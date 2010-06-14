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Украинцы опять доверяют банковским депозитам

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Украинцы опять доверяют банковским депозитам
По данным НБУ в апреле приток гривневых депозитов населения в банковскую систему существенно ускорился. Это говорит о том, что банковская система восстанавливает доверие людей.

По итогам апреля 2017 денежная масса увеличилась на 1.3% до 1089.0 млрд. грн., что было обусловлено преимущественно ростом наличных средств в обращении вне банков и остатков по депозитам в национальной валюте. Об этом свидетельствуют предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" за апрель 2017 года.

Рост остатков по гривневым депозитам населения в апреле 2017 ускорился до 4.1%. Такая динамика была обеспечена сочетанием ряда факторов:
  1. высокими темпами растет заработная плата, отражается также и на динамике депозитов.
  2. сохраняется привлекательность депозитных продуктов банков на фоне ожиданий относительно дальнейшего снижения банками процентных ставок по привлеченным средствам и ревальвационного тренда на валютном рынке.

В то же время, гривневый депозитный портфель бизнеса по итогам месяца практически не изменился. В общем остатки по депозитам бизнеса и населения в национальной валюте по итогам месяца увеличились на 1.9%.

Также произошел рост остатков по депозитам бизнеса и населения в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте). Этому способствовало как увеличение средств корпоративного сектора, главным образом за счет значительных объемов поступления валютной выручки, так и средств населения.

Динамика кредитной активности банков в апреле оставалась слабой. Остатки по кредитам, предоставленным банками бизнеса и населению в национальной валюте, по итогам месяца выросли на 0.3%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - сократились на 0.1%. Незначительное увеличение гривневого кредитного портфеля бизнеса продолжало отражать рост потребности предприятий в оборотных средствах. Остатки по кредитам, предоставленным населению в национальной валюте, остались почти на уровне предыдущего месяца.

По материалам НБУ
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Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 08:36.
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Метки
банковская система, депозиты, нбу, украина
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