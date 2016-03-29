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Инвестиции в альтернативную энергетику, компания производитель
Компания на рынке с 2014 года, производитель моторов-генераторов экономящих электроэнергию, недавно начали устанавливать свои моторы у арендаторов. Продают доли компании с возможностью перепродажи до 50% долей и возврата вложенной суммы, доли гарантировано растут в цене, это уже проверено. все в открытом доступе и офис и гендиректор при серьезности намерений, выплаты, ведут дела правильно- находятся в Риге, контакт хотелось бы через меня, опять-таки сразу с руководящим составом сведу, чтобы лишнюю воду не лить>