S&P: Украина до 2020 года должна отдать $20 млрд. долгов

Компания S&P Global Ratings которая занимается аналитическими исследованиями фин. рынков дает прогноз по выплатам Украиной большей части суммы долгов и процентных обязательств на протяжении 2017-2020 годов. Эта сумма должна составить порядка 20 миллиардов долларов, или в районе 21% ВВП страны за 2017-й год.
По сообщениям компании S&P Global Ratings ожидается, что украинская сторона сможет выполнить взятые на себя краткосрочные долговые обязательства по суверенному долгу в 2017 году ( эта сумма составит 2,6 миллиарда долларов), и в 2018 году (эта сумма будет порядка 3,9 миллиарда долларов). Этот благоприятный прогноз построен на том, что учитывались средства официальных кредиторов которые можно позаимствовать, а также на данных об имеющихся резервах национальной и иностранной валюты. И еще бралось во внимание умение правительства привлекать финансовые потоки, как с внутреннего, так и с внешних рынков.
Помимо этого ожидается, то, что на протяжении этого года украинское правительство успешно сможет разместить еврооблигации, что станет тестом ситуации на рынке.
Но, при этом отмечается, что выплаты по обязательствам, зависят от реформ, проводимых в стране, которые требует МВФ, и от рефинансирования части долговых обязательств с помощью денег, которые нужно будет привлечь на международных финансовых рынках.
Специально для mmgp.ru