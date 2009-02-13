Diamond World - diamond-world.biz

Я не админ/владелец проекта, проект Diamond World добавлен на мониторинг
Старт 12.05.17
Посмотреть/Зарегистрироваться
Описание:
Компания занимается разработкой месторождений, добычей и реализацией алмазов с территории Южной Африки. В 2010-х годах постепенно выкупила ряд активов в ЮАР и Танзании.
Производство компании в 2015 году составило 0,3 миллиона карат, в 2016 году было добыто 0,42 миллиона карат, что на 28 % больше, чем в предыдущем, благодаря приобретению рудника Kimberley. В текущем 2017 финансовом году Компания планирует произвести 0,57 миллиона карат сырья.
В нашей деятельности мы стараемся полностью исключить всех посредников, и это дает нам возможность существенно увеличить прибыль и сделать этот бизнес еще более привлекательным для инвесторов.
Компания расширяет свои возможности и предлагает всем частным лицами, желающими инвестировать в развитие нашей компании, долгосрочное взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество.
Инвестирование в нашу Компанию - беспроигрышный вариант преодолеть любой кризис.
В ближайшем будущем будут выложены официальные документы компании.
Инвестиционные планы:
1. 120% в день на 10 дней
2. 168% в день на 40 дней
3. 275% в день на 70 дней
Мин/макс депозит:
10$/10000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, AdvCash
Выплаты:
инстант
Реф.система:
5-3-1%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
Дата: 13.05.2017 13:59:05 (UTC+3) Дата оплаты: 13.05.2017 13:59:34 (UTC+3) Получатель платежа: diamond-world.biz / diamond-world.biz Товар: Пополнение счета через Payeer пользователем monmastercom на 50.00 USD Счет к оплате: 1 Счет в Payeer: 43396967 Платежная система: Payeer Сумма к оплате: 50.48 USD