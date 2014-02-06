"Роснефть" разместит облигации на 15 миллиардов рублей

"Роснефть", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, в 2013 - 2014 годах на фоне высоких цен на нефть активно брала кредиты в зарубежных банках с низкой процентной ставкой и банки, зная, кто основной "хозяин" компании с большим удовольствием эти кредиты давали. В качестве меры обеспечения обязательств по кредитам, являлись договора на предоплату поставок нефти, то есть та нефть, которая еще не была добыта и не была продана. И цена нефти по предоплате намного дешевле.
Снижение цен на нефть на мировом рынке наряду с большим количеством заключенных договоров по предоплате, по которым "Роснефть" уже получила деньги, привело к тому, что в 1 квартале 2017 года "Роснефть" была вынуждена продавать добытую нефть по цене на 6$ ниже рыночной стоимости и ниже себестоимости за баррель. В 2016 году "Роснефть" продавала нефть на 4$ - 4.5$ ниже рыночной цены за баррель. И хотя в 1 квартале Роснефть добыла на 35% больше нефти, чем за аналогичный период прошлого года, вся выручка, которую получила компания за продажу добытой нефти носит отрицательный результат. То есть, чем больше компания добывает нефти, тем больше будут ее убытки, так как продается нефть по цене ниже ее себестоимости.
Ухудшают ситуацию неопределенность с кредитами. Время возврата западных кредитов наступает в 2018 - 2021 годах. Из-за введенных на Россию санкций, доступ к дешевым западным кредитам у "Роснефти" закрыт, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит государству.
В первом квартале 2017 года был продан пакет акций в размере 19.5% доли государства частным компаниям. За эту сделку члены совета директоров "Роснефти" получили премию в 1.47 миллиардов рублей. Всего за 1 квартал 2017 года 11 членов правления "Роснефти" получили 2 миллиарда рублей, не смотря на огромные убытки компании.
Многие месторождения требуют модернизации и закупки нового оборудования.
Поэтому руководством "Роснефти" было принято решение о выпуске облигаций на сумму 15 миллиардов рублей. По словам руководства, облигации будут выпущены партиями по мере необходимости, что равномерно распределит долговые обязательства "Роснефти".
Специально для mmgp.ru
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