитата:
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Top Kings LIMITED - международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная в Великобритании в ноябре 2002 года. Она была создана группой профессиональных трейдеров и квалифицированных аналитиков с ценным опытом, особенно на фондовом рынке, а также обширным практическим опытом в области комбинированных знаний и возможностей, позволяющих Для участия в рынке в среде без риска инвестирования. Top Kings LIMITED превратили онлайн-инвестиции в очень удобный, быстрый и легкий процесс. Одним из наших самых сильных преимуществ перед конкурентами является то, что мы предоставляем страхование при инвестировании средств. Мы также предлагаем нашим клиентам лучшее управление, а также систему управления рисками, чтобы обеспечить эффективное управление их средствами и повышение уровня безопасности.
3.0% Daily For 60 Calendar Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Professional $10.00 - $100000.00 3.00
Calculate your profit >>
Принимает:
PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.
Рефералка:
1%
-== Посмотреть проект и принять участие ==-
Мой вклад:
Date : 05/14/2017 01:56
From/To Account : U14950766
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 176029745
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to Top Kings LIMITED User mega-hyip.ru.
***Тема создана для ознакомления!!!