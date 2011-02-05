Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ad-core.ru (ядерный букс) - Сервис активной рекламы

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:12
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7,965
Благодарностей: 953
УГ: 132
КП: 0.110
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Ad-core.ru (ядерный букс) - Сервис активной рекламы
Ad-core - Сервис активной рекламы
Старт был в ноябре 2016 года
Я не админ / владелец сайта



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Вся реклама на проекте просматривается в виде серфинга (таймера) в течении 10 - 90 сек, помимо Заданий!
Текстовое объявление - Самый доступный и эффективный способ привлечения посетителей на свой сайт, также для привлечения рефералов по своим партнерским ссылкам (на других сайтах), после запуска моментально получите посетителей.
Баннерная реклама - Качественное продвижение своего ресурса, выбирайте это предложение чтобы получать качественных посетителей. Вы оплачиваете только за чистый переход по баннеру.
YouTube просмотры - Уникальная возможность получить огромное кол-во реальных просмотров вашего видео на YouTube! Исполнители просматривают ваше видео только в активном окне в течении 20 - 90 сек, а то есть Вы получаете только качественные просмотры по довольно низким ценам.
Задания - Особый подход к исполнителю. Данный вид заработка является одним из самых дорогих и требующих выполнения особых требований рекламодателя в сторону исполнителя.

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В системе ad-core.ru доступны различные способы заработка:
Просмотр - Выбираете любое задание серфинг сайтов или чтение писем затем нажимаете просмотр, включается таймер с временем просмотра после чего нужно ввести капчу и задание считается просмотренным, вам зачисляется сумма денег.
Просмотр YouTube видео - Выбираете любое доступное видео, затем нажимаете просмотр, далее вам необходимо нажать на запуск видео и просмотреть его как минимум 15 сек. в активном окне, после чего вам зачисляется сумма денег.
Выполнение заданий - Выбираете любое доступное задание затем нажимаете на просмотр, далее ознакамливаетесь со всеми условиями выполнения, указанными рекламодателем, и если всё устраивает приступаете к выполнению!
Партнерская программа - В системе предусмотрена реферальная система. Приглашайте как можно больше участников по своей ссылке и начните получать проценты с их заработка! Вы будете получать 15% от своих приглашенных рефералов.

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Последний раз редактировалось Lordborg; Сегодня в 17:15.
Lordborg вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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