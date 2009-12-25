Неделя рекордов биткоина

Москва, 12 мая - "Вести.Экономика". Курс биткоина с начала недели вырос примерно на 15%. Еще в понедельник цифровая валюта стоила $1,555 за монету, а уже в пятницу за нее дают $1,843.
Стремительному росту стоимости биткоина способствовало также появление информации и комментариев о легализации криптовалюты в разных странах. В апреле биткоин был легализован в Японии.
Источник: Bloomberg
В России уже тоже появляются разговоры на эту тему. В апреле замминистра финансов Алексей Моисеев заявил в интервью Bloomberg, что Россия в 2018 г. может признать биткоин и иные криптовалюты для борьбы с нелегальными транзакциями. Еще в октябре 2014 г. Минфин предлагал ввести административную ответственность за использование денежных суррогатов, в том числе виртуальных валют, таких как биткоин.
Тем временем на рынке биткоин уже начинают сравнивать с драгоценными металлами. И действительно, в этом году эта криптовалюта обогнала по стоимости золото. За одну монету биткоин сейчас дают на $600 больше, чем за тройскую унцию.
Источник: Bloomberg
Глава хедж-фонда Global Investment Fund Advisors Bitcoin Дениэл Мастерс в интервью CNBC выступал с прогнозами о том, что в течение 8–14 месяцев биткоин может достичь курса в $4 тыс.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/85329