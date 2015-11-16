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Стартап LocalAgentFinder привлёк $5,5 млн в платформу помогающую продать недвижимость

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Стартап LocalAgentFinder привлёк $5,5 млн в платформу помогающую продать недвижимость

Австралийский технологический стартап ЛокалЭйджентФаиндер ("LocalAgentFinder") работающий на местном рынке недвижимости привлёк финансирование в размере 5,5 млн долл. США от инвестиционных консультантов австралийской компании "Wentworth Global Capital Partners", как раз в разгар своей подготовки к размещению, продаже или приобретению акций в очередном раунде стратегических инвестиций, который состоится в конце этого года.

Эта онлайн-платформа с помощью которой, местные агенты по недвижимости получают право на продажу вашего дома и эта компания была основана в 2007 году. А в прошлом году, управлять этим бизнесом был поставлен бывший директор австралийской страховой компании iSelect г-н Мэтт МакКанн (Matt McCann).

Сообщается, что в настоящее время этот стартап привлёк австралийскую компанию Wilsons Advosory в качестве в качестве своего текущего финансового консультанта, поскольку именно специалисты этой фирмы реально могут подсказать: - стоит ли в этом году продолжать вести дальнейшую подготовку к размещению своих акций на Австралийской фондов бирже или же просто и дальше реализовывать свои инвестиционные возможности, которые ранее эта фирма уже получила от нескольких сторонних инвесторов.

В своем интервью для издания "Australian Financial Review" г-н МакКанн заявил, что сейчас руководство компании всё ещё склоняется к проведению публичного размещения акций компании (IPO) на фондовой бирже в Австралии.

"Мы отдаем предпочтение IPO, так как оно поможет LocalAgentFinder реализовать значительные возможности роста за счет доступа к рынкам капитала, но одновременно Совет директоров нашей компании не отметает и иные варианты касающиеся стратегического развития нашего бизнеса", комментирует он.

И добавляет: "Учитывая тот факт, что к нашему бизнесу у инвесторов был проявлен стратегический интерес, соответственно наш Совет директоров в сложившихся обстоятельствах детально изучит и примет окончательное решение, будет ли интересно нашей компании и дальше получать инвестиции от стратегических партнеров или всё же оставить это пока в стороне и вести только подготовку к своему IPO на фондовой бирже".

Журналисты вышеназванного издания также спросили его насчет того, что получала ли уже ранее LocalAgentFinder предложение о покупке компании, однако г-н МакКанн не стал это комментировать этот вопрос.

Привлечение финансирование LocalAgentFinder происходит на фоне получения конкурентом этого стартапа австралийской компанией OpenAgent 12 млн долл. США от венчурного фонда Westpac's Reinventure.

А в апреле прошлого года рейтинговая агентская платформа по недвижимости под названием RateMyAgent также закрыла раунд финансирования в размере 5 млн долл. США от известных бизнес-личностей какЖ г-н Дин Сморгон (Dean Smorgon) и одного из основателей компании Catch Of The Day г-на Гебб Лейбович (Gabby Leibovich).

По словам г-на МакКана, полученные средства пойдут на компании по продвижению их бренда, на совершенствование работы действующей онлайн-платформы и на повышение эффективности службы технической поддержки. Также он упомянул, что компании нацелена и на международную экспансию.

"И кроме того, вскоре мы начнем оказывать услуги людям при смене их места жительства, причём впервые этими услугами можно будет воспользоваться в кредит," - также добавил он.

"Наконец, мы по-прежнему поступательно решаем вопрос о партнерстве с другими компаниями на международных рынках".

Также стоит упомянуть, что в прошлом году у LocalAgentFinder в клиентах было уже более 65 000 домовладельцев, подписавшихся на их платформу, чтобы найти агента по продаже недвижимости или для того, чтобы продать или сдать в аренду свою недвижимость. На веб-сайте деньги, взимаемые агентами, которые работают на эту компанию оплачиваются в соответствии со стандартным тарифом за услуги в размере 0,375 процента от продажной цены недвижимости или в случае арендной платы, то клиенты платят за предоставленные услуги в размере одной недельной арендной платы.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5916f0a218500
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