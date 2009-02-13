Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Diamond World - diamond-world.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:27
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 249
УГ: 0
КП: 0.000
Diamond World - diamond-world.biz
Я не админ/владелец проекта, проект Diamond World добавлен на мониторинг

Старт 12.05.17



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Описание:

Компания занимается разработкой месторождений, добычей и реализацией алмазов с территории Южной Африки. В 2010-х годах постепенно выкупила ряд активов в ЮАР и Танзании.
Производство компании в 2015 году составило 0,3 миллиона карат, в 2016 году было добыто 0,42 миллиона карат, что на 28 % больше, чем в предыдущем, благодаря приобретению рудника Kimberley. В текущем 2017 финансовом году Компания планирует произвести 0,57 миллиона карат сырья.

В нашей деятельности мы стараемся полностью исключить всех посредников, и это дает нам возможность существенно увеличить прибыль и сделать этот бизнес еще более привлекательным для инвесторов.

Компания расширяет свои возможности и предлагает всем частным лицами, желающими инвестировать в развитие нашей компании, долгосрочное взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество.

Инвестирование в нашу Компанию - беспроигрышный вариант преодолеть любой кризис.

В ближайшем будущем будут выложены официальные документы компании.

Инвестиционные планы:

1. 120% в день на 10 дней
2. 168% в день на 40 дней
3. 275% в день на 70 дней

Мин/макс депозит: 10$/10000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 5-3-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

Дата: 13.05.2017 13:59:05 (UTC+3) Дата оплаты: 13.05.2017 13:59:34 (UTC+3) Получатель платежа: diamond-world.biz / diamond-world.biz Товар: Пополнение счета через Payeer пользователем monmastercom на 50.00 USD Счет к оплате: 1 Счет в Payeer: 43396967 Платежная система: Payeer Сумма к оплате: 50.48 USD
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Monmaster вне форума  
Старый Сегодня, 15:36
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 17
УГ: 3
КП: 0.128
Re: Diamond World - diamond-world.biz
Оооо.
Еще одни алмазодобытчики
А чего-ж такой меленький листинг на 50 баксов всего взяли?
Видать туговато добыча идет.
__________________
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Sheerdy на форуме  
Старый Сегодня, 15:54
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.03.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Diamond World - diamond-world.biz
Сервер не найден. Быстро
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
OnlyTopHyip на форуме  
Старый Сегодня, 16:01
#4
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Большой и красивый дом
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.07.2016
Сообщений: 228
Благодарностей: 51
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Diamond World - diamond-world.biz
Опять дизайн от BLITZ-MARKET, но видно, не очень дорогой


Цитата:
Сообщение от Monmaster Посмотреть сообщение
Инвестиционные планы:

1. 120% в день на 10 дней
2. 168% в день на 40 дней
3. 275% в день на 70 дней
Планы в хайпе описаны чуть иначе, не вводите инвесторов в заблуждение.
__________________
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Миролюб на форуме  
Сказали спасибо:
tionio (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:08
#5
Специалист
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 1,541
Благодарностей: 208
УГ: 49
КП: 0.000
Re: Diamond World - diamond-world.biz
Цитата:
Сообщение от Миролюб Посмотреть сообщение
Планы в хайпе описаны чуть иначе, не вводите инвесторов в заблуждение.
Описаны даже не ЧУТЬ иначе, а СОВСЕМ иначе.
__________________
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tionio на форуме  
Сказали спасибо:
Миролюб (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:22
#6
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 586
Благодарностей: 137
УГ: 463
КП: 0.000
Re: Diamond World - diamond-world.biz
Цитата:
Сообщение от tionio Посмотреть сообщение
Описаны даже не ЧУТЬ иначе, а СОВСЕМ иначе.
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Старый Сегодня, 16:26
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 17
УГ: 3
КП: 0.128
Re: Diamond World - diamond-world.biz
Цитата:
Сообщение от OnlyTopHyip Посмотреть сообщение
Сервер не найден. Быстро
Работает все.
Смотрю по стате - моники регистрируются.
Но вкладов пока нет.
Буду ждать жирную рефку
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Sheerdy на форуме  
Старый Сегодня, 16:30
#8
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 32
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Diamond World - diamond-world.biz
Цитата:
Сообщение от Sheerdy Посмотреть сообщение
Буду ждать жирную рефку
даже с жирной рефкой сюда входить опасно
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imr56 на форуме  
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