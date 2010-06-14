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НБУ изменит своё "лицо"



"Мы стремимся быть гармоничными в своем позиционировании, которое должно отражать внутренние преобразования, независимость и значимость для развития новейшего украинского государства. Сейчас существующий логотип НБУ и его айдентика НЕ ​​визуализируют наших изменений и роли в стране. Сегодня Национальный банк является национальным лидером реформ, имеет признание и уважение в мире. Наша образ - быть современным, открытым и независимым центральным банком, который имеет доверие общества и интегрирован в европейское сообщество центробанков ", - отметила Наталья Бондаренко.



По словам Натальи Бондаренко, обновленная визуализация бренда будет логично связана с другим не менее важным проектом центрального банка - новым сайтом, который заработает уже осенью. Поэтому нашей задачей является одновременно и качественно воплотить эти два проекта.



USAID сотрудничает с Украиной уже 25 лет в разных направлениях, среди которых есть и техническая помощь Национальному банку и другим регуляторам в реформировании финансового сектора.



"Разработка нового веб-сайта НБУ происходит при финансовой помощи USAID. Обновление веб-сайта и создание нового логотипа является логическим шагом, чтобы привлечь внимание граждан к существенным изменениям, которые произошли в финансовом секторе страны, помочь гражданам свободно и безопасно ориентироваться в мире финансов, а также способствовать повышению доверия к финансовому сектору. Это стратегически важно как для граждан, так и для страны в целом, чтобы вывести финансовый сектор на новый уровень развития, который бы решал финансовые потребности и предприятий, особенно малых и средних, и граждан в частности. Мы гордимся сотрудничеством с Национальным банком Украины и должны в планах большой ряд мероприятий в рамках этих и других проектов USAID ", - отметила руководитель программ финансового сектора USAID Наталья Бережная.



Для работы над ребредингом НБУ и USAID пригласили команду лучших украинских специалистов рекламно-коммуникационного рынка. В рамках проекта MMR Lab, который реализует Еkonomika communications hub, эти эксперты разработают предложения по ребредингу центрального банка, в том числе новый логотип.



По словам CEO Ekonomika Communication Hub Ирины Рубис, как для проекта MMR Lab в целом, так и для экспертов, которые вошли в нее, это - одновременно беспрецедентный профессиональный вызов и возможность сделать собственный вклад в реформирование страны.



Ребрендинг предусматривает изменение логотипа и фирменного стиля НБУ. Реализация этого проекта позволит разработать новый фирменный стиль (брендбук) в соответствии с современными тенденциями корпоративного дизайна.



"Все элементы визуального восприятия бренда Национального" банка Украины, начиная от шрифта и визуализации деталей, имеют буди легкими и дружественными к пользователям. Мы должны учесть опыт лучших практик центральных банков мира в коммуникациях с общественностью. В то же время новый фирменный стиль центрального банка должна как можно корректнее сохранить его преемственность с предыдущим ", - добавила Наталья Бондаренко.



Новая айдентика украинского центробанка будет представлена ​​общественности после запуска нового сайта НБУ (проектная дата - сентябрь 2017 года).



По материалам



Интересно будет посмотреть чем эта затея закончится. НБУ при финансовой помощи Агентства США по международному развитию (USAID) в партнерстве с Еkonomika communications hub начал работу над проектом по ребрендингу. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко."Мы стремимся быть гармоничными в своем позиционировании, которое должно отражать внутренние преобразования, независимость и значимость для развития новейшего украинского государства. Сейчас существующий логотип НБУ и его айдентика НЕ ​​визуализируют наших изменений и роли в стране. Сегодня Национальный банк является национальным лидером реформ, имеет признание и уважение в мире. Наша образ - быть современным, открытым и независимым центральным банком, который имеет доверие общества и интегрирован в европейское сообщество центробанков ", - отметила Наталья Бондаренко.По словам Натальи Бондаренко, обновленная визуализация бренда будет логично связана с другим не менее важным проектом центрального банка - новым сайтом, который заработает уже осенью. Поэтому нашей задачей является одновременно и качественно воплотить эти два проекта.USAID сотрудничает с Украиной уже 25 лет в разных направлениях, среди которых есть и техническая помощь Национальному банку и другим регуляторам в реформировании финансового сектора."Разработка нового веб-сайта НБУ происходит при финансовой помощи USAID. Обновление веб-сайта и создание нового логотипа является логическим шагом, чтобы привлечь внимание граждан к существенным изменениям, которые произошли в финансовом секторе страны, помочь гражданам свободно и безопасно ориентироваться в мире финансов, а также способствовать повышению доверия к финансовому сектору. Это стратегически важно как для граждан, так и для страны в целом, чтобы вывести финансовый сектор на новый уровень развития, который бы решал финансовые потребности и предприятий, особенно малых и средних, и граждан в частности. Мы гордимся сотрудничеством с Национальным банком Украины и должны в планах большой ряд мероприятий в рамках этих и других проектов USAID ", - отметила руководитель программ финансового сектора USAID Наталья Бережная.Для работы над ребредингом НБУ и USAID пригласили команду лучших украинских специалистов рекламно-коммуникационного рынка. В рамках проекта MMR Lab, который реализует Еkonomika communications hub, эти эксперты разработают предложения по ребредингу центрального банка, в том числе новый логотип.По словам CEO Ekonomika Communication Hub Ирины Рубис, как для проекта MMR Lab в целом, так и для экспертов, которые вошли в нее, это - одновременно беспрецедентный профессиональный вызов и возможность сделать собственный вклад в реформирование страны.Ребрендинг предусматривает изменение логотипа и фирменного стиля НБУ. Реализация этого проекта позволит разработать новый фирменный стиль (брендбук) в соответствии с современными тенденциями корпоративного дизайна."Все элементы визуального восприятия бренда Национального" банка Украины, начиная от шрифта и визуализации деталей, имеют буди легкими и дружественными к пользователям. Мы должны учесть опыт лучших практик центральных банков мира в коммуникациях с общественностью. В то же время новый фирменный стиль центрального банка должна как можно корректнее сохранить его преемственность с предыдущим ", - добавила Наталья Бондаренко.Новая айдентика украинского центробанка будет представлена ​​общественности после запуска нового сайта НБУ (проектная дата - сентябрь 2017 года).По материалам НБУ Интересно будет посмотреть чем эта затея закончится.

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