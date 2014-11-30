veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,254 Благодарностей: 1,661 УГ: 21 КП: 0.101 подарки

Венесуэла предложила сократить добычу нефти в 4 раза



Дело в том, что в самой Венесуэле сложилась очень плачевная ситуация. Правительство страны сделало ставку на добычу нефти, полностью уничтожив в стране зачатки других видов промышленности и окончательно загубив сельское хозяйство. Во время высоких цен на черное золото нефте доллары шли в страну рекой, и проще было не работать, а закупать продовольствие и необходимые товары за рубежом. Страна стала на 100% зависима от импорта. Кроме добычи нефти в Венесуэле ничего не производилось и ничего не выращивалось, все покупалось из-за рубежа. Когда цены на нефть упали до 100 долларов за баррель в стране стала ощущаться нехватка различных товаров, в том числе и продуктов питания. Когда черное золото стало стоить ниже 50 долларов в стране наступил голод и социальное недовольство режимом. Дело в том, что правительство Венесуэлы помимо того, что уничтожило местную экономику и сельское хозяйство, находясь в эйфории от высоких цен на нефть, помимо прочего набрало еще кучу кредитов за рубежом. И сейчас иностранным банкам пришло время возвращать кредиты. Вместо того, чтобы закупать продовольствие и необходимый товар для населения страны, правительство предпочитает тратить деньги на погашение кредитов. Опасаясь народных бунтов и мятежей 2 мая Правительство Венесуэлы запретило ношение оружия по всей стране.



Дело в том, что сейчас в мире нефтехранилищах находятся большие запасы нефти, которые не востребованы. Предложение нефти на много превышает спрос. Да и у самих ОПЕК дела обстоят не очень хорошо. После того, как ОПЕК поднял цены на нефть для американского рынка, Президент США подписал указ, разрешающий добычу нефти на континентальном шельфе США, чтобы снизить зависимость США от импорта черного золота. После того, как ОПЕК поднял цены для азиатского рынка, Китай и Япония тут же увидели у себя под боком богатого нефтью соседа - Россию и поменяли поставщика энергоресурсов. А для западного рынка ОПЕК сам стал снижать цены, опасаясь усиливающегося влияния России на западном рынке поставок нефтепродуктов.



Соглашение ОПЕК об уменьшении добычи нефти на 1.2 миллиона баррелей в сутки действует до 1 июня. К этому соглашению присоединилась Россия и еще 10 стран, добывающих нефть. Таким образом, общее сокращение составило 1.8 миллиона баррелей в сутки.



24 и 25 мая все участники соглашения встретятся в Вене, чтобы решить дальнейшую судьбу соглашения. А что касается Венесуэлы добыча нефти в стране в апреле сократилась на 116 тысяч баррелей в сутки, составив сейчас 1.96 миллиона баррелей в сутки.



Венесуэла страна с самым дешевым бензином в мире. Он стоит всего 1 цент, только вот на всех жителей страны бензина не хватает и он дефицит. И это в стране, которая всю свою экономику и сельское хозяйство угробила ради добычи нефти.



Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5916dcc27d1ff Венесуэла предложила странам ОПЕК сократить добычу нефти в 4 раза с 1.2 миллионов баррелей в день до 5 миллионов баррелей в сутки.Дело в том, что в самой Венесуэле сложилась очень плачевная ситуация. Правительство страны сделало ставку на добычу нефти, полностью уничтожив в стране зачатки других видов промышленности и окончательно загубив сельское хозяйство. Во время высоких цен на черное золото нефте доллары шли в страну рекой, и проще было не работать, а закупать продовольствие и необходимые товары за рубежом. Страна стала на 100% зависима от импорта. Кроме добычи нефти в Венесуэле ничего не производилось и ничего не выращивалось, все покупалось из-за рубежа. Когда цены на нефть упали до 100 долларов за баррель в стране стала ощущаться нехватка различных товаров, в том числе и продуктов питания. Когда черное золото стало стоить ниже 50 долларов в стране наступил голод и социальное недовольство режимом. Дело в том, что правительство Венесуэлы помимо того, что уничтожило местную экономику и сельское хозяйство, находясь в эйфории от высоких цен на нефть, помимо прочего набрало еще кучу кредитов за рубежом. И сейчас иностранным банкам пришло время возвращать кредиты. Вместо того, чтобы закупать продовольствие и необходимый товар для населения страны, правительство предпочитает тратить деньги на погашение кредитов. Опасаясь народных бунтов и мятежей 2 мая Правительство Венесуэлы запретило ношение оружия по всей стране.Дело в том, что сейчас в мире нефтехранилищах находятся большие запасы нефти, которые не востребованы. Предложение нефти на много превышает спрос. Да и у самих ОПЕК дела обстоят не очень хорошо. После того, как ОПЕК поднял цены на нефть для американского рынка, Президент США подписал указ, разрешающий добычу нефти на континентальном шельфе США, чтобы снизить зависимость США от импорта черного золота. После того, как ОПЕК поднял цены для азиатского рынка, Китай и Япония тут же увидели у себя под боком богатого нефтью соседа - Россию и поменяли поставщика энергоресурсов. А для западного рынка ОПЕК сам стал снижать цены, опасаясь усиливающегося влияния России на западном рынке поставок нефтепродуктов.Соглашение ОПЕК об уменьшении добычи нефти на 1.2 миллиона баррелей в сутки действует до 1 июня. К этому соглашению присоединилась Россия и еще 10 стран, добывающих нефть. Таким образом, общее сокращение составило 1.8 миллиона баррелей в сутки.24 и 25 мая все участники соглашения встретятся в Вене, чтобы решить дальнейшую судьбу соглашения. А что касается Венесуэлы добыча нефти в стране в апреле сократилась на 116 тысяч баррелей в сутки, составив сейчас 1.96 миллиона баррелей в сутки.Венесуэла страна с самым дешевым бензином в мире. Он стоит всего 1 цент, только вот на всех жителей страны бензина не хватает и он дефицит. И это в стране, которая всю свою экономику и сельское хозяйство угробила ради добычи нефти.Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.

CMETraders. Carbon7. Reborn. __________________