Украинцы опять доверяют банковским депозитам

По данным НБУ в апреле приток гривневых депозитов населения в банковскую систему существенно ускорился. Это говорит о том, что банковская система восстанавливает доверие людей.
По итогам апреля 2017 денежная масса увеличилась на 1.3% до 1089.0 млрд. грн., что было обусловлено преимущественно ростом наличных средств в обращении вне банков и остатков по депозитам в национальной валюте. Об этом свидетельствуют предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" за апрель 2017 года.
Рост остатков по гривневым депозитам населения в апреле 2017 ускорился до 4.1%. Такая динамика была обеспечена сочетанием ряда факторов:
- высокими темпами растет заработная плата, отражается также и на динамике депозитов.
- сохраняется привлекательность депозитных продуктов банков на фоне ожиданий относительно дальнейшего снижения банками процентных ставок по привлеченным средствам и ревальвационного тренда на валютном рынке.
В то же время, гривневый депозитный портфель бизнеса по итогам месяца практически не изменился. В общем остатки по депозитам бизнеса и населения в национальной валюте по итогам месяца увеличились на 1.9%.
Также произошел рост остатков по депозитам бизнеса и населения в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте). Этому способствовало как увеличение средств корпоративного сектора, главным образом за счет значительных объемов поступления валютной выручки, так и средств населения.
Динамика кредитной активности банков в апреле оставалась слабой. Остатки по кредитам, предоставленным банками бизнеса и населению в национальной валюте, по итогам месяца выросли на 0.3%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - сократились на 0.1%. Незначительное увеличение гривневого кредитного портфеля бизнеса продолжало отражать рост потребности предприятий в оборотных средствах. Остатки по кредитам, предоставленным населению в национальной валюте, остались почти на уровне предыдущего месяца.
По материалам НБУ