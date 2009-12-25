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Мемпул Биткойна переполнен до рекордного максимума в 120 Мбайт

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Мемпул Биткойна переполнен до рекордного максимума в 120 Мбайт

По данным blockchain.info, число “застрявших” биткойн-транзакций достигло рекордного уровня – 160 000, удвоив размер мемпула с 60 до 120 Мбайт, что является наиболее высоким уровнем из имевших место когда-либо ранее.

Это происходит на фоне повышенной волатильности на биткойн-рынке. В течение двух недель валюта выросла в цене на 600 $ – с 1200 $ до более 1800 $.

Вероятно, владельцы биткойнов, которые не обращали ранее внимания на свои сбережения в криптовалюте, возможно, попытались реализовать свои биткойны, чтобы получить значительную выгоду после стремительного роста цен, что потенциально могло привести к спешке, которая, в свою очередь, привела к “пробке”, по аналогии с автострадами в 9 утра.

Биткойн, будучи цифровым, гораздо более эффективен в обработке трафика, однако он застрял в бесконечных дебатах о том, как увеличить пропускную способность для обработки увеличенного потока транзакций. И, похоже, пока сообщество не определится с решением в отношении мастштабирования, подобные прецеденты с «застреванием» будут продолжаться, подрывая репутацию Биткойна.

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Метки
биткоин, криптовалюта, рынке
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