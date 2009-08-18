Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Где взять кредит под нормальный процент?

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Старый Сегодня, 02:05
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 22
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Где взять кредит под нормальный процент?
В наших банках минимум 17 % годовых за кредит. За депозит дают 7 % максимум. Грабеж. Где взять кредит дешевле?
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Emelinov вне форума  
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