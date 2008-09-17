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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Кадырова из-за преследования геев в Чечне
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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Кадырова из-за преследования геев в Чечне
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал героем серии карикатур французского сатирического журнала Charlie Hebdo.
Материал Охота на геев в Чечне появился в номере за 19 апреля, но 12 мая его стали активно обсуждать в соцсетях.
На одном из рисунков изображен глава республики Рамзан Кадыров.
"Только Кадыров может позволить себе красное на губах", - гласит подпись к изображению Кадырова.
http://nv.ua/world/countries/charlie...e-1138085.html
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