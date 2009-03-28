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Хайпы набирают популярность

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Старый Сегодня, 10:49
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 2
КП: 0.000
Хайпы набирают популярность
Чтобы грамотно распределять свои деньги, нужно постоянно искать новые источники инвестирования, правильно планировать активы – и по высокодоходным проектам, и по программам с низким уровнем риска. В последнее время на российском инвестиционном рынке среди желающих получить пассивный доход набирают популярность хайпы. Экономические игры не исключение. Их становится всё больше и больше.

Те кто впервые слышит что такое Хайп – это прибыльная инвестиционная программа. В России чаще всего хайпы представлены в виде высокодоходных проектов, которые приносят вкладчику прибыль за счет денег, вложенных новым инвестором. Другими словами, они представляют собой мошеннические схемы, которые по принципу своего действия напоминают финансовые пирамиды. Сегодня это чаще всего интернет-проекты, которые работают с электронной валютой. В большинстве случаев этим пользуются мошенники не выплачивая деньги уже на следующий день, появляются подводные камни..., такой заработок хорошь тем, если администрация ведет проект по совести забирая лишь процент, но увы таких очень мало. Человек потерявший деньги в таком проекте 1 раз, идёт в следующий и уже не вкладывает, а пишет грязь в сторону администрации которую толком не знает, что не правильно. Всё зависит от администрации, а не от красивых иллюстраций страниц на сайте, что не понимают многие люди. Если проект сделан качественно, то не всегда он отрабатывает честно, скорее наоборот, сайты с простым дизайном в большинстве случаев работают более стабильнее выплачивая 90% от резерва и более, бедь такие сайты сделаны для заработка, это стоит учесть, проверено на собственном опыте. От себя хочу добавить, чтобы реально поднять денег не приглашая можно, если вкладывать деньги в первые дни и конечно же от проверенной администрации у которых уже был проект.
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Последний раз редактировалось -zeRo-; Сегодня в 12:02.
-zeRo- на форуме  
Старый Сегодня, 10:51
#2
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 469
Благодарностей: 85
УГ: 0
КП: 0.149
Re: Хайпы набирают популярность
Что за тема то такая?
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spektr08 на форуме  
Старый Сегодня, 11:18
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 2
КП: 0.000
Автор темы Re: Хайпы набирают популярность
Цитата:
Сообщение от spektr08 Посмотреть сообщение
Что за тема то такая?
Для новичков
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-zeRo- на форуме  
Старый Сегодня, 11:29
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 87
Благодарностей: 17
УГ: 3
КП: 0.128
Re: Хайпы набирают популярность
Цитата:
Те кто впервые слышит что такое Хайп – это прибыльная инвестиционная программа
и
Цитата:
Другими словами, они представляют собой мошеннические схемы, которые по принципу своего действия напоминают финансовые пирамиды.
ГЫ-ГЫ.
Сам додумался?
Или надоумил кто?
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Sheerdy на форуме  
Старый Сегодня, 11:32
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,656
Благодарностей: 9,058
УГ: 6
КП: 0.604
подарки
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Re: Хайпы набирают популярность
Какое ненавязчивое зазывание в очередную матрицу
Хайпы были популярны в 2009-2010, тогда на них реально было заработать, а сейчас это ерунда, на которой даже админ не всегда зарабатывает, поскольку все серьезные вкладчики уже научены горьким опытом и не суются.
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Nickma на форуме  
Старый Сегодня, 11:47
#6
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 469
Благодарностей: 85
УГ: 0
КП: 0.149
Re: Хайпы набирают популярность
Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
Какое ненавязчивое зазывание в очередную матрицу
Хайпы были популярны в 2009-2010, тогда на них реально было заработать, а сейчас это ерунда, на которой даже админ не всегда зарабатывает, поскольку все серьезные вкладчики уже научены горьким опытом и не суются.
здесь я не согласен всегда находятся новые кто хочет быстро заработать =))
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spektr08 на форуме  
Старый Сегодня, 11:52
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 2
КП: 0.000
Автор темы Re: Хайпы набирают популярность
Nickma! А если честно вы на данный момент где то участвуете, или потеряли деньги в 1-м... и больше не идёте, а зря я сам терял и по 20 000р теперь все уже окупается, конечно проигрыши тоже есть но уже не так часто, просто мне один посоветовал не соскакивать с заработка подобного рода и я не жалею Нужно иметь связи с мониторингами.
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Последний раз редактировалось -zeRo-; Сегодня в 11:56.
-zeRo- на форуме  
Старый Сегодня, 11:57
#8
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,725
Благодарностей: 877
УГ: 4
КП: 0.268
Re: Хайпы набирают популярность
Цитата:
Сообщение от -zeRo- Посмотреть сообщение
зря я сам терял и по 20 000р теперь все уже окупается
хороший текст, осталось расставить запятые по своему усмотрению и начать уже все-таки что-то делать
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Влад555 на форуме  
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