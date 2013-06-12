robot-cash.su - Robot-Cash

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 13.05.2017
Об игре:
Фабрика роботов
Цитата:
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Кто бы ни хотел получать реальные деньги в интернете без каких-либо специальных навыков и умений? Проект «RobotCash» создан именно для этой цели! По большому счету эта новейшая экономическая игра, которая приносит вам реальный доход каждый день в течение длительного времени. На настоящий момент достаточно тяжело найти действительно работающую инвестиционную игру, приносящую высокий доход. Проект «RobotCash» собрал только самые лучшие моменты от всех существующих сегодня крупных проектов и воплотил их в себе. Зарабатывай реальные деньги каждый день!
В этом магазине Вы можете приобрести роботов. Каждый робот приносит энергию, которую можно потом продать на рынке за реальные деньги. Каждый робот дает разное количество энергии. Чем выше его версия, тем больше он приносит энергии. Вы можете покупать любое количество роботов, они не исчезают и не ломаются. Ваши роботы будут приносить доход всегда.
Ангар
Ангар - место где ваши роботы производят энергию и где она хранится. Энергию можно собирать каждые 10 минут, а затем менять ее на рынке на реальный рубль.
Рынок
Добро пожаловать на рынок энергетических ресурсов!
Здесь вы можете продать собранную вашими роботами энергию за деньги, которые затем можно вывести или продолжать совершать на них покупки в системе.
Курс продажи: 1000 единиц энергии = 1 руб.
Реферальная программа:
Вы будете получать 15% со всех уровней рефералов пополнивших баланс.
Платежные системы:
Payeer
Мой вклад: