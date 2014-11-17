CIC Partners получила $20 миллионов от Square 1 Bank

CIC Partners, расположенная в Далласе (Техас, США) инвестиционная компания, специализирующаяся на инвестициях как в ранних, так и поздних стадиях финансирования, а также уделяющая внимание среднему рынку, получила 20 миллионов долларов в качестве льготного кредита от Square 1 Bank.
Полученные средства будут направлены на поддержку усилий по сокращению сроков между поступлениями от капитала и портфельными инвестициями, выплату управленческих пошлин и другие, связанные с деятельностью фонда, расходы.
Под руководством Фуада Башура, Маршалла Пэйна, Майкла Роулингса и Амира Йоффе, CIC Partners является частной инвестиционной компанией среднего размера, которая инвестирует в фирмы с потенциалом роста в пищевой, ресторанной, медицинской и энергетической отраслях. Обычно, интерес проявляется к компаниям с доходами от 10 до 500 миллионов долларов. Объект инвестирования тщательно изучается, чтобы убедиться, что у компании есть желание работать и развиваться, а также ощутимое конкурентное преимущество, которое приведет к реальному и постоянному росту доходов.
CIC Partners не делает инвестиций в компании только для того, чтобы их продать. Инвестиции проводятся для того, чтобы увидеть рост компании в долгосрочной перспективе, а продажа - это возможность, а не стратегия. Однако, CIC Partners с уважением относится к желаниям оперируемой компании и если та считает, что есть отличная возможность для продажи, то она реализуется к обоюдному удовлетворению. CIC Partners обладает доступом к наиболее компетентным посредникам для осуществления продажи, рекапитализации или публичного предложения. Это обеспечивает успех инвестиций, успех инвесторов и, что самое главное, финансовый успех оператора.
CIC Partners управляет личными капиталами своей инвестиционной команды, операционных партнеров и стратегических инвесторов и стремится к партнерству с операторами-владельцами, учредителями и командами управления. Компания ищет возможности, где она может использовать коллективный опыт своей команды по инвестициям для указания стратегии развития, поддержки и повышения эффективности портфельных компаний. CIC Partners имеет 25-летний опыт работы в сфере инвестирования.
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Специально для mmgp.ru