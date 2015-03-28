Японский миллиардер Тайцзо Сан инвестировал $ 100 млн в стартапы Ю-В Азии

Японский миллиардер Тайцзо Сан может в одиночку изменить в Сингапуре индустрию стартапов. Он объявил о том, что собирается инвестировать $ 100 млн собственных денег в стартапы
Юго-Восточной Азии. Тайцзо сделал своей личной миссией с помощью инвестиций в стартапы сделать мир лучше.
Тайцзо открыто заявил, что ищет сумасшедшие идеи, которые изменят мир. Цель его инвестиций - спровоцировать сдвиг мышления в обществе. Он не столько заинтересован в бизнес-плане или прогнозах, сколько в самих идеях и заинтересованности учредителей стартапа.
Все, к чему стремится Тайцзо Сан - это выстроить экосистему стартапов в Сингапуре. До сих пор попытки построить смарт-нацию были довольно вялыми. А энтузиасты с переменным успехом то появляются, то снова исчезают, сменяя друг друга. Было потрачено много средств, использовано помещений, но без особого результата.
Теперь же, благодаря японскому миллиардеру, кто-то действительно верит в то, что экосистема стартапов будет поддержана ОТ и ДО.
Идеи получают по-настоящему сильную поддержку только там, где они имеют поддержку, в таких условиях рождаются инновации и могут свободно дышать, и в меньшей степени они развиваются благодаря средствам, коворкингу и т.п.
Переведено специально для MMGP.ru