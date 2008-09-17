Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,634 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Кадырова из-за преследования геев в Чечне

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Политика. Экономика. История. Власть. Выборы.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:57
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine-Dnepr.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 5,723
Благодарностей: 4,706
УГ: 23
КП: 0.059
подарки
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Кадырова из-за преследования геев в Чечне
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал героем серии карикатур французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Материал Охота на геев в Чечне появился в номере за 19 апреля, но 12 мая его стали активно обсуждать в соцсетях.

На одном из рисунков изображен глава республики Рамзан Кадыров.

"Только Кадыров может позволить себе красное на губах", - гласит подпись к изображению Кадырова.
http://nv.ua/world/countries/charlie...e-1138085.html
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: ббб.jpg Просмотров: 1 Размер: 65.4 Кб ID: 186220  
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Лучший курс Perfect Money USD на Приват24 UAH * HyipHunter.biz - pефбек до 3500%!
Gilan вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кабмин определил размер дотаций Чечне и Крыму на 2017 год Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 4 06.12.2016 20:42
Прибыль Charlie Hebdo после гибели журналистов составила около €10 млн Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 2 15.01.2015 18:36
Slon: в Чечне сожгли дома родственников предполагаемых боевиков tigr Политика и экономика 12 11.12.2014 20:40
Конкурс на лучшую карикатуру mysilver Завершенные конкурсы 41 02.05.2009 10:36
Создай сам карикатуру! Jet123 Софт 2 17.09.2008 23:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
ООО КБ Преодоление - preodbank.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватара нет
dirius.info-при регистрации 0.15$ на вывод
От lenkom в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tolya Rybakov
big-game.pw - big-game
От Tolya Rybakov в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар BrotherLouie
Монитор hyiphunter.biz, претензия
От BrotherLouie в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Bayan4eg
EgoPay замораживает средства и отключает API
От Bayan4eg в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Юлюсик Гриценко
Камни в мочевом пузыре
От Юлюсик Гриценко в разделе «Здоровье и спорт»
.     
Пользователей
410,634
Тем
469,402
Сообщений
11,597,765

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube