Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,621 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАММ счет Chronicity:9501526 (FxOpen)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
При поддержке
Инвестиционный продукт Мастер-сервис от StForex
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:09
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,657
Благодарностей: 6,217
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
ПАММ счет Chronicity:9501526 (FxOpen)
  1. Название ПАММ счета: Chronicity - 9501526 [FxOpen]
  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 14.07.2016
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 34.82
    • Капитал управляющего: 2000
    • Тип счета: PAMM ECN
  3. Оферта:
    • First (15/5/0 - 1/5 - 2000/1000/2000 - 0)

    Расшифровка
    1. Вознаграждение Управляющего от прибыли (Performance fee) - процент от прибыли Инвестора, который будет перечислен Управляющему при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
    2. Вознаграждение Управляющего за Управление (Management fee) - процент от текущего Баланса Инвестора, который будет ежедневно рассчитываться и перечисляться Управляющему. Вознаграждение Управляющего за Управление задается в процентах годовых, ежедневно списывается сумма в 260 раз меньшая.
    3. Ограничение минимальной эффективности (Minimum performance constraints) - процент прибыли Инвестора, только в случае превышения которого Управляющему в конце Торгового интервала будет перечислено Вознаграждение Управляющего от прибыли сверх этого процента.
    4. Комиссия за ввод средств (Deposit comission) - процент от вводимых средств Инвестора, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении заявки на ввод средств.
    5. Штраф за досрочный вывод средств (Early withdrawal penalty) - процент от выводимых Инвестором средств, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении досрочной заявки на вывод средств.
    6. Минимальная сумма инвестиций (Minimal investments) - минимальная первоначальная сумма для ввода средств Инвестора на ПАММ-счет.
    7. Минимальная сумма пополнения (Minimal refill) - минимальная сумма для добавления средств Инвестора к существующим Средствам в управлении Инвестора, где Баланс Инвестора больше нуля.
    8. Минимальный остаток средств (Minimal remaining balance) - значение минимально возможного Остатка средств на счете.
    9. Комиссия агента (Agent Commission) - процент от Вознаграждения Управляющего от прибыли, который будет перечислен агенту Инвестора при распределении прибыли в конце Торгового интервала.

  4. О торговой стратегии:
    Не указано

  5. Манименеджмент: Не указано

  6. Информация об управляющим: Не указано

  7. Мониторинг у брокера:

  8. Закрытые ПАММ счета: Нет
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Копируем сделки успешных трейдеров
Инвестируй, копируя прибыль
Прибыльнее чем ПАММ
Aisller на форуме  
Старый Сегодня, 13:10
#2
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,657
Благодарностей: 6,217
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: ПАММ счет Chronicity:9501526 (FxOpen)
Результат за неделю [08.05.2017-12.05.2017] : +14.06%
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Копируем сделки успешных трейдеров
Инвестируй, копируя прибыль
Прибыльнее чем ПАММ
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ-счет FX: 9500968(FXOpen) ГераЯ Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 9 05.05.2017 14:23
ПАММ-счет Leo: 9501108 (FXOpen) ГераЯ Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 6 03.12.2016 12:16
ПАММ счет LightFuture (FxOpen) websmith Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 0 09.05.2016 07:01
ПАММ-счет Wsc: 9500311 (FXOpen) Vellata Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 13 01.01.2016 20:12
ПАММ-счет AMB: 9500400 (FXOpen) Vellata Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 18 01.08.2015 13:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар infovirus
Необычный вид ДУ на Forex
От infovirus в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sertan74
Hyip Fund-hyipfund.net
От sertan74 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Болгария перейдет на евро
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Футбол. Торговля на бирже ставок
От cenm в разделе «Барахолка»
Аватара нет
Бэкинг, как вариант ДУ
От sasharidek в разделе «Покер»
Аватара нет
TRIPPLERS Inc - tripplers.net
От Xetang в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
410,621
Тем
469,386
Сообщений
11,597,032

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube