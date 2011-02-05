Ad-core.ru (ядерный букс) - Сервис активной рекламы

Ad-core - Сервис активной рекламы
Реклама на проекте
Старт был в ноябре 2016 года
Я не админ / владелец сайта
У нас широкий выбор рекламных предложений, а главное эффективный!
Вся реклама на проекте просматривается в виде серфинга (таймера) в течении 10 - 90 сек, помимо Заданий!
Текстовое объявление
- Самый доступный и эффективный способ привлечения посетителей на свой сайт, также для привлечения рефералов по своим партнерским ссылкам (на других сайтах), после запуска моментально получите посетителей.
Баннерная реклама
- Качественное продвижение своего ресурса, выбирайте это предложение чтобы получать качественных посетителей. Вы оплачиваете только за чистый переход по баннеру.
YouTube просмотры
- Уникальная возможность получить огромное кол-во реальных просмотров вашего видео на YouTube! Исполнители просматривают ваше видео только в активном окне в течении 20 - 90 сек, а то есть Вы получаете только качественные просмотры по довольно низким ценам.
Задания
- Особый подход к исполнителю. Данный вид заработка является одним из самых дорогих и требующих выполнения особых требований рекламодателя в сторону исполнителя.
При пополнении баланса есть постоянная акция +10%:
Начать зарабатывать
В системе ad-core.ru доступны различные способы заработка:
Просмотр
- Выбираете любое задание серфинг сайтов или чтение писем затем нажимаете просмотр, включается таймер с временем просмотра после чего нужно ввести капчу и задание считается просмотренным, вам зачисляется сумма денег.
Просмотр YouTube видео
- Выбираете любое доступное видео, затем нажимаете просмотр, далее вам необходимо нажать на запуск видео и просмотреть его как минимум 15 сек. в активном окне, после чего вам зачисляется сумма денег.
Выполнение заданий
- Выбираете любое доступное задание затем нажимаете на просмотр, далее ознакамливаетесь со всеми условиями выполнения, указанными рекламодателем, и если всё устраивает приступаете к выполнению!
Партнерская программа
- В системе предусмотрена реферальная система. Приглашайте как можно больше участников по своей ссылке и начните получать проценты с их заработка! Вы будете получать 15%
от своих приглашенных рефералов.
Вывод денег:
Деньги можно вывести на Payeer.
Выплаты мгновенные.
Минимальная сумма для вывода 1 рубль.
Проект Ad-core.ru платит:
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