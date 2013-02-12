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Коммерческие тренды в спортивной индустрии

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Коммерческие тренды в спортивной индустрии


Спортивная индустрия стремительно развивается: благодаря влиянию IT– и медиатехнологий, а также с ростом числа участников и увеличением объемов рынка происходит трансформация устоявшихся бизнес-моделей, появляются новые направления коммерциализации. Кроме того, меняются взаимоотношения между владельцами интеллектуальной собственности, спонсорами и фанатами. Компания Nielsen Sports на основе анализа собственных данных и опыта работы с индустрией выделила 10 коммерческих трендов, которые будут влиять на мир спорта в этом году и в ближайшей перспективе.

В спорт приходят новые страны и новые деньги. Тон задает Китай. По данным Commercial Trends in Sport 2017, и власти, и бизнес Поднебесной продолжают масштабные инвестиции в индустрию. Alibaba заключила долгосрочный контракт с Международным олимпийским комитетом, Wanda Group и Hisense – c FIFA. Власти Китая предполагают создать к 2025 году в стране индустрию спорта объемом $813 млрд. На этот процесс во многом влияет то, что страны Азии будут принимать Олимпийские игры.

Увеличиваются инвестиции в приобретение интеллектуальной собственности. Борьба за контент и право распоряжения им становится интенсивнее, одновременно с этим появляются и новые источники контента: спортсмены сами превращаются в «медиа», общаясь с аудиторией без посредников; правообладатели объединяют усилия с брендами, телевещателями, а зачастую и самостоятельно работают над созданием уникального контента.

Конкуренция за внимание болельщиков побуждает создавать новые форматы. Изменения касаются времени проведения турниров и трансляций. Так, прямые трансляции проводятся пятничными вечерами. Теннис, гольф, баскетбол и крикет все чаще проходят по укороченной версии. Кроме того, появляются новые виды соревнований, например, дрон-рейсинг (гонки беспилотников).

Взаимовлияние индустрии развлечений и спорта становится интенсивнее. Музыкальные выступления и шоу – неотъемлемая часть праздника на спортивных мероприятиях. По-прежнему важен поиск синергии от объединения двух массовых зрелищных форматов. Например, 16% американцев посещали музыкальное событие, связанное со спортивным мероприятием, но 46% из них не приходили на само спортивное мероприятие.

Спортивные события в прямом эфире все чаще смотрят в социальных сетях и через каналы over-the-top (ОТТ). Просмотр контента через ОТТ-канал будет все более привлекательным с расширением возможностей и платформ. Все игроки рынка, особенно владельцы прав на контент, смогут монетизировать этот тренд.

«Подключенность» фанатов открывает новые возможности коммуникации с ними. От создания эмоционального вовлечения до наращивания выручки от работы с фанатами – мобильный телефон в руках становится главной точкой контакта с аудиторией.

Киберспорт продолжает развитие. И хотя на статус серьезной спортивной силы эта индустрия пока не рассчитывает, крупнейшие спортивные клубы уже приобретают киберкоманды и киберигроков, надеясь вместе с ними привлечь новую молодую аудиторию.

Социальная ответственность становится неотъемлемой частью спорта. От поддержки локальных сообществ и заботы об окружающей среде до соблюдения высоких этических стандартов при осуществлении работы как спортивными функционерами, так и самими спортсменами – аудитория обращает внимание на социальные эффекты, которые спортивный бизнес оказывает на общество.

Анализ данных и СRM-системы становятся основой взаимоотношений с болельщиками. Персонализированный подход не только позволяет предоставлять определенным сегментам и даже индивидам привязанный к их интересам контент, но и открывает возможность монетизации отношений через схемы членства, подписок, прямых продаж. Благодаря анализу больших данных спонсоры могут лучше продумывать активации и проводить эффективные кампании.

Подход к спонсорству становится более научным. При возникновении все более сложных моделей главное правило остается неизменным: пока ты не можешь измерить что-то, ты не можешь этим и управлять. Таким образом, измерение возврата на инвестиции становится все более актуальным. Постанализ дает маркетологам возможность оценить эффективность прошедших кампаний, но следующим шагом станет предиктивный анализ эффекта от кампаний и спонсорства.

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