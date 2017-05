pilot10 Топ Мастер

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 17,120 Благодарностей: 8,796 УГ: 4 КП: 0.150 подарки награды

По всему миру пронеслась волна атак вирусов-вымогателей, требующих выкуп в биткоинах



Как отмечает сотрудник компании Avast Якуб Кроустек, больше всего от вредоносной программы пострадали Россия, Украина и Тайвань:





Читать

Jakub Kroustek @JakubKroustek

36,000 detections of #WannaCry (aka #WanaCypt0r aka #WCry) #ransomware so far. Russia, Ukraine, and Taiwan leading. This is huge.

20:56 - 12 May 2017

1 579 1 579 Ретвитов 641 1 отметка «Нравится»



В частности, новый вирус-вымогатель поразил компьютерную систему МВД России в нескольких регионах страны.



Ранее информация о возможном заражении вирусом была размещена на сайте «Пикабу», а также на форуме «Касперского». Речь идет о вирусе WCry, который также известен как WannaCry или WannaCryptor.



Вредоносная программа действует следующим образом: сначала шифрует файлы пользователя, меняет их расширения, а затем требует купить специальный расшифровщик за криптовалюту. Также программа угрожает удалить заблокированные файлы, в случае если пользователь в течение определенного срока не сделает соответствующий платеж.



Как пишет издание, аналогичные атаки зафиксированы в нескольких больницах Великобритании. Технический редактор BBC Рори Келлан-Джонс опубликовал в твиттере фото экрана пораженного вирусом компьютера одной из больниц Лондона, где изображено требование заплатить $300 в биткоинах:





Читать

Rory Cellan-Jones @ruskin147

Here's what a London GP sees when trying to connect to the NHS network

20:53 - 12 May 2017

1 027 1 027 Ретвитов 441 1 отметка «Нравится»



Один из пользователей соцсетей сообщил о появлении такой же программы на компьютерах университетской лаборатории в Милане.





Читать

12B @dodicin

A ransomware spreading in the lab at the university

17:24 - 12 May 2017

1 307 1 307 Ретвитов 968 968 отметок «Нравится»



Также издание сообщает, что вирусом-вымогателем заражены компьютеры испанской телекоммуникационной компании Telefonica.



Напомним, ранее ForkLog сообщал о том, что по данным отчета Kaspersky Lab, три четверти обнаруженных в прошлом году программ-шифровальщиков, вымогающих биткоины, были написаны русскоязычными хакерами.



Источник По меньшей мере 36 тыс. компьютеров по всему миру оказались поражены вирусом-вымогателем, который шифрует на зараженном компьютере файлы, а затем требует выкуп в криптовалюте за специальный расшифровщик. Об этом сообщает издание Techcrunch.Как отмечает сотрудник компании Avast Якуб Кроустек, больше всего от вредоносной программы пострадали Россия, Украина и Тайвань:ЧитатьJakub Kroustek @JakubKroustek36,000 detections of #WannaCry (aka #WanaCypt0r aka #WCry) #ransomware so far. Russia, Ukraine, and Taiwan leading. This is huge.20:56 - 12 May 20171 579 1 579 Ретвитов 641 1 отметка «Нравится»В частности, новый вирус-вымогатель поразил компьютерную систему МВД России в нескольких регионах страны.Ранее информация о возможном заражении вирусом была размещена на сайте «Пикабу», а также на форуме «Касперского». Речь идет о вирусе WCry, который также известен как WannaCry или WannaCryptor.Вредоносная программа действует следующим образом: сначала шифрует файлы пользователя, меняет их расширения, а затем требует купить специальный расшифровщик за криптовалюту. Также программа угрожает удалить заблокированные файлы, в случае если пользователь в течение определенного срока не сделает соответствующий платеж.Как пишет издание, аналогичные атаки зафиксированы в нескольких больницах Великобритании. Технический редактор BBC Рори Келлан-Джонс опубликовал в твиттере фото экрана пораженного вирусом компьютера одной из больниц Лондона, где изображено требование заплатить $300 в биткоинах:ЧитатьRory Cellan-Jones @ruskin147Here's what a London GP sees when trying to connect to the NHS network20:53 - 12 May 20171 027 1 027 Ретвитов 441 1 отметка «Нравится»Один из пользователей соцсетей сообщил о появлении такой же программы на компьютерах университетской лаборатории в Милане.Читать12B @dodicinA ransomware spreading in the lab at the university17:24 - 12 May 20171 307 1 307 Ретвитов 968 968 отметок «Нравится»Также издание сообщает, что вирусом-вымогателем заражены компьютеры испанской телекоммуникационной компании Telefonica.Напомним, ранее ForkLog сообщал о том, что по данным отчета Kaspersky Lab, три четверти обнаруженных в прошлом году программ-шифровальщиков, вымогающих биткоины, были написаны русскоязычными хакерами.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!

100% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please! __________________