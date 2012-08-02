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В США создатель популярного бота догкоинов опустошил кошельки своих пользователей

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Старый Сегодня, 19:08
#1
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В США создатель популярного бота догкоинов опустошил кошельки своих пользователей


Можно сказать, что о курьезной новости сообщили некоторые российские СМИ. Она касается создателя сетевого бота "dogetipbot" некоего господина Джоша Моланда из США. Это именно он 3 года тому назад официально зарегистрировал в США свою компанию и хотел заработать на своём боте для криптовалюты догкоине (Dogecoin).

Известно, что Dogecoin 4 года тому назад "ради прикола" разработал и запустил в сети Интернет IT-инженер из США некий Билли Маркус. Конечно, догкоин так почему-то и не догнал по популярности и удобству биткоин, но всё равно много людей им пользовались и в то время, да и сейчас тоже вкладываются.

И вот где-то через год после запуска догкоина вышеупомянутый Джош Моланд запустил в сети свой бот под названием "dogetipbot" и решил, что для пользователей его бот будет бесплатным, ну а он обведет всех вокруг пальца и скоро заработает на нем! Конечно, здесь может прозвучать законный вопрос - и интересно, а как это он мог на нём заработать? Да, всё очень просто - Джош намеревался привлечь средства сторонних инвесторов в развитие своего бота, ну и конечно, не забыть себя "любимого" и направить часть полученных средств себе в карман для этого он и зарегистрировал в 2014 г. в США свою компанию "Wow Such Business Inc.".

Пока развитие догкоинов шло своим путем, продвижение бота Джоша шло своим, а вернее оно на самом деле никак не шло, потому что инвесторы не поверили Джошу и не дали ему ни цента инвестиций по вполне прозаической причине - он не представил им свою бизнес-модель. А раз её нет вообще, то кто рискнёт "под ничто" давать средства? Единственно чего он реально добился, так это то, что пользователи соцсети Reddit подключившись к его боту могли "гонять" друг другу догокоины без всякой комиссии, что они с успехом некоторое время и делали, ну и плюс иногда скидывались на благотоварительность.

Между тем время шло, инвесторов и след простыл, количество дигконов в мире увеличивалось и сейчас их уже в мире более 110 млрд единиц. И внимание: - только за прошедший месяц этого года догокоин успел скакнуть почти 300% - вот уж где биткоин "просто отдыхает" (!) и сейчас эта криптовалюта стоит 0,0012 долл. США.

И вот буквально на этой неделе, пользователи соцсети Reddit заметили, что их догкоин кошельки вдруг кем-то были опустошены. Расследование не заняло много времени - да, да - это постарался тот самый владелец бота "dogetipbot" господин Моланд! Он не стал отпираться, в своем послании народу честно и "по-крестьянски" отписался, что оказывается вот уже как 2 последних года он тратил на свой бот только свои личные средства и мол уже дошло даже то того, что на него он истратил деньги со своих нескольких кредитных карт, но всё равно средств на поддержание бота не хватало. И тогда он начал типа понемногу тратить догокоины из кошельков пользователей соцсети Reddit, ну и вот и они тоже кончились. Печаль, однако, но это так!

Конечно, тут же в ответ ему полетели комментарии типа: "Не ври, козёл, ты нас просто ограбил!", но Джош видимо с горя ушёл в полный астрал и только советует другим, что мол де заработать на криптовалютах - это полностью бесперспективное занятие. Да только кто его знает - откуда всё это он пишёт? А может уже с теплых островов в Индийском океане?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5917206b13c1f
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 19:11.
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Старый Сегодня, 19:35
#2
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 926
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Re: В США создатель популярного бота догкоинов опустошил кошельки своих пользователей
Интересно на какие суммы он их кинул? Нет таких данных в сети?

Представляю, какая бы паника началась, случись аналогичная ситуация с битком
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