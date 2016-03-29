Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Инвестиции в альтернативную энергетику, компания производитель

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Старый Сегодня, 12:12
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 13.05.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
Инвестиции в альтернативную энергетику, компания производитель
Компания на рынке с 2014 года, производитель моторов-генераторов экономящих электроэнергию, недавно начали устанавливать свои моторы у арендаторов. Продают доли компании с возможностью перепродажи до 50% долей и возврата вложенной суммы, доли гарантировано растут в цене, это уже проверено. все в открытом доступе и офис и гендиректор при серьезности намерений, выплаты, ведут дела правильно- находятся в Риге, контакт хотелось бы через меня, опять-таки сразу с руководящим составом сведу, чтобы лишнюю воду не лить>
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