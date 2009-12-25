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По всему миру пронеслась волна атак вирусов-вымогателей, требующих выкуп в биткоинах

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По всему миру пронеслась волна атак вирусов-вымогателей, требующих выкуп в биткоинах
По меньшей мере 36 тыс. компьютеров по всему миру оказались поражены вирусом-вымогателем, который шифрует на зараженном компьютере файлы, а затем требует выкуп в криптовалюте за специальный расшифровщик. Об этом сообщает издание Techcrunch.

Как отмечает сотрудник компании Avast Якуб Кроустек, больше всего от вредоносной программы пострадали Россия, Украина и Тайвань:


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Jakub Kroustek @JakubKroustek
36,000 detections of #WannaCry (aka #WanaCypt0r aka #WCry) #ransomware so far. Russia, Ukraine, and Taiwan leading. This is huge.
20:56 - 12 May 2017
1 579 1 579 Ретвитов 641 1 отметка «Нравится»

В частности, новый вирус-вымогатель поразил компьютерную систему МВД России в нескольких регионах страны.

Ранее информация о возможном заражении вирусом была размещена на сайте «Пикабу», а также на форуме «Касперского». Речь идет о вирусе WCry, который также известен как WannaCry или WannaCryptor.

Вредоносная программа действует следующим образом: сначала шифрует файлы пользователя, меняет их расширения, а затем требует купить специальный расшифровщик за криптовалюту. Также программа угрожает удалить заблокированные файлы, в случае если пользователь в течение определенного срока не сделает соответствующий платеж.

Как пишет издание, аналогичные атаки зафиксированы в нескольких больницах Великобритании. Технический редактор BBC Рори Келлан-Джонс опубликовал в твиттере фото экрана пораженного вирусом компьютера одной из больниц Лондона, где изображено требование заплатить $300 в биткоинах:


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Rory Cellan-Jones @ruskin147
Here's what a London GP sees when trying to connect to the NHS network
20:53 - 12 May 2017
1 027 1 027 Ретвитов 441 1 отметка «Нравится»

Один из пользователей соцсетей сообщил о появлении такой же программы на компьютерах университетской лаборатории в Милане.


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１２Ｂ @dodicin
A ransomware spreading in the lab at the university
17:24 - 12 May 2017
1 307 1 307 Ретвитов 968 968 отметок «Нравится»

Также издание сообщает, что вирусом-вымогателем заражены компьютеры испанской телекоммуникационной компании Telefonica.

Напомним, ранее ForkLog сообщал о том, что по данным отчета Kaspersky Lab, три четверти обнаруженных в прошлом году программ-шифровальщиков, вымогающих биткоины, были написаны русскоязычными хакерами.

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