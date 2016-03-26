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Google инвестировал в космические технологии 4 млрд долларов

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#1
Форекс-блогер
 
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Google инвестировал в космические технологии 4 млрд долларов



Финансирование компанией космических технологий выросла практически с нуля в 2012 году до примерно 4 миллиардов долларов в течение последних двух лет.

Одним из самых непосредственных применений космических технологий является предоставление доступа в Интернет и сетей связи для общества, отрезанного от путей сообщения, а также для отдельных лиц по всему миру. Не удивительно, что Google стал заинтересован в космических технологиях ранее, начиная свои первые инвестиции в 2008 году на протяжении последующих восьми лет, в том числе совершая приобретения.





До 2013 года Google был сосредоточен на одной лишь компании O3b Networks, в которую финансировала 65 миллионов долларов в серии А. Данные инвестиции были стратегическим финансированием с целью участия в глобальном широкополосном доступе в Интернет для Google.

В 2009 году инвесторов поддержал 75-ю миллионами долларов в серии В финансирования SES, и вместе с Google они продолжили инвестировать в O3b. Их участие спровоцировало дополнительные инвестиции на 700 миллионов долларов от разных инвесторов.





Инвестиции компании можно разделить на две линии: спутниковая связь и наблюдение Земли. С 2013 года вместе со стартапом Loon Google не только стал инвестировать, но и осуществлять покупки и спонсировать еще три проекта в пяти раундах финансирования, осуществляя тем самым диверсификацию своих вложений.

На момент продажи O3b сообщил, что Google сохранила свою первоначальную долю акций компании в размере 5%. Оценка O3b на момент приобретения составила 1.43 миллиона долларов.

В январе 2015 года Google инвестировал в SpaceX 1 миллиард долларов в серии D финансирования наряду с Fidelity Investments. В собственности компании стало 7,5% акций SpaceX. Намерения компании Google в отношении SpaceX показали устойчивый интерес к спутниковой связи.

Также в июне 2014 года Гугл приобрел Skybox Imaging, обеспечивающий наблюдение за землей в высоком разрешении, данные дистанционного зондирования и отображения аналитических услуг.




Переведено специально для MMGP.ru
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