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Тиньков обозвал Илона Маска жуликом и авантюристом

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#1
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Тиньков обозвал Илона Маска жуликом и авантюристом


Банкир и бывший "пивовар" Олег Тиньков в последние годы еще и снимает передачу "Бизнес-секреты" (сейчас это уже вариант 3.0) и вот как сообщают российским СМИ, на одной из своих недавно отснятых передач, он вступив в диалог с председателем совета директоров авиакомпании S7 AIrlines г-ном Владиславом Филевым, взял да и "отличился", назвав руководителя SpaceX г-на Илона Маска чуть-ли не махровым аферистом.

Близко к оригиналу, но он выразился в следующем духе:"Лично я считаю, что г-н Маск просто разводила и аферист. Он работает на развод людей. А из всей этой троицы, то лично я верю в Безоса (это глава Amazon) - это потому что он очень похож на крепкого и понятного менеджера", - так прокомментировал Тиньков совместное обсуждение космических проектов Безоса, Маска и еще миллиардера Ричарда Бренсона. Бренсону Тиньков не верит, так как по его мнению он слишком мечтателен.

В свою очередь г-н Филев напротив, высказался положительно о Маске и хвалил его за созданную ракету (Falcon-9). И по его словам: "Ракету Маск построил очень крутую и он вообще сконцентрировал вокруг себя отличных специалистов со знаниями. Продукт просто классный мы купили у Маска стартовый стол." Известно, что сейчас председатель совета директоров S7 Group работает с космическим проектом, так как эта группа компаний пару месяцев назад получила лицензию на космическую деятельность в РФ. Вероятно, поэтому он так лестно отозвался о его потенциальном конкуренте из Америки.

И известно, что компания миллиардера Ричарда Бренсона, Virgin Galactic - это 1-я частная компания, которая получила право осуществлять платные полёты в космос. А компания Amazon, которая принадлежит Джеффу Безосу будет создавать носитель, который будет доставлять грузы на Луну. Сам же Маск утверждает, что в конце лета 2017 года его компания SpaceX запустит в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy

Тиньков и ранее уже выделялся своими неординарными высказываниями и к примеру, в марте с.г. призвал восстановить царскую монархию в России, а в декабре прошлого года он сказал журналистам что владеет двумя банками в Италии. А еще ранее, в ноябре 2016 г. он поздравил Трампа с победой на выборах и сравнил его с Михаилом Горбачёвым. Вообщем, "он такой как все" - как он утверждает в одной из своей книг, но шутит как настоящий миллиардер, впрочем, коим он и является на самом деле.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59174002bd8c4
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 21:24.
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Старый Сегодня, 21:38
#2
Любитель
 
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Инвестирую в: Форекс
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Сообщений: 323
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Re: Тиньков обозвал Илона Маска жуликом и авантюристом
Кто бы говорил, по-моему Тиньков еще тот аферюга, вспомните только его письма и рабские условия сотрудников
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