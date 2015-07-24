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Стартап по медицинскому страхованию Clover Health привлек $130 млн

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Стартап по медицинскому страхованию Clover Health привлек $130 млн


Стартап по медицинскому страхованию Clover Health, использующий научные данные для профилактического здравоохранения, стал новым "единорогом" Силиконовой долины.


Цитата:
Стартапы стоимостью более $1 млрд на бумаге известны как единороги.
На этой недели компания привлекла $130 млн. от GV и других инвесторов, при этом оценив ее в $1,2 млрд.

Clover Health основанная в 2014 году, занимается обработкою страховых требования и другие льгот для примерно 25 000 пользователей Medicare Advantage в Нью-Джерси. Вливание денежных средств увеличивает общий объем финансирования до $425 млн. Привлечённые инвестиции будут направлены на расширения и к октябрю этого года, компания планирует начать проводить операции еще в трех штатах.
Clover Health конкурирует с Anthem Inc., Aetna и другими, которые предлагают планы 18 млн пользователям Medicare Advantage. Несмотря на то, что Clover работает как страховая компания и получает деньги от правительства США, истинная цель Clover сосредоточена на добыче медицинских данных пациента.


Идея заключается в том, что путем выявления пробелов в уходе, например, когда пациент не может получить прописанное лекарство или пропускает назначение врача, программное обеспечение Clover может прогнозировать проблемы. Когда возникает такая проблема, представитель Clover вызывает клиента, и, если имеет смысл, отправляет практикующую медсестру от компании или другого специалиста на домашний визит. Надежда состоит в том, что ряд своевременных вмешательств приведет к улучшению здоровья пользователей и предотвратит дорогую неотложную медицинскую помощь.

«У нас есть люди, которые звонят к нам и хотят предоставить нам результаты своего МРТ-сканирования, - сказал главный исполнительный директор Вивек Гарипалли. «Люди хотят делиться своими данными, потому что они знают, что мы сможешь помочь».

На данный момент компания ориентирована на рост и по-прежнему остается убыточной. В прошлом году она потеряла $34,6 млн, что в семь раз больше, чем в предыдущем году, об этом говорится в отчете Axios, в котором приводятся финансовые документы компании. Clover понес убытки в прошлом году, когда чиновники Medicare оштрафовали его за вводящие в заблуждение маркетинговые материалы.


Более детально о Medicare (на русс. языке).

Перевод специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5916f84653cdb
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