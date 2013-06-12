Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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robot-cash.su - Robot-Cash

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 12:36
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,764
Благодарностей: 97
УГ: 6
КП: 0.049
robot-cash.su - Robot-Cash

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 13.05.2017




Цитата:
Кто бы ни хотел получать реальные деньги в интернете без каких-либо специальных навыков и умений? Проект «RobotCash» создан именно для этой цели! По большому счету эта новейшая экономическая игра, которая приносит вам реальный доход каждый день в течение длительного времени. На настоящий момент достаточно тяжело найти действительно работающую инвестиционную игру, приносящую высокий доход. Проект «RobotCash» собрал только самые лучшие моменты от всех существующих сегодня крупных проектов и воплотил их в себе. Зарабатывай реальные деньги каждый день!
Об игре:

Фабрика роботов
В этом магазине Вы можете приобрести роботов. Каждый робот приносит энергию, которую можно потом продать на рынке за реальные деньги. Каждый робот дает разное количество энергии. Чем выше его версия, тем больше он приносит энергии. Вы можете покупать любое количество роботов, они не исчезают и не ломаются. Ваши роботы будут приносить доход всегда.


Ангар
Ангар - место где ваши роботы производят энергию и где она хранится. Энергию можно собирать каждые 10 минут, а затем менять ее на рынке на реальный рубль.

Рынок
Добро пожаловать на рынок энергетических ресурсов!
Здесь вы можете продать собранную вашими роботами энергию за деньги, которые затем можно вывести или продолжать совершать на них покупки в системе.
Курс продажи: 1000 единиц энергии = 1 руб.

Реферальная программа:


Вы будете получать 15% со всех уровней рефералов пополнивших баланс.


Платежные системы:


Payeer


Мой вклад:


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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