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Голландский медицинский стартап Shoulder Innovations привлек $1,5 млн

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Голландский медицинский стартап Shoulder Innovations привлек $1,5 млн
Голландский медицинский стартап Shoulder Innovations привлек $1,5 млн. в рамках Series A. Раунд возглавил инвестиционный фонд Michigan Angel Fund с участием Start Garden, Invest Michigan, Novus Bioventures, Western Michigan University’s Biosciences Research Commercialization Center и Genesis Innovation Group.



Компания была основана в 2009 году и состояла из четырех человек, они разработали систему замены плеч, которая более прочна, чем традиционные имплантаты плеча.

В плече есть небольшая лопаточная кость, называемая гленоидом, которая сочленяется с плечевой костью, с длинной костью в плече. Главный операционный директор Мэтт Ахерн говорит, что со временем гленойидный компонент плечевых имплантатов может выйти из строя, что вызывает боль и воспаление и может потребовать дополнительной операции для фиксации. Он добавляет, что имплантанты на плечах выходят из строя гораздо быстрее, чем замена коленного или тазобедренного сустава.

Имплантат от Shoulder Innovations, изготовленный из тех же материалов, что и традиционные имплантаты, при примерно одинаковой стоимости, включает запатентованную технологию сальниковой вставки. Мэтт Ахерн говорит, что устройство имплантируется в лопатку по-новому, делая его более стабильным и с меньшей вероятностью отказа.

Потенциальный рынок для устройства Shoulder Innovations является значительным и растет. По словам Мэтта Ахерна, более 100 000 пациентов в США ежегодно получают хирургическую операцию по замене плеч, при этом спрос возрастает на 10 процентов ежегодно. По его словам, до половины всех пациентов с пересадками плеча вынуждены проходить ревизионную операцию в течение 10 лет в результате отказа от традиционной технологии гленоидов.



В заявлении председатель инновационной группы Genesis Роберт Болл сказал: «Продукт Innovation Shoulders - это прорыв для хирургии замены плеча».

Устройство от компании для замены плеч уже находится на рынке и одобрено для использования пациентами, компания планирует использовать новый инвестиционный капитал для приобретения инвентаря, добавления персонала по продажам и маркетингу и разработки новых продуктов. Стартап рассчитывает выпустить новое устройство к концу 2018 года.

«Мы стремимся значительно сократить сложность и стоимость замены плеч», - говорит Мэтт Ахерн.

Перевод специально для mmgp.ru
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